Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня"

"Зимняя вишня" - торгово-развлекательный комплекс в городе Кемерово, ставший местом трагедии в 2018 году. В ТРЦ при пожаре погибли 60 человек.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25-26 марта 2018 года. Общая площадь возограния - 1600 кв. метров. Во время пожара, который начался в районе 12.00 мск, обрушились кровля и перекрытия между 3-м и 4-м этажами. На территории Кемеровской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате пожара погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Среди обстоятельств, из-за которых случилась катастрофа, - коррупция, стремление представителей бизнеса сэкономить на издержках, неэффективность противопожарного надзора. Вследствие случившегося губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку.

25.03.2018, Russland, Kemerowo: Flammen sind bei einem Brand eines Einkaufszentrums zu sehen. Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Danil Aikin/TASS/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Фигуранты дела о пожаре в "Зимней вишне" получили до 14 лет колонии 29.10.2021

Суд в Кемерово вынес решение в отношении восьми фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек. Обвиняемые получили от 5 до 14 лет колонии.
(180325) -- MOSCOW, March 25, 2018 (Xinhua) -- Members of the emergency ministry fire service try to put out the fire at the Zimnyaya Vishnya shopping mall in Kemerovo, Russia, on March 25, 2018. At least 37 people were killed in a fire in a shopping mall in south central Russia's Kemerovo city on Sunday, while many others are missing, TASS news agency reported, citing a source with firefighters. (Xinhua/Sputnik) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд признал виновными фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" 30.09.2021

Подсудимых обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушении правил пожарной безопасности и халатности. Прокуратура просит лишить фигурантов свободы на срок от 5 до 14,5 лет.
3013840 01/21/2017 Building of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on Moscow_s Petrovka Street. Natalia Seliverstova/Sputnik |

Польша выдала России совладельца "Зимней вишни" 24.03.2020

Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки при строительстве торгово-развлекательного центра в Кемерово.
3013840 01/21/2017 Building of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on Moscow_s Petrovka Street. Natalia Seliverstova/Sputnik |

Прокуратура направила в суд новое дело по пожару в "Зимней вишне" 18.02.2020

По версии следствия, чиновники Госстройнадзора из Кемеровской области за взятку разрешили ввод в эксплуатацию торгового центра, построенного с грубыми нарушениями.
25.03.2018, Russland, Kemerowo: Feuerwehrleute löschen einen Brand, der in einem Einkaufszentrum ausgebrochen ist. Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Danil Aikin/TASS/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-совладельца "Зимней вишни" 05.07.2019

В России Вячеслава Вишневского подозревают в даче взятки с целью скрыть нарушения в "Зимней вишне". Окончательное решение о его экстрадиции примет министр юстиции Польши.
KEMEROVO, RUSSIA - MARCH 25, 2018: Battling a fire at the Zimnyaya Vishnya shopping centre in Prospekt Lenina Street; several people and at least four children have been killed in the fire. Danil Aikin/TASS Foto: Danil Aikin/TASS/dpa |

В Кемерово начался суд по делу о пожаре в "Зимней вишне" 16.05.2019

Семи обвиняемым инкриминируют нарушения правил пожарной безопасности, повлекшие за собой гибель людей. Прокурор заявил о создании обвиняемыми ОПГ.
KEMEROVO, RUSSIA - MARCH 25, 2018: Battling a fire at the Zimnyaya Vishnya shopping centre in Prospekt Lenina Street; several people and at least four children have been killed in the fire. Danil Aikin/TASS Foto: Danil Aikin/TASS/dpa |

Потерпевшие по делу о пожаре в "Зимней вишне" требуют 2,9 млрд рублей 12.04.2019

Российская генпрокуратура передала в суд дело о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Потерпевшие добиваются компенсаций на сумму 2,9 миллиарда рублей.
People lay flowers at a makeshift memorial in tribute to the victims of a fire at a shopping centre in Kemerovo on March 27, 2018. Russian authorities on on March 26, 2018 denounced what they called flagrant violations of safety norms that led to the deaths of 64 people, many of them children, in a fire at a busy shopping mall in an industrial city in Siberia. / AFP PHOTO / Dmitry Serebryakov (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Год после трагедии в "Зимней вишне" в Кемерово: что изменилось 25.03.2019

