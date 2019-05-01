 Полиция в Петербурге разогнала согласованную акцию оппозиции | Новости из Германии о России | DW | 01.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Полиция в Петербурге разогнала согласованную акцию оппозиции

Во время шествия по Невскому проспекту представителей демократических сил задержано более 60 человек.

Задержание активиста в Санкт-Петербурге

Задержание активиста в Санкт-Петербурге

Полиция в Санкт-Петербурге разогнала согласованную массовую акцию в День труда. Колонна объединенных демократов в составе представителей "Яблока", "Партии Роста", сторонников Алексея Навального и незарегистрированного движения "Открытая Россия" в среду, 1 мая, прошла по Невскому проспекту около 400 метров, после чего полиция вмешалась в ход акции. Демонстрантов окружили бойцы ОМОН, а затем начали задерживать, сообщает "Фонтанка.ру".

Контекст

Задержанных 5 мая участников акции протеста в Санкт-Петербурге приговаривают к административным арестам и штрафам. Адвокаты рассказали DW, какую тактику власть использует в судах. (11.05.2018)

Федор Крашенинников о роли выборов в Санкт-Петербурге в развитии политической ситуации в России. (03.02.2019)

По данным петербургского издания, было задержано около 60 человек, в том числе депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. "ОВД-Инфо" сообщает о 68 задержанных в Санкт-Петербурге. Активисты доставлены в отделы полиции, на них составляют протоколы. У одной из них во время задержания был сломан плечевой сустав, женщину увезли в больницу в сопровождении полицейских. Первых задержанных после составления протоколов уже отпустили из отделов полиции.

Шлосберг обвинил в задержаниях врио губернатора Санкт-Петербурга

Между тем глава отделения партии "Яблоко" в Пскове Лев Шлосберг указал на предстоящие выборы в Санкт-Петербурге и выразил уверенность, что петербургская полиция действовала по распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. "Разгон согласованной демократической демонстрации в Петербурге - это личное послание врио губернатора Беглова всему Петербургу: проголосуйте за меня - и так будет всегда", - написал он в Twitter.

В общей сложности на первомайских массовых акциях в ряде российских городов, по данным "ОВД-Инфо", задержаны 124 человека.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Человек в пятнах от кори спрашивает у доктора, что с ним

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Насколько болезненны точечные санкции против Москвы

    ЕС и США ввели санкции за конфликт в Керченском проливе в отношении отдельных лиц и компаний РФ. Карикатурист Сергей Елкин о действии штрафных мер.

  • Динозавры, готовые лучше умереть, чем сделать прививку от кори

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Корь в России: импортная или отечественная?

    Всплеск заболеваемости корью в России побудил Роспотребнадзор объявить о кампании по борьбе с ней. Некоторые считают корь "завозной". У карикатуриста Сергея Елкина другое объяснение.

  • Чиновник спрашивает у кукушки, сколько ему осталось жить без уважения

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Закон об оскорблении властей: ответная реакция

    За неуважение к власти в России скоро будут наказывать - соответствующий закон депутаты Госдумы уже приняли. Карикатурист Сергей Елкин гадает, как широко он будет трактоваться.

  • Ядро с лицом Путина тянет вниз привязанный к нему голубой воздушный шарик

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Митинг против изоляции рунета: кто тянет свободу на дно

    На акции против изоляции интернета в Москве задержали волонтеров с "беспилотными летающими средствами". Ими, по словам задержанных, оказались воздушные шары. Реакция карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Во что химические реагенты превращают Москву

    Многие москвичи недовольны использованием вредных реагентов на улицах столицы. На выходных в Москве даже прошел митинг против применения таких веществ. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Дополненная реальность, или Новые очки для полиции Москвы

    Мэрия Москвы заказала для полицейских очки, линзы которых могут получать информацию о разыскиваемых лицах. Вот такая она - дополненная реальность - в интерпретации карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Итоги субботника: а лед в Питере и ныне там

    Наледь и снег стали для Петербурга настоящим бедствием этой зимой. Карикатурист Сергей Елкин не верит в эффективность прошедшего субботника чиновников и врио губернатора Александра Беглова.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Изоляция Рунета: обрубят ли в России интернет-кабель?

