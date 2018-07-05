 Повышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018 | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Повышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018

Во время ЧМ-2018 правительство РФ объявило о планах повысить пенсионный возраст. Как считает карикатурист Сергей Елкин, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

Карикатура - российский премьер-министр Дмитрий Медведев в роли футбольного арбитра, указывает на мяч и говорит лежащему на траве пенсионеру, который хватается за ногу: Хватит симулировать пенсионный возраст. Встань и играй!.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Ёлкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Правительство дождалось результатов выборов

    О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин

    Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Карикатура Сергея Елкина на пенсионную реформу в РФ. Красная Шапочка, встретив волка, говорит ему: Иду рассказать бабушке про пенсионную реформу

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Профсоюзы - против повышения

    Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в РФ: пенсионер приседает с гантелями

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионерам приказано долго жить

    Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

  • Карикатура Сергея Елкина о перспективах пенсионеров в РФ

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Какие пенсионеры нужны в России

    В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:24
Now live
02:24 мин

ЧМ в России: скоро сказочке конец - "Заповедник"

Контекст

Когда ЧМ-2018 закончится, финансовая нагрузка на россиян вырастет

После эйфории от чемпионата мира по футболу россиян ждет похмелье: государство увеличивает финансовую нагрузку на граждан. Речь идет не только об НДС и пенсионной реформе. (05.07.2018)  

Чемпионат мира интересует россиян больше пенсионной реформы

ЧМ-2018, согласно опросу Левада-центра, стал самым запомнившимся событием последнего месяца для каждого второго россиянина. Сообщение о пенсионной реформе запомнили менее трети респондентов. (04.07.2018)  

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"

СМИ похвалили и раскритиковали сборную РФ в матче с испанцами: российские игроки отдали на поле все, что могли, и проявили командный дух, но происходящее там мало напоминало футбол. (02.07.2018)  

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

ЧМ в России: скоро сказочке конец - "Заповедник"  

Испытать судьбу на ЧМ-2018: можно ли разбогатеть на ставках?  

Раздельный сбор мусора на ЧМ-2018: куда отправляются банки и пластиковые стаканчики  

Также по теме

Karikatur - der Wolf steht auf dem Wege des Rotkäppchens. Sie sagt: Ich zu der Großmutter, um ihr über die Rentenreform zu erzählen.

Повышение пенсионного возраста в России в карикатурах 29.06.2018

Объявленную властями России пенсионную реформу бурно обсуждают в обществе и в СМИ. Планы правительства не остались без внимания карикатуриста Сергея Елкина.

Karikatur - der Wolf steht auf dem Wege des Rotkäppchens. Sie sagt: Ich zu der Großmutter, um ihr über die Rentenreform zu erzählen.

Повышение пенсионного возраста в России: вот и сказке конец 21.06.2018

Планы правительства России повысить пенсионный возраст не могли оставить равнодушными и героев сказок. Карикатурист Сергей Елкин об их возможной реакции на пенсионную реформу.

DW Karikatur von Sergey Elkin | Russen in WM-Fieber

Как российские болельщики на ЧМ-2018 законодателями мод стали 03.07.2018

Главный атрибут российского болельщика на ЧМ-2018 - кокошник. Карикатурист Сергей Елкин о буме кокошников, начавшемся после выхода сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Самые читаемые сегодня

Пенсионная реформа в России: громкие обещания и голые факты  

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

Двое англичан под Солсбери были отравлены "Новичком"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно