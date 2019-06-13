Полиция: Чеченцы закрепляются в структурах оргпреступности в Берлине

Вымогательство, "крышевание", охранный бизнес - это не сюжетные линии для сериала “Бандитский Петербург”, а суровая реальность в Берлине 2019 года. Причем пресс-секретаря профсоюза берлинской полиции сравнения с лихими 1990-ми в России нисколько не смущают. "Да, в столице Германии тоже есть вымогательство, - говорит Беньямин Ендро (Benjamin Jendro). - Реальность такова, что это относительно легкий для преступников доход. Потому что доказать состав преступления в суде очень сложно. Вы заходите в кафе или магазин, пугаете владельца - и выходите с деньгами. Если поблизости случайно не окажется полицейского, доказать состав преступления будет очень трудно, поскольку жертвы не обращаются в полицию. Это не торговля наркотиками, где преступника могут взять с поличным".

По словам Ендро, подобным видом "бизнеса" в немецкой столице все чаще промышляют выходцы с Северного Кавказа в целом и из Чечни в частности.

Мафия со знаком "Сделано в СССР"

Берлин - единственный город Германии, в полицейском управлении которого создана следственная группа, занимающаяся организованной преступностью с участием выходцев из бывшего СССР. По понятным причинам следователи отказываются от интервью, но в официальном ответе на запрос русской редакции Deutsche Welle полиция Берлина подтверждает: “Злоумышленники чеченского и в целом северокавказского происхождения являются прочной составной частью структур организованной преступности в Берлине. Из-за высокой готовности к применению насилия они считаются очень эффективными в достижении своих целей”.

Беньямин Ендро

Найти переводчика с чеченского и, тем более, внедрить агента в ряды злоумышленников крайне трудно: чеченцы, по словам полицейских, демонстрируют уровень сплоченности, который необычен даже для организованной преступности.

Опыт и жестокость как конкурентные преимущества

В последние годы, говорит Беньямин Ендро, выходцы с Северного Кавказа регулярно попадают в поле зрения полиции. В крупных конфликтах с применением насилия они все чаще фигурируют в качестве подозреваемых. Меняется и сфера преступной деятельности: если раньше чеченцев привлекали в качестве грубой физической силы, то теперь сами чеченцы самоорганизовались и начали зарабатывать в разных сферах теневой экономики - от торговли наркотиками до пресловутого "крышевания". Как отмечает Ендро, "в силу своего опыта и жестокости у них очевидные конкурентные преимущества".

"В кругах злоумышленников чеченского происхождения крайне сильно выражено понятие чести, очень высока готовность к применению насилия, а вот уважение к государственной власти крайне низко", - говорится также в ответе полицейского управления Берлина на запрос DW.

Беньямин Ендро подтверждает: среди чеченцев есть люди с опытом боевых действий, которые не стесняются применять оружие, будь то ножи, пистолеты или автоматы Калашникова. Бывают столкновения, которые приводят к массовым дракам - и здесь чеченцы тоже на высоте. Они в отличной форме и хорошо натренированы, владеют техникой единоборств. У нас были случаи, когда двадцать членов арабского клана были уложены на землю шестью чеченцами, вспоминает представитель полиции, "это вызывает уважение в кругах организованной преступности".

По его словам, речь идет даже не о будущем перераспределении сфер влияния в подпольном бизнесе, а о факте - чеченцы утвердили свое влияние в преступном мире. "Жестокость - это то, что отличает их от всех остальных. Если кто-то планирует тяжелейшие преступления, он обращается к чеченцам", - говорит Беньямин Ендро.

Протест в центре Берлина против "античеченской кампании"

Представителям чеченской диаспоры в Германии усиливающиеся разговоры о "чеченской мафии" явно не по душе. В минувшие выходные они даже провели акцию протеста в самом центре Берлина, у Бранденбургских ворот. Участники уверяют, что протестовали против античеченской кампании в СМИ и участившихся депортаций. Причем они усматривают связь между публикациями о чеченской преступности и высылкой чеченцев в Россию - нагнетание напряженности в общественном мнении якобы должно облегчить немецким судьям и полицейским отправку претендентов на статус беженца на родину. По словам участников акции, они не ставят под сомнение работу полиции, но протестуют против огульных формулировок о "чеченской мафии" и "преступных группировках". По словам одного из участников акции в центре Берлина, истерия в СМИ напоминает ему 1999 год в России, когда "из всех чайников и тостеров неслось, что дома в Москве взрывали чеченцы".

Последний раз в Германии чеченцы фигурировали в полицейских сводках не далее как за две недели до этого митинга. Берлинская полиция задержала семерых выходцев из Чечни, конфисковав у них в общей сложности десять килограммов марихуаны, пистолет с боеприпасами и две гранаты.

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Приемы немецких карманников 1. Прием толкания Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

Приемы немецких карманников 2. Прием теснения В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

Приемы немецких карманников 3. Прием с планом города Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

Приемы немецких карманников 4. Прием с разменом денег Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

Приемы немецких карманников 5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

Приемы немецких карманников 6. Ресторанный прием Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

Приемы немецких карманников 7. Прием в супермаркете Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

Приемы немецких карманников 8. Нищенский прием Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

Приемы немецких карманников 9. Прием с цветами Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

Приемы немецких карманников 10. Прием "услуга носильщика" В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

Приемы немецких карманников 11. Прием поднятия Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

Приемы немецких карманников Подтанцовка на улице Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов. Автор: Максим Нелюбин