    Рассмотрение законопроекта сенатора Клишаса об изоляции российского интернета в Госдуме все ближе. Карикатурист Сергей Елкин о будущем Рунета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Экономическое чудо, или Секрет роста ВВП России

    Росстат отчитался о рекордном за последние шесть лет росте ВВП России - на 2,3 процента за 2018 год. Экономисты усомнились в цифрах ведомства. Карикатурист Сергей Елкин - о методике подсчета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Кому в российской власти нужен переводчик?

    Задержанный сенатор Арашуков на допросе в СК попросил предоставить ему переводчика. Сергей Елкин задумался, у кого еще из его коллег в Совфеде могут быть проблемы с русским языком.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Коррупционер поневоле: кого в РФ могут освободить от наказания за взятки

    Российский Минюст предложил не наказывать чиновников, берущих взятки "вследствие обстоятельств непреодолимой силы". Сергей Елкин о том, что это могут быть за обстоятельства.

  • Рубль входит в штопор

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Последствия санкций США: для рубля настали тяжелые времена

    На фоне новых санкций и обострения ситуации в Сирии курс рубля к евро достиг минимального значения за последние полтора года. Сергей Елкин о перспективах российской валюты.

  • Карикатура Сергея Елкина: Девочка в розовом и убегающий с митинга губернатор

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Как девочка из Волоколамска губернатора на свалку отправила

    Карикатурист Сергей Елкин - о стихийном митинге против мусорного полигона в Волоколамске, бегстве губернатора и девочке, которая дала понять, как нужно поступать с политиками, из-за которых дети попадают в больницы.

  • default
    Еще по теме

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Лавров защитил "нашу девочку" в Берлине

    Январь: глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции коснулся нашумевшей истории с русскоязычной 13-летней девочкой Лизой, которую, по утверждению ее родственников, похитили и изнасиловали мигранты. Лавров, в частности, упрекнул власти Германии в попытках "политкорректно залакировать действительность во внутриполитических целях".

  • default

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Госдума России: Автопробеги - это демонстрация!

    Февраль: депутаты Госдумы предлагают принять законопроект, приравнивающий автопробег к демонстрации. Депутаты отрицают связь лоббируемой инициативами с акциями протеста недовольных дальнобойщиков.

  • default

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Громкий (не)уход Рамзана Кадырова

    Март: Рамзан Кадыров заявил о готовности уйти с поста главы Чечни... и остался.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Решение жилищного вопроса в современной России

    Март: необычное решение проблемы с жильем - как сообщают агентства, петербургский предприниматель Григорий Баевский, партнер миллиардера Аркадия Ротенберга, передал дорогую недвижимость сестре и бабушке экс-депутата Госдумы Алины Кабаевой, которую СМИ называют близкой подругой российского президента Владимира Путина.

  • Еда требует денег от человека - карикатура Сергея Елкина
    Еще по теме

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Когда еда бьет по карману

    Апрель: из-за кризиса россияне впервые с 2008 года стали тратить на продукты более половины доходов, говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, которым занимается Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте России.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:16

Новый политический проект Алексея Навального

Контекст

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на происходящее в России и за ее пределами. Специально для DW. (01.04.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый политический проект Алексея Навального  

Верзилов: о Путине, новой акции и экс-политиках Германии в России  

Почему в России стали чаще задерживать бывших министров и чиновников  

Также по теме

Russland - Demonstrationen zum 1. Mai

На первомайских акциях в России задержаны десятки участников 01.05.2019

В России проходят традиционные первомайские шествия. В Санкт-Петербурге задержали феминисток, активистов штаба Навального и "Открытой России", а также депутата Заксобрания.

Moskau Boris Nemzow Gedenkaktion

Как в России вспоминали Бориса Немцова 24.02.2019

Акции в память о российском политике Борисе Немцове, убитом четыре года назад на Большом Москворецком мосту в Москве, прошли по всей России. Корреспонденты DW следили за развитием событий.

Russland | Gedenken an die Opfer der Metro-Explosion in Sankt Petersburg

Трех активистов движения "Весна" повторно задержали в Санкт-Петербурге 10.02.2019

Владимир Казаченко, Александр Ильинов и Валентин Хорошенин, а также журналист радиостанции "Эхо Москвы" Кирилл Матвеев были задержаны поздно вечером в субботу, 9 февраля, по обвинению в мелком хулиганстве.

Реклама

Самые читаемые

Семен Слепаков: Люди сейчас сидят в засаде  

Что известно о развитии ситуации в Венесуэле  

Комментарий: Юрий Дудь дотянулся до Сталина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно