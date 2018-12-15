Повышение цен на парковку в Москве: поможет ли это решить проблему пробок?

C 15 декабря в Москве повышаются тарифы на городскую парковку, а также вводится ряд новых ужесточений в этой сфере. Максимальный тариф увеличивается с 200 рублей в час до 380 рублей в дневное время и будет действовать на 237 улицах в центре столицы и в районе Москва-Сити. Также парковка на этих улицах станет платной по воскресным дням.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, цель нововведений - вовсе не пополнение городской казны. На что повлияет рост тарифов и какие плюсы и минусы эксперты видят в платной парковке в Москве, - в материале DW.

Рост тарифов и другие изменения не в пользу автовладельца

Платные парковки появились в российской столице чуть более шести лет назад - 1 ноября 2012 года они заработали на 21 улице. С тех пор зона платной парковки существенно разрослась, а недавно даже вышла за пределы МКАДа (в конце октября парковка стала платной на десяти улицах в районе Новокосино). Всего за шесть лет данная статья доходов принесла в бюджет города около 20 млрд рублей.

Традиционные паркоматы тоже есть на улицах Москвы

Пересмотр тарифов проводится регулярно, очередной пришелся на субботу, 15 декабря. Ставить машину станет дороже не только на самых загруженных 237 улицах (в районе Сити и в центре - около Тверской, Арбата, Патриарших, в Романовом переулке, на Петровке и ряде других улиц), но и на всех остальных, входящих в платную зону. Парковка между Садовым и Бульварным кольцами подорожает с 60 до 80 рублей в час. На многих улицах внутри Садового кольца будет действовать дифференцированный тариф: 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час. Внутри Бульварного час стоянки обойдется в 100 рублей на востоке и 200 рублей на остальных улицах.

Еще одно важное изменение: бесплатно стоять на платной парковке теперь можно будет не 15 минут, как раньше, а всего 5. Штраф за неоплаченную в течение этого времени парковку составит 2500 рублей. Впрочем, если есть желание не думать об оплате, можно купить абонемент: на год его стоимость составит 370 тысяч рублей (примерно столько стоит сегодня новый автомобиль Lada Granta).

Победить загруженность в городе не получается

Правительство Москвы рассчитывает, что после вступления в силу изменений в центре города освободится до 20% парковочных мест. Как заявил на днях на встрече с представителями бизнеса Сергей Собянин, "парковка не является для нас источником доходов - она является регулятором количества машин, которые приезжают в центр". Координатор движения "Общество Синих Ведерок" Петр Шкуматов убежден в том, что это изначально ложный посыл. "Тарифы на парковку никак не регулируют число машин и пробки. Это как сравнивать теплое с мягким", - заявил он DW.

Рост тарифа, по убеждению Шкуматова, приводит лишь к тому, что меняется состав припаркованных авто в сторону более дорогих: "В Москве зарегистрировано более 100 тысяч премиальных автомобилей, стоимость которых превышает 5 млн рублей. Для владельцев таких автомобилей не играет роли стоимость часа парковки. Например, на парковке у отеля Ritz-Carlton, где цена часа уже сегодня составляет 450 рублей, свободных мест вы не найдете".

"Москва цивилизовалась": шлагбаум на въезде в один из столичных дворов

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Михаил Блинкин считает, что логика в действиях властей все же есть: "В Романовом переулке или в районе Патриарших невозможно было припарковаться и до введения повышенного тарифа. Если увеличить предложение мест мы физически не можем, надо пытаться снизить спрос". По наблюдению эксперта, по мере роста тарифов трафик в центре города стал спокойнее, хотя в целом по Москве решить проблему пробок не удалось. "Для этого нужны еще более радикальные меры, чем платные парковки", - считает он. Например, можно пойти по токийскому пути и не выдавать документы на право владения автомобилем тем, кто не может подтвердить наличия в собственности места для парковки.

Главный эффект парковок - "гуманитарный"

Как говорит Михаил Блинкин, проблему с резидентскими парковками рано или поздно придется решать, как бы непопулярно это ни было. "Из-за опасений недовольства населения введение самих платных парковок было принято в Москве с большим опозданием", - считает он. Возможно поэтому пока единственный эффект, который эта мера принесла - "гуманитарный": "весь центр Москвы до введения паркинга был автомобильным лежбищем; выйти из подъездов было невозможно, были заставлены тротуары; Москва в некотором роде цивилизовалась".

Среди позитивных сторон эксперт также отмечает хороший технологический уровень московского решения: "В отличие от многих городов мира, где до сих пор стоят паркоматы с монетками, в Москве все технологично - оплату можно провести через мобильное приложение или с помощью СМС. Хотя есть и традиционные паркоматы". Кстати, парковочное приложение стало предупреждать водителей об изменении тарифов и правил парковки накануне 15 декабря.

