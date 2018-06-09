 Подзабытый полуостров: в Берлине обсудили, что делать с Крымом | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 07.11.2019

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Украина

Подзабытый полуостров: в Берлине обсудили, что делать с Крымом

Как не допустить ползучего признания статус-кво в Крыму и вернуть полуостров в повестку дня СМИ и общественности Европы? Об этом в Берлине говорили политики и эксперты из ФРГ и Украины.

Демонстрация протеста в Крыму против аннексии полуострова, март 2016 года

Демонстрация протеста в Крыму против аннексии полуострова, март 2016 года

От рассказов депутата Верховной рады Ахтема Чийгоза - мурашки по коже. Зампредседатель Меджлиса крымскотатарского народа говорит замершим слушателям об изуродованных трупах исчезнувших активистов с гирями на шеях, которых прибой выносит на берега аннексированного пять лет назад Россией украинского полуострова.

В актовом зале посольства Швеции в Берлине гробовая тишина. Сам Чийгоз был осужден в Крыму и депортирован осенью 2017 года из Симферополя в Анкару. На полуострове до сих пор остаются его родственники, и он уходит от прямого ответа на вопрос, грозит ли им опасность.

Пять лет спустя: Крым на обочине общественного внимания

С момента Евромайдана в Киеве и последовавшего за ним непризнанного большинством государств-членов ООН "референдума" о статусе Крыма прошло больше пяти лет - и с каждым днем тема полуострова все больше исчезает с повестки дня европейских СМИ и, соответственно, из фокуса общественного мнения. Другие политические кризисы и вооруженные конфликты кажутся важнее и актуальнее, к тому же въезд в Крым для журналистов не так-то прост.

Российский танкер блокирует проход под Крымский мостом, ноябрь 2018 года

Российский танкер блокирует проход под Крымский мостом, ноябрь 2018 года

Чтобы привлечь внимание к растущей милитаризации полуострова и непрекращающимся там нарушениям прав человека, посольства Швеции и Украины в Берлине организовали 6 ноября дискуссию с участием депутатов бундестага, экспертов по Украине и правозащитников из Киева.

В воссоединение Германии многие тоже не верили

В своем вступительном слове посол Украины в Германии Андрей Мельник зачитал цитату из выступления бывшего министра иностранных дел объединенной Германии Йошки Фишера (Joschka Fischer), который в 1989 году, за сто дней до падения Берлинской стены, не верил в воссоединение страны настолько, что называл его "опасной иллюзией".

Участники дискуссии в посольстве Швеции

Участники дискуссии в посольстве Швеции

Мельник видит прямые исторические параллели между воссоединением Германии и ситуацией с полуостровом. "Мне каждый день говорят, что возврат Крыма - это утопия и что надо смириться с ситуацией. Причем говорят даже те, кто осуждает аннексию, - добавил посол. - Но ведь многие немцы тоже не верили в воссоединение Германии, а оно произошло".

Мельник признает, что время - не на стороне Украины, поскольку внимание немецких политиков приковано к мирному решению ситуации на востоке страны, а Крым, где не ведется боевых действий, все больше вытесняется на обочину общественного внимания.

Как остановить ползучее признание статус-кво в Крыму?

Замалчивание ситуации в Крыму создает иллюзию ее нормализации, и как остановить "ползучее признание" нынешнего статус-кво, нарушающего международное право, - "вопрос ко всем нам", констатировал Михаэль Зиберт (Michael Siebert), уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии.

Обыск у крымских татар, март 2019 года

Обыск у крымских татар, март 2019 года

По его словам, важно добиться допуска на полуостров представителей международных правозащитных организаций и сохранения единой позиции стран ЕС по вопросу поддержания санкций в отношении России.

Как ни парадоксально, сразу двое немецких журналистов, присутствовавших на дискуссии, призвали украинские власти облегчить сотрудникам СМИ въезд в Крым со стороны Украины - что помогло бы привлечь внимание европейской общественности к ситуации на полуострове. Один из них назвал ситуацию с правами человека в Крыму "ужасающей".

Курорт превращается в военную базу

Александра Романцова из киевского Центра гражданских свобод выступила с докладом о ситуации на полуострове. По ее словам, излюбленное место отдыха все больше превращается в военную базу - количество дислоцированных в Крыму военнослужащих и вооружений выросло за пять лет чуть ли не втрое. Одновременно с этим, отметила Романцова, идет необъявленная кампания по изменению демографического состава населения и тотального запугивания крымских татар, в том числе и арестов по обвинению в экстремизме.

Контекст

Российские спецслужбы увеличивают давление на независимых журналистов в Крыму. За объективное освещение ситуации на полуострове, который почти два с половиной года назад аннексировала Россия, можно попасть за решетку. (31.08.2016)

Дебаты в Европарламенте, посвященные пятилетию аннексии Россией Крыма, свелись к дискуссиям на тему: как защитить страны ЕС от "крымского сценария" и почему нельзя сравнивать ситуацию с Косово. (27.03.2019)

После аннексии Крыма в 2014 году туда переехали не менее 140 000 россиян. РФ сознательно меняет состав населения полуострова, нарушая при этом 4-ю Женевскую конвенцию, говорится в докладе Генсека ООН. (17.10.2019)

Освобожденные в России заместители председателя меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз вернулись на Украину и сделали первые заявления. (27.10.2017)

Скандалу, разразившемуся из-за попавших в Крым турбин, еще нет и полугода, а немецкий концерн уже готов вновь поставлять их в Россию. Он прогнулся? Нет, подстраховался, считает Андрей Гурков. (19.12.2017)

Дилемму европейской политики в отношении Крыма посол Швеции в Украине Тобиас Тюберг описал так: с одной стороны, плохой статус-кво, с другой - катастрофическое признание аннексии. По его мнению, любое снижение санкционного давления на Россию в вопросе Крыма "будет иметь катастрофические последствия", к тому же действия России в Азовском море все больше дестабилизируют экономическую ситуацию на востоке Украины.

