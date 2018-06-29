 Повышение пенсионного возраста в России в карикатурах | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Повышение пенсионного возраста в России в карикатурах

Объявленную властями России пенсионную реформу бурно обсуждают в обществе и в СМИ. Планы правительства не остались без внимания карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Ёлкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Правительство дождалось результатов выборов

    О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин

    Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Карикатура Сергея Елкина на пенсионную реформу в РФ. Красная Шапочка, встретив волка, говорит ему: Иду рассказать бабушке про пенсионную реформу

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Профсоюзы - против повышения

    Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в РФ: пенсионер приседает с гантелями

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионерам приказано долго жить

    Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

  • Карикатура Сергея Елкина о перспективах пенсионеров в РФ

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Какие пенсионеры нужны в России

    В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

    Автор: Владимир Дорохов


  • Карикатура Сергея Ёлкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Правительство дождалось результатов выборов

    О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин

    Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Карикатура Сергея Елкина на пенсионную реформу в РФ. Красная Шапочка, встретив волка, говорит ему: Иду рассказать бабушке про пенсионную реформу

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Профсоюзы - против повышения

    Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в РФ: пенсионер приседает с гантелями

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионерам приказано долго жить

    Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

  • Карикатура Сергея Елкина о перспективах пенсионеров в РФ

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Какие пенсионеры нужны в России

    В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию

    Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Трамп вносит раскол в G7

    Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как Путин с Си Цзиньпином водку пили

    Владимир Путин накануне визита в Китай вспомнил, как праздновал один из дней рождения с Си Цзиньпином, выпив по рюмке водки и закусив колбасой. Взгляд Сергея Елкина на переговоры двух лидеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Перенос посольства США в Иерусалим: с ослиным упрямством

    Официальное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось 14 мая. Карикатурист Сергей Елкин - о том, с каким упорством Вашингтон реализовал эту идею.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Взрывоопасная ситуация: как Мэй, Меркель и Макрон успокаивали Иран

    Несмотря на заявления МАГАТЭ о выполнении Тегераном условий ядерной сделки, США решили из нее выйти. ФРГ, Франция и Англия призвали Иран не реагировать на это сгоряча. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Ким Чен Ын заглядывает в приоткрытую дверь на юг Кореи

    Политика в картинках

    Явление Кима южнокорейскому народу

    Глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Впервые за 65 лет лидер КНДР пересек границу Южной Кореи. Сергей Елкин об этом эпохальном событии.

  • Холмс и Ватсон при расследовании дела Скрипаля

    Политика в картинках

    Покушение на Скрипаля: яд "Новичок" неустановленного происхождения

    Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на заявление специалистов британской лаборатории "Портон-Даун" о том, что в их задачи не входило определять страну происхождения яда "Новичок".

  • Карикатура Елкина

    Политика в картинках

    Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором

    Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

  • Карикатура Елкина

    Политика в картинках

    В аргентинском кокаиновом скандале замешаны спецслужбы РФ?

    В истории с обнаружением в посольстве РФ в Аргентине 400 кг кокаина больше вопросов, чем ответов. Карикатурист Сергей Елкин о сомнительном использовании щита и меча - символа спецслужб.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Хакеры, или Новые бойцы невидимого фронта

    Кибератаки превратились в реальную военную угрозу. Шуточный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на то, как готовят соответствующие кадры.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Протесты в Иране: страна аятолл и мулл закипает?

    В Иране почти неделю продолжаются массовые протесты, вызванные недовольством населения экономической ситуацией и политикой Тегерана. Иран закипает, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Karrikatur | Reaktion von Merkel aufs Scheitern der Sondeirungsgespräche | Sergey Elkin

    Политика в картинках

    Меркель не возглавит правительство под названием "Ямайка"

    Консультации о формировании правительственной коалиции в ФРГ под названием "Ямайка" (по цвету партий-партнеров) провалились. Что теперь делать канцлеру Меркель, - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

  • Маленький каталонский флаг уцепился за ребро куба, на верху которого большой испанский флаг

    Политика в картинках

    Каталония и независимость: и хочется, и колется

    Лидер Каталонии Пучдемон намерен добиться независимости автономии от Испании. Многие в Барселоне опасаются негативных последствий для региона. Карикатурист Сергей Елкин о сомнениях каталонцев.

  • Колобок с каталонский флагом в руке убегает от бабушки и дедушки

    Политика в картинках

    Каталонская независимость - путь в неизвестность

    Власти Каталонии заявляют, что 90% участников референдума высказались за выход региона из состава Испании. Цена независимости порой оказывается высокой, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Меркель встала на пути Турции в Евросоюз

    Ангела Меркель выступила за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС. Крепость "Европа" Эрдогану, судя по всему, не взять, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • В полете боеголовка в виде головы Ким Чен Ына

    Политика в картинках

    Чем рискует Ким Чен Ын, запустив ракету над Японией

    Северная Корея запустила очередную ракету, которая на этот раз пролетела над территорией Японии. Карикатурист Сергей Елкин об опасных играх лидера КНДР Ким Чен Ына.