Общественный транспорт - не панацея

В столичном департаменте транспорта утверждают, что после введения платных парковок серьезно увеличилось число людей, пересевших из собственных автомобилей на общественный транспорт. По логике это так: за час парковки на самых дорогих улицах можно купить более 10 поездок в автобусе или метро. Однако не все так просто, утверждает Петр Шкуматов: "Да, некоторые люди, избегая пробок, пересели на метро, но это не значит, что они отказались от использования автомобиля. Часть маршрута они могут преодолеть на общественном транспорте, но затем все равно садятся за руль. То есть обстановка разряжается в одном месте, но одновременно накаляется в другом".

Да и в целом, по мнению Шкуматова, альтернатив автомобилю, которые имеются сегодня в столице, недостаточно. "Площадь города в пределах МКАД составляет 870 квадратных километров. Общественным транспортом комфортно покрывается только треть этой площади. В Новой Москве ситуация еще хуже, - рассказал он DW. - Так что не надо строить иллюзий, что в крупном городе общественный транспорт может заменить автомобиль. Проблему трафика так не решить. Это не панацея".

Смотрите также:

Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах Москва Власти Москвы с 15 декабря повышают плату за парковку автомобилей на отдельных улицах в центре города с 200 до 380 рублей (5 евро) в час. Этот тариф будет действовать с 8 до 21 часа в районе Москва-Сити, Патриарших прудов, Арбата, Тверской, а также на Петровке и Неглинной. Парковка там будет платной и по воскресеньям, бесплатной она останется только во время государственных праздников.

Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах Лондон В центральных районах Лондона - Мейфэр, Гайд-парк, Сохо, Вест-Энд, Сент-Джеймс, Ковент-Гарден - час парковки на улицах стоит 4,90 фунта стерлингов (5,50 евро) в час. Длительность ее, как правило, ограничена 4 часами. С июня 2017 года власти ввели в районе Гайд-парка повышенную плату за парковку дизельных авто, выпущенных до 2015 года. Она составляет 7,35 фунта (8,25 евро).

Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах Амстердам В центре Амстердама очень мало мест для парковки машин на улицах. Поэтому ее стоимость - одна из самых высоких в Европе. В районе Amsterdam-Centrum один час парковки с 9 часов утра до полуночи стоит 5 евро. В этом районе за стоянку нужно платить по воскресеньям и праздничным дням с полудня до 4 часов утра следующего дня. При этом ее длительность ограничена 2 часами.

Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах Париж Во французской столице действуют два тарифа на уличную парковку машин. Один час в округах с 1 по 11-й стоит 4 евро, в округах с 12-го по 20-й - 2,40 евро. Максимальная длительность парковки составляет 2 часа. За нее не надо платить по воскресеньям и праздникам (не везде), а также в рабочие дни с 20 часов до 9 часов утра следующего дня.

Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах Берн В столице Швейцарии парковка в старом городе стоит 2,20 франка (1,95 евро) все семь дней недели с 7 до 19 часов. При этом максимальная длительность стоянки машины на улице в это время с понедельника по субботу составляет всего один час. В воскресенье в это время суток можно ставить машину максимально на 5 часов.

Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах Мадрид Плата за парковку с января 2018 года в Мадриде составляет 2,25 евро в час. Ставить машину в центре города можно лишь на места, помеченные синим цветом. Парковки с зеленой разметкой предназначены исключительно для жителей близлежащих домов.

Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах Вена В столице Австрии за парковку на улицах установлена единая цена, которая составляет 2,10 евро в час. Различается максимальная длительность стоянки: в районах с 1 по 9-й и в 20-м она составляет 2 часа, в остальных - 3 часа. В Вене парковка должна быть оплачена с первой минуты. Бесплатный парковочный билет на 15 минут можно получить в отеле, если вы остановились, чтобы выгрузить багаж.

Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах Брюссель Автопарковка в Брюсселя стоит 2,10 евро в час. Длительность ее на улицах в центре города ограничена 2 часами.

Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах Берлин Парковка в центре Берлина в среднем обойдется в 2 евро в час. Однако и неподалеку от площади Александерплац можно найти места, в которых первый час стоит всего 1 евро. В целом в Берлине действуют 44 парковочных зоны. Стоимость парковки, которую устанавливают районные администрации, может составлять от 25 до 75 центов за 15 минут стоянки, или же от 1 до 2 евро в час.

Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах Люксембург Люксембург является одним из лидеров в Европе в сфере автомобилизации и вынужден решать связанные с этим проблемы. В стране с 570 тысячами жителей зарегистрировано 518 тысяч автомобилей (по данным на 2017 год). Стоимость парковки в центре столицы Люксембурга, как правило, составляет 2 евро в час. Максимальная длительность стоянки - 2 часа.

Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах Рим Час парковки на улицах в столице Италии обойдется в 1,50 евро. В центре города платная парковка с понедельника по пятницу с 8 до 23 часов. Длительность ее не ограничена по времени. Автор: Сергей Гуща