Привыкание к статус-кво в Крыму - худший вариант

По словам депутата бундестага от партии "зеленых" Омида Нурипура (Omid Nouripour), худшее, что может произойти, - это привыкание к сегодняшней ситуации. Немалую роль в котором, по выражению депутата, играет использование политиками и журналистами безобидного слова "конфликт" при описании ситуации, имеющей все признаки войны.

В том, что "ползучая нормализация статус-кво недопустима", с ним согласен другой депутат бундестага, социал-демократ Нильс Шмид (Nils Schmid). Вопрос в том, пояснил он, какие механизмы воздействия на Россию возможны кроме санкций, ибо результат санкций неудовлетворителен, поскольку они не достигли своей цели - изменить политику России.

Самое сложное, считает Шмид, не забыть про Крым после того, как в рамках минских договоренностей будет найдено мирное решение ситуации в Донбассе. Эксперт из Фонда "Наука и политика" Сьюзан Стюарт и депутат от "зеленых" Нурипур сошлись во мнение в том, что возвращение России в ПАСЕ было ошибкой. Стюарт полагает, что в обмен европейская сторона могла бы договориться с Россией о доступе в Крым комиссара Совета Европы по правам человека.

Михаэль Зиберт из МИД Германии, напротив, назвал правильным шагом возвращение Москвы в ПАСЕ и указал на то, что важны любые, даже самые мелкие сигналы о том, что Германия не признает аннексию Крыма. В качестве примера он привел запланированную встречу ректоров вузов Германии и России, которая была отменена после того, как в состав участников с российской стороны был включен представитель симферопольского вуза.

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    Вместо украинских телеканалов, отключенных в Крыму с весны 2014 года, работает аналоговое телевидение России. Независимый канал крымских татар ATR, выступивший за целостность Украины, вещает теперь из Киева, так как на полуострове его деятельность запрещена. Под запрет попали и другие крымские СМИ - "15 минут", "Lâle", "Крым. Реалии". "А дышать в Крыму можно?", - спрашивают местные журналисты.

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  • Колючая проволока на границе материковой части Украины и Крыма

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Санкции за аннексию

    Евросоюз и США, не признавшие аннексию Крыма, не рекомендуют своим компаниям приобретать бизнес, недвижимость и торговать с полуостровом. А предприятия Крыма не могут продавать свою продукцию в ЕС и Америку. Из-за санкций у крымчан не работают карты Visa и MasterCard и подорожали кредиты, потому что в Крым не спешат приходить крупные банки России.

  • Женщины с российским флагом радуются вхождению Крыма в состав РФ

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    Те, кто проголосовал за Крым в составе России, ждут от Путина выполнения обещаний: постройки Керченского моста, газопровода, электростанций и решения социальных проблем. Пока же доходы крымчан не успевают за ростом цен и увеличением стоимости "коммуналки". Но информация о недовольных уровнем жизни и о локальных протестах появляется только в соцсетях и независимых СМИ.

  • Строительство моста через Керченский пролив со стороны материковой части России

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    Стройка моста через Керченский пролив, который соединит материковую часть РФ и Крым, ведется в авральном режиме. Подряд на строительство стоимостью в 228 млрд рублей получила компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга - российского олигарха и друга Путина. К декабрю 2018 года планируется возвести 4 автомобильных полосы, а к декабрю 2019-го - 2 полосы железной дороги и подъездные пути к ним.

  • Туристическое бюро, парикмахерская и салон Фабрика грез на одной крымских улиц

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Черный передел

    За 3 года малый бизнес крымчан сильно пострадал от передела собственности в пользу бизнесменов РФ. По данным сайта "Крым. Реалии", число малых предприятий в 2016 году по сравнению с 2014-м сократилось с 15 до 1 тысячи. Проблемы могут возникнуть у владельцев земельных участков и домов в прибрежной зоне. Они лишатся земли, если крымские суды не признают документы, выданные до аннексии полуострова.

  • На пляже Алушты в разгар сезона людей немного. Июнь 2016 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Турбизнес несет убытки

    В сезон в Крыму работают все пляжи, Россия разрешила ввозить сюда продукты с Украины. Жители, занятые в инфраструктуре обслуживания, надеются, что жизнь войдет в привычное русло. Но поток туристов за 3 года сократился почти на треть. Железнодорожное сообщение прервано, а летать на отдых без особого комфорта - дорого. Из-за санкций ЕС в порты Крыма не заходят круизные пароходы с иностранцами.

  • Экспонаты выставки Крым. Золото и тайны Черного моря

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    Золото крымских скифов переедет в Киев

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  • Паспорт гражданина Российской федерации

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    С паспортом России

    Со времени аннексии Крыма местные жители могут покупать SIM-карты для мобильников только с паспортом РФ. Но с выданным на полуострове документом не дают визу в посольствах стран ЕС и США. В выигрыше оказались получившие паспорта России крымские пенсионеры. Пенсия у них выросла до уровня российской, а пенсионный возраст для женщин снизился с 60 до 55 лет.

    Автор: Галина Петровская


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В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым. Как изменилась с тех пор жизнь на полуострове - в фотогалерее DW. (15.03.2017)  

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