 Политические анекдоты из ГДР: Маркс с пулеметом и пять законов социализма | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.11.2019

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Культура и стиль жизни

Политические анекдоты из ГДР: Маркс с пулеметом и пять законов социализма

Что-то вас, конечно, рассмешит. Но что-то, наверняка, покажется грустным. Такие уж анекдоты были в ГДР - кстати, очень напоминавшие советские.

Карикатура Вилли Мёзе

Карикатура Вилли Мёзе

Книга "Финал. Последний год ГДР" (Finale. Das letzte Jahr der DDR), вышедшая сейчас в берлинском издательстве Ch. Links Verlag, построена очень интересно. Отдельные главы, которые знакомят с хроникой событий октября 1989 - октября 1990 годов, заканчиваются анекдотами, порой иллюстрирующими жизнь в теперь уже бывшей ГДР даже лучше, чем фактологический материал.

Анекдоты в ГДР сочинялись и рассказывались очень охотно, - как и в Советском Союзе, как и в любой другой социалистической стране, где свободы печати не существовало и поэтому пышным цветом расцветал этот устный сатирический жанр. А рассказывать их было небезопасно. В сталинские времена за политические анекдоты в ГДР давали 15-летние сроки. В 1958 году, когда началась оттепель, наказания смягчили: "всего" до двух лет тюрьмы. В 1968-м после "пражской весны", законы снова ужесточили: анекдотчиков судили по статье 106 УК ГДР за "антигосударственную пропаганду" - до 8 лет тюрьмы.

На сатиру, даже как будто безобидную, в ГДР смотрели с подозрением. Например, на популярного карикатуриста Вилли Мёзе (Willy Moese) госбезопасность завела дело оперативной разработки и много лет следила за ним. В "штази" считали его карикатуры (например, те, что помещены в этой статье) "подрывными", и в последние годы ГДР ему пришлось иллюстрировать детские книжки и журналы: к другим его не допускали. Хорошо хоть, что не посадили...

Контекст

70 лет назад, 7 октября 1949 года, была образована Германская Демократическая Республика. Праздновать сегодня тут, в общем, нечего, но вспомнить, как это происходило, стоит. (07.10.2019)

Что такое роскошь: кольцо с бриллиантом, путешествие на круизном лайнере? Или кусок хлеба с маслом? Выставка в Лейпциге отражает представления о роскоши в ФРГ и ГДР. (01.10.2019)

25 лет назад, 29 июля 1992 года, последний партийный и государственный лидер ГДР Эрих Хонеккер, вернушийся в Берлин из Москвы, где он скрывался от правосудия, был арестован. (29.07.2017)

В Германии принято решение взять под архитектурную охрану лесное поселение в Вандлице, построенное в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ. (05.07.2017)

Деятелей культуры обвиняли в "нигилизме", "скептицизме", создании "порнографии" и растлении молодежи. "Вырубали" все, что "не соответствовало принципам марксизма-ленинизма". (09.08.2017)

После воссоединения Германии прошла уже четверть века, но некоторые тайны ГДР лишь недавно стали достоянием гласности. DW рассказывает о некоторых из этих секретов. (01.10.2015)

Итак, несколько политических анекдотов из ГДР. Кстати, некоторые из них, особенно про престарелого главу ГДР Эриха Хонеккера (Erich Honecker) так похожи на анекдоты, которые рассказывали во времена Брежнева! 

 

Пять законов социализма:
Не думай!
Если подумал - не говори, что!
Если подумал и сказал - не записывай!
Если подумал, сказал и записал - не подписывай!
Если подумал, сказал, записал и подписал - тогда не удивляйся, что с тобой будет.




 

Женщина приезжает из гэдээровской провинции в Восточный Берлин и спрашивает прохожих на улице: "Как пройти в магазин "Принцип"?  Ей отвечают: "Такого не знаем". "Как?! - возмущается она. - Товарищ Хонеккер сказал, что в "Принципе" у нас всё есть!"

 

На границе гэдээровские таможенники досматривают багаж восточного немца, навсегда уезжающего на Запад. И находят в его чемодане огромный портрет Хонеккера: "Это зачем вам?" - "На всякий случай. Средство против ностальгии".

