 Полиция Германии нашла подозреваемого в убийстве спустя 25 лет | Новости из Германии о Германии | DW | 29.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Полиция Германии нашла подозреваемого в убийстве спустя 25 лет

Осенью 1993 года 16-летняя школьница Николь Дэнис Шалла была изнасилована и убита в Дортмунде. Полиция смогла найти подозреваемого по следам ДНК.

Мужчина в наручниках

Немецкая полиция нашла подозреваемого в особо тяжком преступлении спустя 25 лет. Речь идет о громком деле об изнасиловании и убийстве 16-летней ученицы гимназии Николь Дэнис Шалла (Nicole Denise Schalla), найденной мертвой в Дортмунде в 1993 году неподалеку от своего дома.

Подозреваемого, жителя Северного Рейна - Вестфалии, удалось обнаружить благодаря следам ДНК, найденным на теле убитой, заявил прокурор Дортмунда Хеннер Крузе (Henner Kruse) на пресс-конференции в четверг, 28 июня.

Подозреваемый находится под стражей

Контекст

После теракта в Берлине правительство ФРГ узаконило применение электронных браслетов против лиц, подозреваемых в терроризме. Эта мера должна облегчить полицейским слежку за ними. (01.02.2017)

"Это мужчина, который в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности", - заявил Крузе. По словам прокурора, он уже осужден за насилие над женщинами и содержится под стражей с 2011 года. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

По словам полицейского Уве Блока (Uwe Block), который с 2000 года занимается этим делом, расследование было затруднено из-за того, что следы ДНК были практически смыты дождевой водой. Однако новейшая методика ДНК-теста, которая лишь год применяется в Северном Рейне-Вестфалии, позволила обнаружить подозреваемого.

Его внешний вид совпадает с показаниями свидетелей, которые они дали 25 лет назад. "Упорство вознаграждено", - заявил прокурор Хеннер Крузе.

Смотрите также:

  • Визит в Германию королевы Великобритании Елизаветы II в 2015 году

    Техника на службе немецкой полиции

    Рассказ о полицейской технике в Германии мы начнем с почетного эскорта. Глав государств во время официальных визитов в ФРГ сопровождают 15 немецких мотоциклистов на BMW. Во время неофициальных - семь. Эскорты также положены по протоколу председателям иностранных парламентов, главам правительств и МИД - 3, 5 или 7 мотоциклов в зависимости от статуса визита.

  • Новые полицейские Опели в Бранденбурге

    Техника на службе немецкой полиции

    В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.

  • Porsche 924

    Техника на службе немецкой полиции

    Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...

  • Porsche Cayenne

    Техника на службе немецкой полиции

    ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Техника на службе немецкой полиции

    В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступил на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 03:27
Now live
03:27 мин

Подросток убил сверстника: как переживают и реагируют на трагедию в Германии

 

Контекст

Техника на службе немецкой полиции

Чем пользуется немецкая полиция, чтобы выполнять свои задачи? (04.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Подросток убил сверстника: как переживают и реагируют на трагедию в Германии  

В Берлине тестируют камеры для распознавания лиц  

Как в Германии собираются бороться с отмыванием денег?  

Также по теме

Ermittlungen im Todesfall Susanna

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве девушки в Германии бежал в Ирак 07.06.2018

В Висбадене была изнасилована и убита 14-летняя Сюзанна. Подозреваемый в преступлении беженец вместе со всей семьей улетел в Ирак, в аэропорту имена в билетах и паспортах не сверили.

Самые читаемые

Комментарий: Почему Путин принял Болтона и как он сдаст Трампу Иран  

Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и санкциях против Москвы  

Меркель приветствовала договоренности по беженцам на саммите ЕС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно