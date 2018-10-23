Побочные последствия споров о будущем Договора о ликвидации РСМД

Будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) между Вашингтоном и Москвой заставляет дымиться головы многих политиков, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
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