 

Сидят трое политических заключенных в гэдээровской тюрьме. Разговорились: "За что сидишь?" Первый отвечает: "Я на работу на пять минут раньше приходил. Заподозрили в шпионаже".  Второй говорит: "А я всегда на пять минут опаздывал. Осудили за саботаж". Третий: "А я всегда точно приходил. Значит, говорят, у тебя часы иностранные, - и посадили за связь с заграницей".

 

Идет Хонеккер по Восточному Берлину, видит: дли-и-нная очередь стоит. Интересно ему стало, пристроился в конце. Человек перед ним обернулся, узнал Хонеккера и тут же шепнул переднему: "Смотри, кто за мной стоит".
Через пять минут все уже знали, кто там стоит, и очередь вдруг начала очень быстро рассасываться. Хонеккер удивился: "Вы так долго стояли и вдруг стали расходиться... Почему?" Ему отвечают: "Это очередь в ОВИР, за выездными визами на Запад. Но если ты отсюда уезжаешь, то нам, в общем-то, можно и остаться".

 

Программа съезда СЕПГ:

  1. Внос членов Политбюро.
  2. Настройка кардиостимуляторов.
  3. Политбюро запевает песню "Мы молодая гвардия рабочих и крестьян…"

 

Покупатель спрашивает в магазине: "Скажите, пожалуйста, у вас ботинок нет?" Продавец: "Ботинок нет этажом ниже. А у нас нет рубашек".

 

У одного товарища улетел из форточки попугай. Он тут же побежал в приемную министерства госбезопасности и подал заявление: "Сим клятвенно заверяю, что мы с моим попугаем придерживаемся разных политических позиций".

 

Карикатура Вилли Мёзе

Карикатура Вилли Мёзе

Хонеккер выходит утром на террасу своего особняка в закрытом номенклатурном поселке Вандлиц и видит, как солнце восходит: "С добрым утром, солнышко!" Cолнце ему отвечает: "С добрым утром, товарищ генеральный секретарь ЦК и председатель Государственного совета Германской Демократической Республики!"
После обеда Хонеккер снова приветствует солнце: "Добрый день, солнышко!"
- "Добрый день, товарищ генеральный секретарь ЦК и председатель Государственного совета Германской Демократической Республики!"
Вечером Хонеккер выглядывает в окно: "Добрый вечер, солнышко!" На что Солнце: "А не пошел бы ты!..  Я уже на Западе…"


 

Арафат умер и стоит перед вратами рая. Как всегда, он вооружен: в руках автомат, за поясом - пистолет. Стучится в ворота. Ему открывает апостол Петр: "Ты что?! Сюда с оружием нельзя!"
Арафат смотрит в щель приоткрытых ворот и видит, что там сидит на высоком стуле бородатый мужик и держит на коленях ручной пулемет. Арафат возмущен: "Вон даже сам господь бог с пулеметом! Почему же мне нельзя?" Петр отвечает: "Это исключение. Кроме того, это не господь бог, а Карл Маркс, который ждет Эриха Хонеккера".

 

У одного жителя ГДР отключили телефон. Он подал жалобу: "За что отключили?" Ему ответили: "За то, что вы клеветали на органы государственной безопасности". - "Как?!" - "Вы  в телефонных разговорах упорно повторяли, что ваш телефон прослушивается".

 

А этот анекдот родился в последний год ГДР:

В первичные партийные организации СЕПГ поступило следующее распоряжение. Тот, кто привлечет в партию нового члена, на год освобождается от уплаты партийных взносов. Тот, кто привлечет двух, сам может выйти из партии. А тот, кто сагитирует трех, получит справку, что он вообще никогда не был в партии.

 

Смотрите также:

  • Празднование 75-летия Эриха Хонеккера. Берлин, 1987 год

    Лесное поселение Вандлиц

    Далеки они были от народа. В 1960 году партийная верхушка ГДР дружно и коллективно переселилась из Берлина в светлое будущее - в засекреченный поселок Вандлиц, построенный в 30-ти километрах от города намного быстрее всеобщего коммунизма - за два года. На географические карты поселок наносить не стали, а территорию объявили… зоной наблюдения и изучения диких животных - Wildforschungsgebiet.

  • Мозаика в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Такой витраж можно до сих пор увидеть в бывшем доме одного из этих "диких животных" - Вальтера Ульбрихта, а предыдущий снимок был сделан в 1987 году во время празднования 75-летия главы ГДР Эрика Хонеккера, в свое время сместившего Ульбрихта при поддержке Леонида Брежнева. На нем изображены члены и кандидаты в члены политбюро ЦК СЕПГ, исключительно для которых это поселение предназначалось.

  • Главные ворота бывшего лесного поселения Вандлиц

    Лесное поселение Вандлиц

    Через два года падет Берлинская стена. Вскоре после этого гэдээровских бонз попросят освободить персональные виллы. Уже в 1990 году в Вандлице откроют реабилитационную клинику - первый такой центр в новых землях ФРГ. Позже для нее построят новые корпуса и здания, но партийные виллы тоже не пустуют. Например, в бывшей резиденции Ульбрихта останавливаются родители детей, которые здесь лечатся.

  • Бывшая вилла Эриха и Маргот Хонеккер

    Лесное поселение Вандлиц

    Пятикилометровый бетонный забор разобрали, но главные ворота, через которые мы как раз прошли, сохранились. В этом доме площадью 180 квадратных метров проживала супружеская чета Хонеккеров. Всего в поселении насчитывалось 23 резиденции. В одноэтажных было по семь комнат, в двухэтажных - до пятнадцати. За каждой виллой было закреплено по две домработницы, за Хонеккерами - четыре.

  • Озеро в Вандлице

    Лесное поселение Вандлиц

    Помимо бетонного забора, покрашенного зеленой краской, также существовало внешнее кольцо - изгородь и дозорные пункты. Служба охраны из полка имени Феликса Дзержинского МГБ ГДР и других специальных подразделений насчитывала около полутора сотен человек. Они также отвечали за безопасность летней дачи посольства СССР, которая располагалась здесь же на озере.

  • Восточный Берлин, 17 июня 1953 года

    Лесное поселение Вандлиц

    До переезда в Вандлиц высокопоставленные товарищи занимали виллы на кольце Маяковского в Восточном Берлине. Решение переселить их за город было принято через несколько лет после восстания 1953 года - народных волнений, подавленных с помощью советских танков. Здесь их было легче охранять. Дома внешне выглядели скромно, но внутри обитатели пользовались всеми излишествами и пережитками капитализма.

  • Поселение Вандлиц, 23 ноября 1989 года

    Лесное поселение Вандлиц

    Жители поселения прямо на его территории могли посещать клуб, магазин, врачей, бассейн, сауну, кинотеатр, ресторан на двадцать столов, тир, спортивную и теннисную площадки. Все домработницы имели военные звания служащих МГБ, а общая численность персонала в Вандлице составляла 650 человек. Эта фотография была сделана в магазине в 1989 году, когда сюда впервые смогли попасть рядовые граждане ГДР.

  • Резиденция Эриха Мильке в поселении Вандлиц

    Лесное поселение Вандлиц

    В этом доме почти тридцать лет жил министр госбезопасности Эрих Мильке. Некоторые историки уже сразу после воссоединения Германии предлагали взять поселение под охрану как один из памятников тоталитарного прошлого ГДР, но сделали это лишь сейчас - летом 2017 года. До этого брали верх сомнения - не станет ли оно местом для любителей остальгии и прочей тоски по социалистическому прошлому.

  • Бывшая резиденция Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Сейчас, спустя более чем четверть века после падения Берлинской стены, вопрос все же решили. Соответствующее постановление об архитектурной охране было принято правительством земли Бранденбург, на территории которого находится это бывшее поселение партийной верхушки ГДР. Отметим, что вход на территорию нынешней клиники в Вандлице открыт для всех, а иногда здесь даже проводятся экскурсии.

  • Библиотека в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Сейчас рассматривается вопрос о создании в одном из домов информационного центра. Так, например, выглядит библиотека в доме Ульбрихта. В отличие от большинства других домов в Вандлице он не подвергался перепланировке для нужд клиники. По всей вероятности, экспозицию о том, как далеки были от народа здешние жители и как они управляли отсюда тоталитарной системой ГДР, разместят именно здесь.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

Лесное поселение Вандлиц

В Германии принято решение взять под архитектурную охрану лесное поселение в Вандлице, построенное в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ. (05.07.2017)  

Ссылки в интернете

Книга "Finale. Das letzte Jahr der DDR"

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