Замначальника Генштаба РФ обвинили в мошенничестве на 6,7 млрд рублей

Генерал Халил Арсланов задержан, но вины не признает, утверждая, что его оговорили подчиненные и связанные с ними коммерсанты. По данным "Коммерсанта", исследование на полиграфе показало, что он говорит правду.