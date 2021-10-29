Пожар в торговом центре "Зимняя вишня"

"Зимняя вишня" - торгово-развлекательный комплекс в городе Кемерово, ставший местом трагедии в 2018 году. В ТРЦ при пожаре погибли 60 человек.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25-26 марта 2018 года. Общая площадь возограния - 1600 кв. метров. Во время пожара, который начался в районе 12.00 мск, обрушились кровля и перекрытия между 3-м и 4-м этажами. На территории Кемеровской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате пожара погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Среди обстоятельств, из-за которых случилась катастрофа, - коррупция, стремление представителей бизнеса сэкономить на издержках, неэффективность противопожарного надзора. Вследствие случившегося губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку.