 Пласидо Доминго покидает Метрополитен-оперу из-за секс-скандала | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.09.2019

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Мир

Пласидо Доминго покидает Метрополитен-оперу из-за секс-скандала

Тенор выступал в одном из самых престижных оперных театров мира более 50 лет. Пласидо Доминго подозревают в сексуальных домогательствах, которые могли произойти в 1980-х годах. Он отвергает обвинения.

Пласидо Доминго в Метрополитен-опере

Пласидо Доминго в Метрополитен-опере, ноябрь 2018 года

Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго, обвиненный в сексуальных домогательствах, больше не будет выступать в Метрополитен-опере в Нью-Йорке. Звезда оперы выступил с соответствующим заявлением во вторник, 24 сентября. Представители Метрополитен-оперы подтвердили уход знаменитости.

Ожидалось, что 25 сентября Доминго исполнит ведущую партию на премьере оперы "Макбет" композитора Джузеппе Верди, основанной на трагедии Уильяма Шекспира. "Мое участие в постановке отвлечет внимание от усердного труда моих коллег - как на сцене, так и за кулисами", - подчеркивается в заявлении певца, принявшего участие в генеральной репетиции. За свою более чем полувековую карьеру Доминго исполнил порядка 150 ведущих оперных партий и не менее 21 раза открывал сезон в Метрополитен-опере, выступая там на протяжении 51 года.

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В августе об отмене предстоящих выступлений Доминго на фоне обвинений в его адрес объявили Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско. Крупнейший на юго-западе США театр готовился 6 октября отметить 50-летний юбилей сотрудничества со знаменитостью и планировал по этому случаю "особое выступление".

Обвинения в домогательствах в адрес звезды

Ранее информагентство AP опубликовало материал, в котором восемь певиц и одна танцовщица обвинили всемирно известного 78-летнего тенора в сексуальных домогательствах, которые предположительно произошли в 1980-х годах. Одна из собеседниц агентства утверждала, что исполнитель положил руку на ее юбку, а трое уверяли, что он насильно поцеловал их. По версии обвинительниц, в ряде случаев их карьера была разрушена, после того как они отклонили приставания певца.

Сам Доминго оспаривает подобные заявления в свой адрес. Он выразил озабоченность "атмосферой, в которой людей осуждают без соответствующих процедур". Ранее исполнительно выразил сожаление, что, возможно, заставил кого-то "почувствовать себя некомфортно".

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