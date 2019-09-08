 Полиция применила слезоточивый газ на протестах ″желтых жилетов″ в Нанте | Новости из Германии о Европе | DW | 14.09.2019

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Европа

Полиция применила слезоточивый газ на протестах "желтых жилетов" в Нанте

Акция "желтых жилетов" во французском Нанте собрала около 1800 участников, выступавших в том числе против полицейского насилия. Еще до начала протестов полицейские задержали 18 человек.

Пламя от бутылки с зажигательной смесью и полицейский со щитом

Протестная акция движения "желтых жилетов" во французском Нанте привела к столкновениям с полицией. Сотрудники правопорядка в субботу, 14 сентября, применили слезоточивый газ, поскольку  протестующие принялись бросать в них бутылки с зажигательной смесью. В рядах демонстрантов были и радикалы из так называемого "Черного блока", которые, среди прочего, били оконные стекла и витрины. Еще до начала акции полицейские задержали 18 человек.

Правоохранители сообщили о 1800 демонстрантах. Кроме того, акции "желтых жилетов" с сотнями участников прошли в Париже, Лионе, Нанси и Тулузе.

Трагедия после разгона музыкального фестиваля

Участники акции в Нанте выступали в том числе против полицейского насилия. Они напомнили о трагическом инциденте на июньском фестивале техно-музыки. Мероприятие не завершилось в положенное время, полиция применила слезоточивый газ для разгона посетителей.

Контекст

Президент Эмманюэль Макрон в 2017 году обещал своим гражданам мирную революцию. Спустя 20 месяцев Францию парализуют "желтые жилеты". Французские писатели называют это "протестами отверженных". (13.12.2018)

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (12.12.2018)

Некоторые из них в ходе бегства от правоохранителей оказались в реке Луаре. Тело одного из посетителей фестиваля, 24-летнего Стива Канисо, удалось обнаружить в реке лишь через месяц.

Движение "желтых жилетов"

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.

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    Автор: Никита Баталов


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