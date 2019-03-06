 Полиция ФРГ годами игнорировала сообщения о мигрантах - военных преступниках | Новости из Германии о Германии | DW | 07.03.2019

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Германия

Полиция ФРГ годами игнорировала сообщения о мигрантах - военных преступниках

МВД ФРГ подтвердило, что за прошедшие пять лет полиция и прокуратура проигнорировали более 6800 сообщений о подозрениях в причастности мигрантов к военным преступлениям, пишет Bild.

Федеральное ведомство по делам мигрантов и беженцев

Федеральное ведомство по делам мигрантов и беженцев

За период с 2014 по 2019 год федеральная уголовная полиция и Генпрокуратура Германии около 7000 раз были информированы ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF) и другими источниками о том, что определенные мигранты, вероятно, причастны к военным преступлениям

Контекст

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

Концепция миграционной политики РФ написана бюрократами для бюрократов. Власти делают вид, что не понимают, что нужно для сохранения человеческого капитала, считает Иван Преображенский. (27.02.2019)

Однако лишь в 129 случаях после этого были заведены уголовные дела. Эту информацию предоставили сотрудники министерства внутренних дел Германии в ответ на запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Линды Тойтеберг (Linda Teuteberg), сообщает немецкая газета Bild в номере за четверг, 7 марта.

"Большое число уведомлений не позволило проверить их все"

За период с 2015 по 2016 год прокуратура и полиция 3800 раз получали сведения о том, что среди претендентов на получение политического убежища могут быть военные преступники. Однако только в 28 случаях эта информация была использована для начала расследования. 

"Большое количество уведомлений не позволило проверить их все, например посредством полицейских допросов", - прокомментировал это обстоятельство представитель МВД Германии.

"Военные преступники не имеют права получать защиту в Германии, - заявила депутат Тойтеберг. - Я сомневаюсь, что в прошедшие годы правительство всегда относилось к этому факту с подобающей серьезностью".

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    Автор: Ирина Филатова


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