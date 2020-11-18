 Полиция в Берлине применила водометы на акции COVID-отрицателей | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 18.11.2020

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Коронавирус

Полиция в Берлине применила водометы на акции COVID-отрицателей

На протест против ограничительных мер в центр Берлина вышли от 5 до 10 тысяч человек. Акцию приурочили к обсуждению в бундестаге поправок в закон о защите от инфекционных болезней.

На протесте COVID-диссидентов в Берлине 18 ноября

На протесте COVID-диссидентов в Берлине 18 ноября

В Берлине в среду, 18 ноября, прошла массовая демонстрация противников ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, а также антипрививочников. По оценкам полиции, на протест вышли от 5 до 10 тысяч человек. За порядком следили 2000 полицейских. Правоохранители призывали протестующих разойтись из-за несоблюдения гигиенических правил, поскольку многие участники были без защитных маски и не соблюдали дистанцию, а затем объявили мероприятие завершенным. Участники, однако, не последовали указаниям. Полиция применила водометы и, по сведениям некоторых СМИ, слезоточивый газ.

Некоторые из протестующих начали в ответ бросать в полицейских бутылки и пиротехнику.

Изначально в столице Германии были заявлены сразу несколько акций протеста против ограничительных мер. Самая массовая из них с более 4000 заявленных участников была запланирована у здания бундестага, но в связи с запретом властей место сбора было перенесено на площадь перед Бранденбургскими воротами. Несмотря на это, уже утром перед установленными у входа в бундестаг заграждениями начали собираться демонстранты.

Активисты призывали игнорировать процедуру уведомления

Проведение еще двух демонстраций с более низким заявленным числом участников было также запланировано недалеко от здания бундестага. Кроме того, ряд активистов в интернете призывали выходить на протесты без предварительного уведомления полиции.

Протесты приурочены к заседанию бундестага, на котором обсуждаются поправки в закон о защите от инфекционных болезней, призванные обеспечить достаточное правовое основание для введения ограничительных мер во время пандемии.

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    Автор: Максим Нелюбин


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