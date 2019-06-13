 Полиция: Чеченцы закрепляются в структурах оргпреступности в Берлине | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 14.06.2019

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Германия

Полиция: Чеченцы закрепляются в структурах оргпреступности в Берлине

По словам берлинских полицейских, выходцев с Северного Кавказа отличают хорошая физическая подготовка и сплоченность, необычная даже для мафиозных структур. DW с подробностями.

Представители совета чеченских старейшин в Берлине (фото из архива)

Представители совета чеченских старейшин в Берлине (фото из архива)

Вымогательство, "крышевание", охранный бизнес - это не сюжетные линии для сериала “Бандитский Петербург”, а суровая реальность в Берлине 2019 года. Причем пресс-секретаря профсоюза берлинской полиции сравнения с лихими 1990-ми в России нисколько не смущают. "Да, в столице Германии тоже есть вымогательство, - говорит Беньямин Ендро (Benjamin Jendro). - Реальность такова, что это относительно легкий для преступников доход. Потому что доказать состав преступления в суде очень сложно. Вы заходите в кафе или магазин, пугаете владельца - и выходите с деньгами. Если поблизости случайно не окажется полицейского, доказать состав преступления будет очень трудно, поскольку жертвы не обращаются в полицию. Это не торговля наркотиками, где преступника могут взять с поличным".

По словам Ендро, подобным видом "бизнеса" в немецкой столице все чаще промышляют выходцы с Северного Кавказа в целом и из Чечни в частности.

Мафия со знаком "Сделано в СССР"

Берлин - единственный город Германии, в полицейском управлении которого создана следственная группа, занимающаяся организованной преступностью с участием выходцев из бывшего СССР. По понятным причинам следователи отказываются от интервью, но в официальном ответе на запрос русской редакции Deutsche Welle полиция Берлина подтверждает: “Злоумышленники чеченского и в целом северокавказского происхождения являются прочной составной частью структур организованной преступности в Берлине. Из-за высокой готовности к применению насилия они считаются очень эффективными в достижении своих целей”.

Беньямин Ендро

Беньямин Ендро

Найти переводчика с чеченского и, тем более, внедрить агента в ряды злоумышленников крайне трудно: чеченцы, по словам полицейских, демонстрируют уровень сплоченности, который необычен даже для организованной преступности.

Опыт и жестокость как конкурентные преимущества

В последние годы, говорит Беньямин Ендро, выходцы с Северного Кавказа регулярно попадают в поле зрения полиции. В крупных конфликтах с применением насилия они все чаще фигурируют в качестве подозреваемых. Меняется и сфера преступной деятельности: если раньше чеченцев привлекали в качестве грубой физической силы, то теперь сами чеченцы самоорганизовались и начали зарабатывать в разных сферах теневой экономики - от торговли наркотиками до пресловутого "крышевания". Как отмечает Ендро, "в силу своего опыта и жестокости у них очевидные конкурентные преимущества".

"В кругах злоумышленников чеченского происхождения крайне сильно выражено понятие чести, очень высока готовность к применению насилия, а вот уважение к государственной власти крайне низко", - говорится также в ответе полицейского управления Берлина на запрос DW.

Беньямин Ендро подтверждает: среди чеченцев есть люди с опытом боевых действий, которые не стесняются применять оружие, будь то ножи, пистолеты или автоматы Калашникова. Бывают столкновения, которые приводят к массовым дракам - и здесь чеченцы тоже на высоте. Они в отличной форме и хорошо натренированы, владеют техникой единоборств. У нас были случаи, когда двадцать членов арабского клана были уложены на землю шестью чеченцами, вспоминает представитель полиции, "это вызывает уважение в кругах организованной преступности".

Контекст

Немецкая полиция все чаще говорит о росте влияния чеченских кланов в структурах организованной преступности в ФРГ. Эксперты констатируют бессилие спецслужб в противостоянии им. (13.03.2018)

Немецкая полиция вынуждена принимать усиленные меры против организованных преступных группировок, созданных в Германии, в том числе, и выходцами из республик российского Северного Кавказа. (13.05.2019)

Откуда в Берлине и окрестностях столько чеченцев и как они пытаются адаптироваться в правовом государстве. (24.02.2019)

В открытом письме президенту ФРГ и властям Бранденбурга чеченские беженцы обвинили город Котбус и полицию в нарушении законов и предвзятом отношении. (04.07.2018)

По его словам, речь идет даже не о будущем перераспределении сфер влияния в подпольном бизнесе, а о факте - чеченцы утвердили свое влияние в преступном мире. "Жестокость - это то, что отличает их от всех остальных. Если кто-то планирует тяжелейшие преступления, он обращается к чеченцам", - говорит Беньямин Ендро.

Протест в центре Берлина против "античеченской кампании"

Представителям чеченской диаспоры в Германии усиливающиеся разговоры о "чеченской мафии" явно не по душе. В минувшие выходные они даже провели акцию протеста в самом центре Берлина, у Бранденбургских ворот. Участники уверяют, что протестовали против античеченской кампании в СМИ и участившихся депортаций. Причем они усматривают связь между публикациями о чеченской преступности и высылкой чеченцев в Россию - нагнетание напряженности в общественном мнении якобы должно облегчить немецким судьям и полицейским отправку претендентов на статус беженца на родину. По словам участников акции, они не ставят под сомнение работу полиции, но протестуют против огульных формулировок о "чеченской мафии" и "преступных группировках". По словам одного из участников акции в центре Берлина, истерия в СМИ напоминает ему 1999 год в России, когда "из всех чайников и тостеров неслось, что дома в Москве взрывали чеченцы".

Последний раз в Германии чеченцы фигурировали в полицейских сводках не далее как за две недели до этого митинга. Берлинская полиция задержала семерых выходцев из Чечни, конфисковав у них в общей сложности десять килограммов марихуаны, пистолет с боеприпасами и две гранаты.

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  • Гамбургский вокзал

    Приемы немецких карманников

    1. Прием толкания

    Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

  • Трамвайная остановка в Берлине

    Приемы немецких карманников

    2. Прием теснения

    В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

  • Карта центральной части Кельна

    Приемы немецких карманников

    3. Прием с планом города

    Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

  • Кошелек с деньгами и пластиковыми карточками

    Приемы немецких карманников

    4. Прием с разменом денег

    Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

  • Белая рубашка с пятном кетчупа

    Приемы немецких карманников

    5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым

    Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

  • Завтрак в кафе с ноутбуком

    Приемы немецких карманников

    6. Ресторанный прием

    Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

  • Продуктовый магазин

    Приемы немецких карманников

    7. Прием в супермаркете

    Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

  • Уличное кафе в Берлине

    Приемы немецких карманников

    8. Нищенский прием

    Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

  • Гвоздика в кармане пиджака

    Приемы немецких карманников

    9. Прием с цветами

    Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

  • Пешеходы с сумками

    Приемы немецких карманников

    10. Прием "услуга носильщика"

    В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

  • Ночная дискотека

    Приемы немецких карманников

    11. Прием поднятия

    Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

  • Ночной клуб

    Приемы немецких карманников

    Подтанцовка на улице

    Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.

    Автор: Максим Нелюбин


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Чеченцы в Германии подрались с афганцами и пожаловались президенту ФРГ  

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