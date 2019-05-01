Полиция в Петербурге разогнала согласованную акцию оппозиции

Полиция в Санкт-Петербурге разогнала согласованную массовую акцию в День труда. Колонна объединенных демократов в составе представителей "Яблока", "Партии Роста", сторонников Алексея Навального и незарегистрированного движения "Открытая Россия" в среду, 1 мая, прошла по Невскому проспекту около 400 метров, после чего полиция вмешалась в ход акции. Демонстрантов окружили бойцы ОМОН, а затем начали задерживать, сообщает "Фонтанка.ру".
По данным петербургского издания, было задержано около 60 человек, в том числе депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. "ОВД-Инфо" сообщает о 68 задержанных в Санкт-Петербурге. Активисты доставлены в отделы полиции, на них составляют протоколы. У одной из них во время задержания был сломан плечевой сустав, женщину увезли в больницу в сопровождении полицейских. Первых задержанных после составления протоколов уже отпустили из отделов полиции.
Шлосберг обвинил в задержаниях врио губернатора Санкт-Петербурга
Между тем глава отделения партии "Яблоко" в Пскове Лев Шлосберг указал на предстоящие выборы в Санкт-Петербурге и выразил уверенность, что петербургская полиция действовала по распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. "Разгон согласованной демократической демонстрации в Петербурге - это личное послание врио губернатора Беглова всему Петербургу: проголосуйте за меня - и так будет всегда", - написал он в Twitter.
В общей сложности на первомайских массовых акциях в ряде российских городов, по данным "ОВД-Инфо", задержаны 124 человека.
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Автор: Сергей Елкин