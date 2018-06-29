Повышение пенсионного возраста в России в карикатурах

Объявленную властями России пенсионную реформу бурно обсуждают в обществе и в СМИ. Планы правительства не остались без внимания карикатуриста Сергея Елкина.
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