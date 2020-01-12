 Подросток-практикант NASA открыл новую экзопланету | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2020

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Мир

Подросток-практикант NASA открыл новую экзопланету

Вольф Кукье на летней практике работал с данными телескопа TESS. Объект, обнаруженный подростком на третий день, назвали TOI 1338 b. Это планета с кратной орбитой на расстоянии 1300 световых лет от Земли.

Космический телескоп TESS в представлении художника

Космический телескоп TESS в представлении художника

Практикант Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) открыл новую экзопланету. Об этом немецкое издание Die Welt сообщило в субботу, 11 января. 17-летний Вольф Кукье проходил практику в NASA летом 2019 года. Он должен был изучать изменения в яркости звезд с помощью космического телескопа TESS.

На третий день практики подросток обратил внимание на необычный сигнал и предположил, что увидел звездное затемнение. Позднее специалисты пришли к выводу, что молодой человек обнаружил новую планету, расположенную вне Солнечной системы. Объект, получивший название TOI 1338 b, в 6,9 раз крупнее Земли и находится на расстоянии 1300 световых лет от нее, в созвездии Живописца.

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Это первая планета с кратной орбитой, открытая телескопом TESS. Ученые относят к ним экзопланеты, которые вращаются не вокруг одиночной звезды (как Земля вокруг Солнца), а вокруг двойной. В свою очередь, двойная звезда представляет собой систему из двух гравитационно связанных звезд, обращающихся вокруг общего центра масс по замкнутым орбитам.

Телескоп TESS был запущен в апреле 2018 года и предназначен для поиска и изучения экзопланет. Он оснащен четырьмя камерами, каждая из которых делает снимок участка неба раз в полчаса.

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