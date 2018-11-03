Плохая погода для "Газпрома": газ проигрывает в ФРГ ветру и солнцу

Погода в Германии не радует "Газпром": нынешний год оказался для крупнейшего поставщика природного газа в ФРГ слишком солнечным, ветреным и теплым. Это еще больше ускорило процесс вытеснения ископаемых энергоносителей возобновляемыми источниками из электроэнергетики - и снизило потребность в "голубом топливе" для обогрева помещений.

ВИЭ близки к тому, чтобы обогнать уголь

По итогам первых трех кварталов 2018 года доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электричества достигла в Германии 38 процентов. Об этом совместно сообщили 2 ноября Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) и Центр изучения солнечной энергии и водорода земли Баден-Вюртемберг (ZSW).

Бурый уголь Германия добывает сама, каменный уголь импортирует, прежде всего - из России

По их предварительным подсчетам, с января по сентябрь в Германии с помощью ветра, солнца, биомассы и других ВИЭ было выработано почти 170 миллиардов киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии. За такой же период 2017 года данный показатель составил 155,5 млрд, так что производство выросло за год более чем на 9 процентов. Одновременно выработка электроэнергии из каменного и бурого угля снизилась на 7 процентов и составила 172 млрд кВт/ч.

Таким образом, благодаря быстрому наращиванию производства ВИЭ уже близки к тому, чтобы, как и предсказывали эксперты, еще в этом году обогнать уголь как главный источник электрической энергии в Германии. Отметим, что больше всего каменного угля немецкие электростанции импортируют из России.

Роль газовых электростанций продолжает снижаться

Последовательное сокращение использования угля в немецкой электроэнергетике вплоть до полного отказа от него в долгосрочной перспективе - объявленная политическая цель правительства Германии, которое в рамках борьбы против изменения глобального климата хотело бы к 2030 году довести долю "зеленого электричества" до 65 процентов.

Газовой электростанции Irsching 5 в Баварии из-за недозагрузки мощностей грозит закрытие

Такая политическая установка теоретически предполагала бы усиление позиций газа в электроэнергетике, поскольку среди ископаемых энергоносителей он является наиболее экологичным (при его сжигании в атмосферу выделяется меньше СО2). К тому же газовые электростанции чисто технологически куда более гибко, чем угольные, могут реагировать на краткосрочные колебания спроса.

Поэтому представители немецкой газовой отрасли (и партнеры "Газпрома") уже не первый год пытаются позиционировать природный газ как естественного союзника возобновляемой энергетики, способного при неблагоприятной для ВИЭ погоде в любой момент подстраховать ветропарки и солнечные электростанции.

Однако на практике доля газа в немецкой электроэнергетике остается весьма скромной (примерно 13 процентов). Более того, выработка электричества из "голубого топлива" за первые 9 месяцев нынешнего года сократилась на 8 процентов до 59 млрд кВт/ч. Так что газу не удается отвоевывать доли рынка у угля, и при этом он продолжает уступать позиции возобновляемым источникам.

Для немецкой электроэнергетики ветер уже важнее, чем газ

Можно было предположить, что успехи ВИЭ в Германии в значительной мере связаны в 2018 году с аномально жарким и солнечным летом. И действительно, выработка электроэнергии с помощью солнечных батарей выросла за первые три квартала наиболее значительно - почти на 16 процентов до 41 млрд кВт/ч. Однако произошло это не только и даже не столько в летние месяцы: чрезмерно высокие температуры вовсе не способствуют производительности фотовольтаических станций.

Ветропарк в земле Шлезвиг-Гольштайн

По данным BDEW и ZSW, самыми успешными с точки зрения возобновляемой энергетики месяцами оказались в этом году январь, апрель и май, когда при умеренных температурах стабильно дул ветер и целыми днями стояла безоблачная погода. В эти три месяца доля ВИЭ в немецкой электроэнергетике достигала 43 процентов.

При этом ключевую роль играла ветроэнергетика: установленные на суше ветрогенераторы произвели за три квартала почти 63 млрд кВт/ч, что означает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13 процентов. В результате ветряки на полях и холмах Германии впервые произвели больше электричества, чем газовые электростанции. А если прибавить еще и морские ветропарки, выработавшие около 13 млрд кВт/ч, то сомнений не останется: для немецкой электроэнергетики ветер уже значительно важнее, чем газ.

"Газпром" сообщает о росте экспорта

Сокращение использования газа для производства электричества ведет к тому, что в Германии для "Газпрома" все более важное значение приобретает рынок тепла. В результате бизнес российской компании в ФРГ становится все более сезонным, зимним, и одновременно еще более зависимым от погодных условий. Точнее говоря - от холодной погоды. А вероятность морозных зим в условиях глобального потепления снижается.

Во всяком случае, в нынешнем году период с января по октябрь был самым теплым с момента начала регулярных общегерманских наблюдений в 1881 году, сообщила 2 ноября Немецкая метеорологическая служба (DWD), причем особенно теплыми оказались как раз январь и октябрь - два месяца, относящиеся к отопительному сезону.

Чем же тогда объяснить рост экспорта российского газа в Германию на 11,2 процента за первые десять месяцев этого года, о чем "Газпром" объявил 1 ноября в преддверии встречи президента России Владимира Путина с представителями деловых кругов ФРГ? Одно из возможных объяснений: шло усиленное закачивание газа в многочисленные немецкие подземные хранилища.

Впрочем, 2 ноября "Интерфакс" со ссылкой на статистику "Газпрома" сообщил, что в октябре экспорт компании в дальнее зарубежье из-за теплой погоды во всей Европе снизился на 6 процентов после восьми месяцев непрерывного роста.

Но дело ведь вовсе не в подобных колебаниях от месяца к месяцу. Ценность свежих данных BDEW и ZSW, о которых шла речь в этой статье, состоит в том, что они наглядно иллюстрируют и подтверждают средне- и долгосрочные тренды в немецкой электроэнергетике.

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