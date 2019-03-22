Полиция Парижа применила слезоточивый газ против демонстрантов

Сотрудники Национальной жандармерии Франции применили слезоточивый газ для разгона протестующих на Елисейских полях в Париже в воскресенье, 14 июля, через несколько часов после завершения там традиционного военного парада по случаю отмечаемого в стране национального праздника - Дня взятия Бастилии.

Как только завершилось шествие, один из центральных проспектов города был вновь открыт для движения транспорта. Тем не менее сотни человек отказались расходиться. Они стали выкрикивать антиправительственные лозунги, сносить металлические заградительные барьеры, установленные по периметру шествия, и поджигать мусорные баки. Из-за этого отдельные участки магистрали быстро заволокло едким дымом.

Воздушные шары - вместо желтых жилетов

Как уточняет агентство AFP, можно говорить о самом масштабном разгуле насилия в столице с марта, когда в городе проходили акции "желтых жилетов". На этот раз, однако, жилетов на собравшихся практически не было - при наличии этой детали одежды их не пускали на парад. В то же время некоторые пронесли с собой за заграждения желтые воздушные шары.

Задержаны свыше 150 человек

Как передал телевизионный канал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, всего по различным обвинениям были задержаны 152 человека. Им, в частности, вменялось в вину ношение запрещенного оружия, применение насилия в отношении представителей органов власти, нанесение ущерба имуществу, а также участие в акции, уведомление о которой не было подано в городские инстанции заранее.

Для присутствия на параде в столицу Франции съехались представители десяти европейских стран, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel). В праздничном шествии приняли участие около 4300 солдат, в том числе военнослужащие германо-французской бригады, штаб-квартира которой находится в Мюльхайме в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

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