Год назад при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, большинство из них - дети. Следствие по делу продолжается. Родственники погибших пока не получили все компенсации.
improvisiertes Mahnmal neben dem abgebrannten Einkaufszentrum in Kemerowo

Следствие заявило об угрозах пожарных потерпевшим по делу "Зимней вишни" 10.07.2018

Коллеги обвиняемого в халатности пожарного Андрея Бурсина угрожали потерпевшим по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ и оскорбляли их, заявил представитель СКР.
HANDOUT - 27.03.2018, Russland, Kemerowo: Das vom Investigative Committee of the Russian Federation zur Verfügung gestellte Foto zeigt Feuerwehrleute in dem ausgebrannten Einkaufszentrum. Nach dem Brand in einem Einkaufszentrum der sibirischen Stadt Kemerowo sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sollen viele Kinder sein. Das Feuer war am frühen Sonntagabend (25.03.) im vierten Stock des Shopping-Centers in der Nähe eines Kinosaals ausgebrochen. Es erfasste eine Fläche von rund 1600 Quadratmetern. Foto: Uncredited/Russian Investigative Committee/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Задержан первый прибывший к "Зимней вишне" пожарный 07.07.2018

Пожарный Андрей Бурсин обвинен в халатности. Он со своим подразделением прибыл к торговому центру "Зимняя вишня" первым: через четыре минуты после поступления сигнала.
KEMEROVO, RUSSIA - MAY 26, 2018: Alexander Mamontov, former head of the Main Directorate of the Russian Emergency Situations Ministry in the Kuzbass Region, detained in connection with the Kemerovo shopping mall fire case, during a hearing at Kemerovo's Central District Court. Over 60 people were killed in the 25 March 2018 fire at the Zimnyaya Vishnya [Wild Cherry] shooping center. Danil Aikin/TAS Foto: Danil Aikin/TASS/dpa |

Глава МЧС Кемеровской области подал в отставку 26.05.2018

Задержанный накануне руководитель МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов написал рапорт об увольнении. Его подозревают в халатности и обвиняют в хищении свыше 1,8 млн рублей.
Russland, Kemerowo, Blumen und Plüschtiere an Gedenkstätte nach dem Brand. Copyright: DW/Mikhail Komodovsky

СКР скорректировал число погибших в "Зимней вишне" 20.04.2018

Пожар в торгово-развлекательном центре в центре Кемерово унес жизни 60 человек, а не 64, как считалось ранее. 37 из них были идентифицированы с помощью генетической экспертизы.
improvisiertes Mahnmal neben dem abgebrannten Einkaufszentrum in Kemerowo

Прокурор объяснил отсутствие проверок в "Зимней вишне" 18.04.2018

Прокуратура Кемерово не проверяла ТЦ "Зимняя вишня" по указанию руководства. Об этом городской прокурор рассказал следствию.
HANDOUT - 27.03.2018, Russland, Kemerowo: Das vom Investigative Committee of the Russian Federation zur Verfügung gestellte Foto zeigt Feuerwehrleute in dem ausgebrannten Einkaufszentrum. Nach dem Brand in einem Einkaufszentrum der sibirischen Stadt Kemerowo sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sollen viele Kinder sein. Das Feuer war am frühen Sonntagabend (25.03.) im vierten Stock des Shopping-Centers in der Nähe eines Kinosaals ausgebrochen. Es erfasste eine Fläche von rund 1600 Quadratmetern. Foto: Uncredited/Russian Investigative Committee/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Причиной пожара в "Зимней вишне" стало короткое замыкание 17.04.2018

ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово загорелся из-за замыкания в плафоне, который был расположен над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками.
improvisiertes Mahnmal neben dem abgebrannten Einkaufszentrum in Kemerowo

Глава СКР заявил о виновности высокопоставленных чиновников в трагедии в Кемерово 14.04.2018

В 2016 году "высокопоставленное должностное лицо" помешало провести проверку ТРЦ "Зимняя вишня", сообщил Александр Бастрыкин. В рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре фигурируют 8 обвиняемых.
improvisiertes Mahnmal neben dem abgebrannten Einkaufszentrum in Kemerowo

По делу о трагедии в "Зимней вишне" арестован пожарный 13.04.2018

Начальник пожарного караула, тушившего пожар в кемеровском торговом центре, обвиняется в халатности. По версии следствия, он проигнорировал полученную от очевидца информацию.
Показать еще