Повышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018

Во время ЧМ-2018 правительство РФ объявило о планах повысить пенсионный возраст. Как считает карикатурист Сергей Елкин, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.
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