Полиция ФРГ годами игнорировала сообщения о мигрантах - военных преступниках

МВД ФРГ подтвердило, что за прошедшие пять лет полиция и прокуратура проигнорировали более 6800 сообщений о подозрениях в причастности мигрантов к военным преступлениям, пишет Bild.
За период с 2014 по 2019 год федеральная уголовная полиция и Генпрокуратура Германии около 7000 раз были информированы ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF) и другими источниками о том, что определенные мигранты, вероятно, причастны к военным преступлениям.
Однако лишь в 129 случаях после этого были заведены уголовные дела. Эту информацию предоставили сотрудники министерства внутренних дел Германии в ответ на запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Линды Тойтеберг (Linda Teuteberg), сообщает немецкая газета Bild в номере за четверг, 7 марта.
"Большое число уведомлений не позволило проверить их все"
За период с 2015 по 2016 год прокуратура и полиция 3800 раз получали сведения о том, что среди претендентов на получение политического убежища могут быть военные преступники. Однако только в 28 случаях эта информация была использована для начала расследования.
"Большое количество уведомлений не позволило проверить их все, например посредством полицейских допросов", - прокомментировал это обстоятельство представитель МВД Германии.
"Военные преступники не имеют права получать защиту в Германии, - заявила депутат Тойтеберг. - Я сомневаюсь, что в прошедшие годы правительство всегда относилось к этому факту с подобающей серьезностью".
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