  • Порошенко с балкона сбросил чемодан с вещами Саакашвили, который стоит внизу

    Политика в картинках

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Шрёдер стоит на трамплине, выкрашенном в цвета российского флага

    Политика в картинках

    Войдет ли Шрёдер в совет директоров "Роснефти"?

    Правительство РФ выдвинуло кандидатуру Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) в совет директоров "Роснефти". По мнению карикатуриста Сергея Елкина, бывший канцлер ФРГ готов к назначению.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Два волка сидят перед холмом, на котором воет еще один волк

    Политика в картинках

    Публичные дебаты в России - политик политику волк?

    Навальный готов вызвать на дебаты Путина и уже согласился на дебаты с Гиркиным. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на политические "разборки" такого рода в России

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как Россия смотрит на вступление Черногории в НАТО

    Черногория стала членом Североатлантического альянса. Россия с поздравлениями не спешит. А в Подгорице и рады, что удалось избежать медвежьих объятий. Карикатура Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как Катар с соседями поссорился

    Несколько стран Персидского залива закрыли свои границы с Катаром, обвиняя его в поддержке терроризма. Насколько серьезным окажется это противостояние? Карикатура Сергея Елкина.

  • Петр Порошенко целится в иконки Яндекса и Одноклассников

    Политика в картинках

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Пьедестал почета, на высшей ступеньке - Макрон, на втором месте - Ле Пен, на третьем Фийон

    Политика в картинках

    Выборы во Франции, или Кремль остался с носом?

    Пророссийские кандидаты на французских выборах остались не у дел: Фийон во второй тур не вышел, Ле Пен прошла, но шансов на победу против Макрона у нее нет. Сергей Елкин о выигравших и проигравших.

  • Эрдоган в чалме и с мечом возле турецкого полумесяца

    Политика в картинках

    После референдума в Турции: из президента - в султаны?

    На референдуме в Турции большинство проголосовало за расширение полномочий действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Его новый образ - от карикатуриста Сергея Елкина.

  • Лукашенко убегает, сзади с колючей проволокой и вышкой забор, в котором дыра

    Политика в картинках

    Куда и от кого бежим, Александр Григорьевич?

    На границе Беларуси и России будет действовать пограничный режим. Минск уходит из-под влияния Москвы. Лукашенко взял курс на Запад? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur Merkel Kandidatur von Sergey Elkin

    Политика в картинках

    Ангела Меркель метит в политические долгожители

    Ангела Меркель в четвертый раз собирается баллотироваться в канцлеры ФРГ. В Германии это вызвало споры о застое в политике и необходимости перемен. Сергей Елкин увидел эту дискуссию так.

  • Karikatur Trump

    Политика в картинках

    Выход США из ТТП, или Пустяки, дело житейское!

    Дональд Трамп заявил, что в первый же день его президентства США выйдут из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), переговоры о котором шли почти 10 лет. Реакция карикатуриста Сергея Елкина.

  • default

    Политика в картинках

    Британия с возу - ЕС не легче

    После голосования по Brexit в Евросоюзе обсуждают способы оформления развода с Великобританией.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 12:27
Now live
12:27 мин

Терминатор против пенсионеров и Штирлиц-Путин в кафе "Слон" - "Заповедник", выпуск 33

Контекст

Почему в Германии женщины выходят на пенсию в 65 лет - как и мужчины

В ФРГ - как и в России - сейчас тоже обсуждают пенсионный возраст. Преференции для женщин по срокам выхода на пенсию здесь отменены. Но проблем стареющего общества это не решает. (27.06.2018)  

Жесткий вариант: что нужно знать о повышении пенсионного возраста в России

Правительство РФ предложило увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. DW - с оценками этой инициативы экспертами. (14.06.2018)  

Комментарий: Дожить бы до пенсии, или Похоронный фонд России

Пенсионная реформа в России на самом деле - не реформа, а банальное наполнение госбюджета за счет граждан, комментирует повышение пенсионного возраста политолог Иван Преображенский. (15.06.2018)  

Пенсионный возраст повысили, проблемы не решили: опыт Беларуси

Чуть больше двух лет назад в Беларуси начали повышать пенсионный возраст. Что дала стране и ее гражданам реформа пенсионной системы, какие выводы для себя могут сделать россияне? (14.06.2018)  

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

Политика в картинках

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на последние события в России и за рубежом. (06.07.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Терминатор против пенсионеров и Штирлиц-Путин в кафе "Слон" - "Заповедник", выпуск 33  

Российские пенсионеры восстали - "Заповедник"  

Навальный против пенсионной реформы: немецкие эксперты говорят о популизме - DW Новости  

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Почему Путин принял Болтона и как он сдаст Трампу Иран  

Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и санкциях против Москвы  

Меркель приветствовала договоренности по беженцам на саммите ЕС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно