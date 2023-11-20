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Скончался экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Лиза Ламбрехт
20 ноября 2023 г.

Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет и ушел в отставку в 2018 году после пожара в "Зимней вишне".

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Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Аман ТулеевФото: Danil Aikin/TASS/dpa/picture alliance

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил нынешний глава региона Сергей Цивилев.

Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Он ушел в отставку после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек, в том числе более 40 детей. Глава областной администрации тогда не приехал на место пожара, а также не вышел к митинговавшим жителям Кемерово, которые требовали информации о количестве погибших. Вскоре после трагедии и ухода в отставку Тулеев занял пост спикера регионального парламента.

В 1990-х годах он представлял Кузбасс в Совете Федерации и возглавлял законодательное собрание Кемеровской области, а также был министром России по сотрудничеству со странами СНГ.

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