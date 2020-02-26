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Полиграф

In Minsk hatten Journalisten ihres am 20. Juli in Kiew getöteten Kollegen Pavel Scheremet gedacht

МВД Украины: Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от проверки на полиграфе 26.02.2020

Все трое подозреваемых в убийстве в Киеве Павла Шеремета отказались от проверки на детекторе лжи, а также от участия в различных экспертизах. Следствие рассекречивает материалы более 500 негласных следственных действий.
Banknote, 1000 russische Rubel | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Замначальника Генштаба РФ обвинили в мошенничестве на 6,7 млрд рублей 07.02.2020

Генерал Халил Арсланов задержан, но вины не признает, утверждая, что его оговорили подчиненные и связанные с ними коммерсанты. По данным "Коммерсанта", исследование на полиграфе показало, что он говорит правду.
14.06.2018, Russland, Moskau: Soldaten der russischen Nationalgarde («Rosgvardia») stehen vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zwischen Russland und Saudi-Arabien vor dem Luschnikistadion. Foto: Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Госдума одобрила проект закона о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе 22.01.2020

Авторы закона считают, что это позволит бороться с коррупцией и другими противоправными действиями в рядах Росгвардии.
Schild auf dem Parlamentsgebäude Ausschüsse der Werchowna Rada der Ukraine

Депутаты из "Слуги народа" оказались в центре коррупционного скандала 23.10.2019

11 депутатов фракции правящей партии "Слуга народа" заподозрены в получении взяток. Лидеры партии отвергают обвинения. Президент Владимир Зеленский предложил депутатам пройти проверку на полиграфе.
Parteitag von Ex-Präsident Petro Poroschenkos Partei Europäische Solidarität in Kiew, der Ukraine Ort: Kiew Datum: 31.05. 2019 Tags: Ukraine, Kiew, Petro Poroschenko, Europäische Solidarität (c) DW/ L. Rzheutska

Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи 13.08.2019

В Госбюро расследований отмечают, что допрос Порошенко с помощью полиграфа возможен только в кабинете следователя, использование детектора в прямом эфире одного из телеканалов исключено.

Ukrainian lawmaker Nadiya Savchenko, who was detained on charges of planning a military-style coup on March 22, attends a court hearing in Kiev, Ukraine March 23, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Суд в Киеве продлил арест Савченко до конца октября 04.09.2018

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта, должна была выйти на свободу 7 сентября.
Sachaufnahme Luegendetektor wird dieses Geraet allgemein genannt. Sein wissenschaftlicher Name lautet Polygraph. (c) dpa - Bildfunk+++

Кого и как в Украине проверяют на детекторе лжи 30.08.2018

На полиграфе в Украине уже протестировали сотрудников Нацполиции и НАБУ. Для кого проверка на детекторе лжи обязательна и дает ли она ожидаемый результат - у DW.
August 2, 2016*** Ukrainian pilot and MP Nadiya Savchenko attends a news conference in Kiev, Ukraine, August 2, 2016. REUTERS/Valentyn Ogirenko Reuters/V. Ogirenko

Проверка Савченко на полиграфе подтвердила подготовку теракта 04.06.2018

Надежда Савченко готовила покушения на президента и премьера Украины, депутатов Рады и членов правительства, заявила СБУ.
Ukrainian lawmaker Nadiya Savchenko, who was detained on charges of planning a military-style coup on March 22, attends a court hearing in Kiev, Ukraine March 23, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Савченко прервет голодовку для допроса на "детекторе лжи" 13.04.2018

Арестованная депутат Надежда Савченко три дня будет есть разрешенные ей продукты и 16 апреля продолжит участие в допросе на полиграфе, сообщил ее адвокат.
Sachaufnahme Luegendetektor wird dieses Geraet allgemein genannt. Sein wissenschaftlicher Name lautet Polygraph. (c) dpa - Bildfunk+++

Министр: 40 процентов руководителей МО Украины провалили тест на полиграфе 25.04.2016

Эти сотрудники будут уволены, заявил Степан Полторак. Он также сообщил о намерении сократить штаб украинских ВМС.
Police officers stand amidst cars before an oath-taking ceremony, which started up the work of a new police patrol service, part of the Interior Ministry reform initiated by Ukrainian authorities, in Kiev, Ukraine, July 4, 2015. The new service, which includes road, metro and foot patrols, is expected to replace the traffic police, widely associated with disrepute and corruption, according to local media. First 2.000 officers took an oath of allegiance to the Ukrainian people on Saturday. REUTERS/Valentyn Ogirenko TPX IMAGES OF THE DAY

Хатия Деканоидзе: Полиция Украины - не только новые униформа и название 01.04.2016

Глава созданной в ноябре 2015 года Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила в интервью DW, что главным итогом своих реформ считает рост доверия населения к стражам порядка.
KIEV, UKRAINE. OCTOBER 18, 2014. An election campaign poster promoting Ukrainian army officer, pilot Nadiya Savchenko who heads Batkivshchyna Party list ahead of October 26 parliamentary elections in Ukraine. Maxim Nikitin/TASS

Суд отказал Савченко в проверке на детекторе лжи 29.09.2015

На заседании суда украинская летчица, которую обвиняют в причастности к убийству в Донбассе российских журналистов, заявила, что узнала об их гибели от их коллег, находясь в плену.
Ukraine's Interior Minister Arsen Avakov speaks during a news conference in front of the ministry office in Kiev, April 8, 2014. Ukraine has launched an anti-terrorist operation in the eastern city of Kharkiv and about 70 separatists have been arrested for seizing the regional administration building, Avakov said on Tuesday. REUTERS/Shamil Zhumatov (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Глава МВД Украины уволил всех сотрудников ГАИ Донецкой области 06.07.2015

Выведенным из штата сотрудникам предстоит пройти аттестацию с участием полиграфов, сообщил Аваков. Те, кому удастся доказать свою честность, после этого вернутся к работе.
Ukrainian passport and money over white © Alexandr Blinov #36720756

Задержки с выдачей загранпаспортов срывают отпуска украинцев 23.07.2013

Почти месяц длится на Украине кризис с оформлением загранпаспортов. Задержки с их выдачей эксперты связывают со сменой поставщика паспортных бланков и нерасторопностью чиновников.
Fotos zum Thema Zivilinitiative Gesellschaftlicher Magistrat, die unser Korrespondent Alexandr Burakov am 3.4.2013 in Mogilev. Hier die Einfahrt zum Gefängnis in Mogilev. Copyrigth DW.

Белорусских правозащитников беспокоит применение в стране детектора лжи 09.04.2013

Использование полиграфа в Беларуси может нарушать права человека, предупреждают правозащитники, указывая на недостатки в регламентирующих эту процедуру нормативных актах.
CD-Cover von Flüchtige Bürger von Lydia Daher mit Band. Abgerufen am 11.2.2011 unter: http://www.trikont.de/basics/archiv/2335/804112_lydia_daher_mit_band-cover.jpg. Lydia Daher Flüchtige Bürger 2010. Style: songwriter. Copyright: Tricont

Лидия Даэр: поэтесса с гитарой 11.02.2011

В своих интервью она говорит, что не считает себя певицей и петь не умеет. Это легкий поп без особенных декоративных изысков, голос певицы серьезен и неумел, но именно в таком голосе и состоит своеобразие ее музыки.
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