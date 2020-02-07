 Погода в офисе: как не стать жертвой стихии | Учеба и работа в Германии | DW | 11.02.2020

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Учеба и карьера

Погода в офисе: как не стать жертвой стихии

Где в Германии работается лучше всего? Как не попасть в руки работодателя-"каннибала"? По просьбе DW эксперты оценили климат в немецких трудовых коллективах.

Сотрудник офиса в бумажном кораблике

От комфортной и окрыляющей до натянутой и удручающей - атмосфера в офисе влияет на умственную активность, отношение к работе и, как следствие, профессиональные успехи. Не удивительно, что сегодня для многих молодых специалистов при выборе компании-работодателя приоритетами являются не столько высокая зарплата и возможность быстро подняться по карьерной лестнице, сколько благоприятный климат в трудовом коллективе. Насколько такое представление вписывается в реальность, и что поможет понять, в какой "климатической зоне" вы оказались?

Рабочий климат в немецких фирмах - умеренный

"По сравнению с другими европейскими странами рабочий климат в немецких фирмах не хуже. Я бы охарактеризовал его как умеренный", - утверждает Винфрид Раутер (Winfried Rauter), экономический журналист и бизнес-консультант из Берлина, помогающей компаниям улучшить условия труда. По наблюдениям эксперта, самая приятная атмосфера - в широтах федеральных земель с хорошей экономической ситуацией, например, в Баварии или Баден-Вюртемберге. Здесь трудящиеся уверены в завтрашнем дне, у них нет страха потерять работу.

Винфрид Раутер

Винфрид Раутер

Что касается отдельных сфер, в которых работается лучше всего, то Винфрид Раутер пока не установил особых различий. Зато он с уверенностью может сказать, что наибольший дискомфорт ощущает персонал общественных учреждений, таких как больницы, дома престарелых или школы, и причина тому - тяжелые психологические нагрузки при относительно невысоких зарплатах.

В целом, чем больше предприятие, тем больше значения в нем придается хорошей рабочей обстановке. "Особенно сейчас, в ситуации нехватки кадров, этот фактор становится все более важным. Как раз молодым специалистам, представителям поколения Y, важно, какие отношения установлены в коллективе. В крупных концернах разрабатываются специальные программы по улучшению климата. Средние предприятия реагируют медленнее, но и там ситуация меняется в лучшую сторону", - рассказывает эксперт в интервью DW.

Атмосфера на работе: доверяй, но проверяй

"Рабочий климат - это ресурс. Если сотрудник хорошо себя чувствует на работе, то автоматически повышается его трудоспособность, а значит и продуктивность", - дополняет Йорг Фельдман (Jörg Feldmann), пресс-секретарь Федерального ведомства по охране труда и производственной медицине (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA). Немецкие работодатели осознают важность этого факта.

Результат налицо: опросив более 20 тысяч трудящихся в Германии, BAuA установило, что 80 процентов немцев с удовольствием ходят на работу, несмотря на то, что половине опрошенных часто приходится испытывать стрессовые нагрузки, выполнять несколько дел одновременно и укладываться в сжатые сроки. Более 70 процентов участников исследования считают себя частью сплоченного коллектива и чувствуют поддержку коллег.

Готовность коллег помочь - признак хорошего климата в коллективе

Готовность коллег помочь - признак хорошего климата в коллективе

Время от времени в немецких СМИ появляются сообщения о моббинге, синдроме эмоционального выгорания и прочих бедах, подрывающих мотивацию персонала. Как же начинающему сотруднику распознать истинные условия работы? "Не стоит верить всему, что написано в красочных фирменных брошюрах. "У нас человек - в центре внимания". А разве у каннибалов не так?" - Йорг Фельдман подводит к главному выводу, пусть и несколько утрированно: разбираться придется, полагаясь на свою наблюдательность и интуицию.

Какие сигналы нельзя пропустить

Рабочий климат формируется в первую очередь под воздействием межчеловеческих контактов. Поэтому, советует эксперт, следует проанализировать культуру общения на предприятии: какую роль играют в коллективе взаимовыручка и толерантность, признают и уважают ли здесь заслуги сотрудников независимо от их статуса, какое значение придается иерархии, какое внимание уделяется новичкам.

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Не менее важна и прозрачность производственных процессов. Для этого, считает представитель Федерального ведомства по охране труда и производственной медицине, мало заявлять о четких целях, надо, чтобы они на самом деле достигались. Забота о здоровье трудящихся, осознание их ценности также не должны быть пустыми словами. Старается ли работодатель удержать сотрудников, вовлекает ли он их в процесс принятия решений - все это сказывается на настроении в коллективе.

Весомый фактор - организация трудовых будней. Не дающий продохнуть рабочий график, ежедневные нагрузки на пределе сил, страх сделать ошибку в сочетании с неуверенностью в завтрашнем дне... Если этот психотриллер - не выдумка режиссера, а офисная реальность, то, предупреждают эксперты, попытка адаптироваться к такой ситуации себе дороже выйдет. Хоть представления о рабочем климате во многом и имеют субъективный характер, изменить его вряд ли под силу рядовому сотруднику.

"Рыба гниет с головы. Если возникают проблемы, то чаще всего причину надо искать в начальниках", - констатирует Винфрид Раутер. По мнению бизнес-консультанта, нередко главной ошибкой менеджеров является неумение разрешать конфликты. "Конфликтные ситуации между коллегами возникают везде, но фирмы по-разному к ним подходят", - заключает эксперт. Если начальник старается разобраться в причинах и ищет конструктивное решение, то места таким явлениям, как моббинг, вечная депрессия или внутренняя готовность уволиться в любой момент, в коллективе не останется.

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    С этим типом коллег встречался каждый из нас. Для них виноватых лучше искать на стороне. Они всегда чувствуют себя обиженными. Если их нет в списке ответственных за новый проект, они будут обиженно смотреть на коллег и начальство. Добровольная запись была на прошлой неделе? Так они же болели.

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  • Офис

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    Автор: Марина Борисова


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