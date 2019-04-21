 Победа Зеленского в Украине, или Сила демократии | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.04.2019

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Украина

Победа Зеленского в Украине, или Сила демократии

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине - нечастый на постсоветском пространстве пример мирной смены власти. Карикатурист Сергей Елкин о силе демократии.

Владимир Зеленский, заведенный демократией - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Ута Штайнвер


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