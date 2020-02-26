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Все трое подозреваемых в убийстве в Киеве Павла Шеремета отказались от проверки на детекторе лжи, а также от участия в различных экспертизах. Следствие рассекречивает материалы более 500 негласных следственных действий.
Генерал Халил Арсланов задержан, но вины не признает, утверждая, что его оговорили подчиненные и связанные с ними коммерсанты. По данным "Коммерсанта", исследование на полиграфе показало, что он говорит правду.
Авторы закона считают, что это позволит бороться с коррупцией и другими противоправными действиями в рядах Росгвардии.
11 депутатов фракции правящей партии "Слуга народа" заподозрены в получении взяток. Лидеры партии отвергают обвинения. Президент Владимир Зеленский предложил депутатам пройти проверку на полиграфе.
В Госбюро расследований отмечают, что допрос Порошенко с помощью полиграфа возможен только в кабинете следователя, использование детектора в прямом эфире одного из телеканалов исключено.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта, должна была выйти на свободу 7 сентября.
На полиграфе в Украине уже протестировали сотрудников Нацполиции и НАБУ. Для кого проверка на детекторе лжи обязательна и дает ли она ожидаемый результат - у DW.
Надежда Савченко готовила покушения на президента и премьера Украины, депутатов Рады и членов правительства, заявила СБУ.
Арестованная депутат Надежда Савченко три дня будет есть разрешенные ей продукты и 16 апреля продолжит участие в допросе на полиграфе, сообщил ее адвокат.
Эти сотрудники будут уволены, заявил Степан Полторак. Он также сообщил о намерении сократить штаб украинских ВМС.
Глава созданной в ноябре 2015 года Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила в интервью DW, что главным итогом своих реформ считает рост доверия населения к стражам порядка.
На заседании суда украинская летчица, которую обвиняют в причастности к убийству в Донбассе российских журналистов, заявила, что узнала об их гибели от их коллег, находясь в плену.
Выведенным из штата сотрудникам предстоит пройти аттестацию с участием полиграфов, сообщил Аваков. Те, кому удастся доказать свою честность, после этого вернутся к работе.
Почти месяц длится на Украине кризис с оформлением загранпаспортов. Задержки с их выдачей эксперты связывают со сменой поставщика паспортных бланков и нерасторопностью чиновников.
Использование полиграфа в Беларуси может нарушать права человека, предупреждают правозащитники, указывая на недостатки в регламентирующих эту процедуру нормативных актах.
В своих интервью она говорит, что не считает себя певицей и петь не умеет. Это легкий поп без особенных декоративных изысков, голос певицы серьезен и неумел, но именно в таком голосе и состоит своеобразие ее музыки.
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