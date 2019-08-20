Пограничники Таджикистана и Киргизии вступили в боевое столкновение

На границе Таджикистана и Киргизии в понедельник, 16 сентября, произошел вооруженный конфликт, в ходе которого погиб один киргизский пограничник и около десяти человек было ранено. Инцидент произошел в районе киргизского села Максат, по некоторым данным, граница там проходит практически по футбольному полю.

Стороны обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. "Причиной возникновения инцидента стало то, что граждане Таджикистана начали строительство на неописанном участке госграницы, в ответ на это гражданин Кыргызстана также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в данной местности", - говорится в сообщении погранслужбы Киргизии. "Сторона Кыргызстана начала строительство неизвестного сооружения на территории спортивной площадки", - заявили в пресс-центре погранслужбы Таджикистана.

Сообщается, что со стороны Таджикистана велся минометный огонь. Об огнестрельных ранениях своих граждан сообщают представители как Таджикистана, так и Киргизии. После инцидента главы МИД двух государств провели телефонный разговор.

В июле из-за столкновений на границе Таджикистана и Киргизии из киргизского села Аксай было эвакуировано более 300 человек. В результате инцидента погиб один человек и не менее 14 получили ранения. Протяженность границы между двумя странами составляет более 970 километров, однако из них описаны немногим менее 600.

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