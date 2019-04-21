Победа Зеленского в Украине, или Сила демократии

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине - нечастый на постсоветском пространстве пример мирной смены власти. Карикатурист Сергей Елкин о силе демократии.
Зеленскому легко далась победа на выборах президента Украины. Украинцы хотят перезагрузки. Она не лишена рисков. Но эти выборы - ясный демократический сигнал, считает Бернд Йоханн. (22.04.2019)
На выборах президента Украины уверенно лидирует Владимир Зеленский. Но его команда не спешит объяснять, кто и как будет выполнять предвыборные обещания кандидата. Репортаж DW. (22.04.2019)
Несмотря на поражение на президентских выборах, Петр Порошенко останется в политике. В его штабе анализируют ошибки и уже начали подготовку к парламентским выборам. Репортаж DW. (22.04.2019)
Комик Владимир Зеленский с рекордным результатом одержал победу над Петром Порошенко во втором туре выборов президента Украины. DW о том, почему страна поверила ему, и что ее ждет. (22.04.2019)