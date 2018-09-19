Поиски нового слова русской культуры за пределами России

В Черногории 21 сентября начинается Форум русской культуры в Европе "СловоНово". В течении недели в городе Будва и его окрестностях будут проходить выставки, чтения, концерты и дискуссии о современных русскоязычных культурных движениях, базирующихся и развивающихся в разных странах Европы, а также в Израиле.



По замыслу организаторов, которых возглавляет галерист и менеджер культурных проектов Марат Гельман, фестиваль должен соединить и познакомить друг с другом активные артистические пространства городов, наиболее значимых для русской культуры, существующей и развивающейся за пределами России: Лондона, Берлина, Праги, Риги, Тель-Авива и других. Среди участников и гостей форума писатели Владимир Сорокин и Людмила Улицкая, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, художники Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева, поэты Лев Рубинштейн и Алексей Цветков, - в целом, около 120 человек.



Европа русской культуры



По мнению Марата Гельмана, около четырех лет назад основавшего и организовавшего международный арт-центр в черногорской Будве, в силу сложившихся политических, гражданских и экономических обстоятельств русскоязычные жители Европы постепенно осознают себя как самостоятельную культурную общность. Они перестают ориентироваться на Россию как на культурную метрополию, поскольку цензура и пропаганда подавляют там артистическую и интеллектуальную свободу.





В результате в разных странах и городах стали возникать независимые русскоязычные инициативы, дискуссионные площадки и медийные структуры, представляющие те культурные течения или проекты, которые по разным причинам не приветствуются или даже запрещаются в России. Это не обязательно протестное искусство, хотя и оно тоже представлено на форуме, например, ретроспективной выставкой "Памяти Л. Л. Николаева: Архивная история группы "Война".



В поисках нового слова



Не только люди, имеющие какое-то отношение к политической оппозиции, но также художники и литераторы из России вынуждены искать новые формы существования в других странах. Проблеме навязчивого троллинга и распространения фейковых новостей, угрожающей медийным платформам, будет посвящен на форуме круглый стол "Журналистика без берегов: новые русские медиа в условиях потери доверия к СМИ".

А название форума "СловоНово" напоминает о поэтическом фестивале с похожим названием, проходившим в Перми в период, когда Марат Гельман руководил там проектом по преобразованию городской среды. Тот проект был свернут в 2013 году после смены руководства Пермского края. Теперь новый язык для описания актуального положения русской культуры за пределами России будут искать участники черногорского форума, который продлится до 28 сентября.

Смотрите также:



