Повышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Пенсионерам приказано долго жить

Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.