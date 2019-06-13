Полиция: Чеченцы закрепляются в структурах оргпреступности в Берлине

По словам берлинских полицейских, выходцев с Северного Кавказа отличают хорошая физическая подготовка и сплоченность, необычная даже для мафиозных структур. DW с подробностями.
Вымогательство, "крышевание", охранный бизнес - это не сюжетные линии для сериала “Бандитский Петербург”, а суровая реальность в Берлине 2019 года. Причем пресс-секретаря профсоюза берлинской полиции сравнения с лихими 1990-ми в России нисколько не смущают. "Да, в столице Германии тоже есть вымогательство, - говорит Беньямин Ендро (Benjamin Jendro). - Реальность такова, что это относительно легкий для преступников доход. Потому что доказать состав преступления в суде очень сложно. Вы заходите в кафе или магазин, пугаете владельца - и выходите с деньгами. Если поблизости случайно не окажется полицейского, доказать состав преступления будет очень трудно, поскольку жертвы не обращаются в полицию. Это не торговля наркотиками, где преступника могут взять с поличным".
По словам Ендро, подобным видом "бизнеса" в немецкой столице все чаще промышляют выходцы с Северного Кавказа в целом и из Чечни в частности.
Мафия со знаком "Сделано в СССР"
Берлин - единственный город Германии, в полицейском управлении которого создана следственная группа, занимающаяся организованной преступностью с участием выходцев из бывшего СССР. По понятным причинам следователи отказываются от интервью, но в официальном ответе на запрос русской редакции Deutsche Welle полиция Берлина подтверждает: “Злоумышленники чеченского и в целом северокавказского происхождения являются прочной составной частью структур организованной преступности в Берлине. Из-за высокой готовности к применению насилия они считаются очень эффективными в достижении своих целей”.
Найти переводчика с чеченского и, тем более, внедрить агента в ряды злоумышленников крайне трудно: чеченцы, по словам полицейских, демонстрируют уровень сплоченности, который необычен даже для организованной преступности.
Опыт и жестокость как конкурентные преимущества
В последние годы, говорит Беньямин Ендро, выходцы с Северного Кавказа регулярно попадают в поле зрения полиции. В крупных конфликтах с применением насилия они все чаще фигурируют в качестве подозреваемых. Меняется и сфера преступной деятельности: если раньше чеченцев привлекали в качестве грубой физической силы, то теперь сами чеченцы самоорганизовались и начали зарабатывать в разных сферах теневой экономики - от торговли наркотиками до пресловутого "крышевания". Как отмечает Ендро, "в силу своего опыта и жестокости у них очевидные конкурентные преимущества".
"В кругах злоумышленников чеченского происхождения крайне сильно выражено понятие чести, очень высока готовность к применению насилия, а вот уважение к государственной власти крайне низко", - говорится также в ответе полицейского управления Берлина на запрос DW.
Беньямин Ендро подтверждает: среди чеченцев есть люди с опытом боевых действий, которые не стесняются применять оружие, будь то ножи, пистолеты или автоматы Калашникова. Бывают столкновения, которые приводят к массовым дракам - и здесь чеченцы тоже на высоте. Они в отличной форме и хорошо натренированы, владеют техникой единоборств. У нас были случаи, когда двадцать членов арабского клана были уложены на землю шестью чеченцами, вспоминает представитель полиции, "это вызывает уважение в кругах организованной преступности".
По его словам, речь идет даже не о будущем перераспределении сфер влияния в подпольном бизнесе, а о факте - чеченцы утвердили свое влияние в преступном мире. "Жестокость - это то, что отличает их от всех остальных. Если кто-то планирует тяжелейшие преступления, он обращается к чеченцам", - говорит Беньямин Ендро.
Протест в центре Берлина против "античеченской кампании"
Представителям чеченской диаспоры в Германии усиливающиеся разговоры о "чеченской мафии" явно не по душе. В минувшие выходные они даже провели акцию протеста в самом центре Берлина, у Бранденбургских ворот. Участники уверяют, что протестовали против античеченской кампании в СМИ и участившихся депортаций. Причем они усматривают связь между публикациями о чеченской преступности и высылкой чеченцев в Россию - нагнетание напряженности в общественном мнении якобы должно облегчить немецким судьям и полицейским отправку претендентов на статус беженца на родину. По словам участников акции, они не ставят под сомнение работу полиции, но протестуют против огульных формулировок о "чеченской мафии" и "преступных группировках". По словам одного из участников акции в центре Берлина, истерия в СМИ напоминает ему 1999 год в России, когда "из всех чайников и тостеров неслось, что дома в Москве взрывали чеченцы".
Последний раз в Германии чеченцы фигурировали в полицейских сводках не далее как за две недели до этого митинга. Берлинская полиция задержала семерых выходцев из Чечни, конфисковав у них в общей сложности десять килограммов марихуаны, пистолет с боеприпасами и две гранаты.
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