 ″Петербургский диалог - 2019″: еще не оттепель, но уже не заморозки | Новости из Германии о Германии | DW | 19.07.2019

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Германия

"Петербургский диалог - 2019": еще не оттепель, но уже не заморозки

Меркель и Путин не приехали, но форум гражданских обществ "Петербургский диалог" посетили главы МИД Германии и России. О чем они говорили – в репортаже DW.

Лавров и Маас, Петербургский диалог, 18 июля 2019

Лавров и Маас, Петербургский диалог, 18 июля 2019

В немецком языке эти слова отличает одна буква – Petersburg и Petersberg. Это показалось организаторам красивой игрой слов, и открытие ежегодного форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" прошло в четверг, 18 июля, в фешенебельном отеле "Петерсберг" на одноименной горе в Кёнигсвинтере, пригороде Бонна. Выбор был связан и с желанием принять около 300 участников не просто рядом с бывшей столицей ФРГ, а в историческом месте, где бывали советские генсеки. Об этом рассказали в своих выступлениях участники с немецкой стороны, иногда не без иронии. Сопредседатель форума Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), не называя его по имени, напомнил, что когда-то на этой горе Леонид Брежнев разбил подаренный ему "Мерседес". Панорамный вид на Бонн, который открывается с построенного в конце XIX века отеля, произвел впечатление на российского коллегу Пофаллы Виктора Зубкова, который говорил о текущем внизу "могучем Рейне".  

Зал в отеле Петерсберг во время открытия форума Петербургский диалог

Зал в отеле "Петерсберг" во время открытия форума "Петербургский диалог"

18-й по счету "Петербургский диалог" Германия принимает с размахом, которого не было после переломного 2014 года. Тогда на фоне аннексии Крыма и войны в Донбассе форум, созданный по инициативе президента Владимира Путина и канцлера Герхарда Шредера (Gerhard Schröder), был отменен. В последующие годы было медленное сближение, а нынешней весной местная пресса писала, что Кёнигсвинтер даже могут посетить канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент РФ. Это означало бы возврат к традиционному формату, поскольку ранее параллельно с форумом проходили межправительственные консультации.

Визит Путина и Меркель казался возможным на фоне новой ситуации – это и возвращение делегации РФ в ПАСЕ, и призывы правительства Германии к углублению экономического сотрудничества с Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, отмены которых все громче требуют восточные земли бывшей ГДР. Но лидеры двух стран в Кёнигсвинтер не приехали. Тем не менее на новый уровень форум подняли своим присутствием министры иностранных дел.

Мас и Лавров: подвижки есть, разногласия остаются

Выступления Сергея Лаврова и Хайко Маса (Heiko Maas) показали как стремление Москвы и Берлина к "сотрудничеству как лейтмотиву для мирной Европы" (таков девиз форума), так и сохраняющиеся различия. Мас повторял позицию правительства Германии о том, что с Россией нужно говорить, несмотря на разногласия, прежде всего – по Украине. При этом глава немецкого МИДа видит новый шанс сдвинуть с мертвой точки минский процесс по урегулированию на фоне избрания нового президента Владимира Зеленского, отвода сил в Станице Луганской и договоренности о перемирии с 21 июля, когда в Украине пройдут досрочные парламентские выборы.

Мас и Лавров на фоне Бонна, 18 июля 2019

Мас и Лавров на фоне Бонна, 18 июля 2019

В свою очередь, Лавров отметил, что "подвижки есть", но выполнять минские соглашения должен в первую очередь Киев. Глава российского МИДа выступил на открытии форума с жесткой речью, в которой повторил позицию Москвы в том числе о том, что в Киеве "режим Порошенко" пришел к власти в результате "госпереворота", что там "объявили героями приспешников фашистов", и т.д.

Наиболее сбалансированным в первый день форума показалось выступление Роланда Пофаллы. С одной стороны, сопредседатель форума поддержал идею усиления диалога с Россией, горячо выступил в защиту строящегося газопровода "Северный поток - 2" и рассказал об инициативе упрощения визового режима для молодых россиян. С другой – четко указал на болевые точки в двусторонних отношениях. Пофалла сказал, что аннексию Крыма Германия "никогда не признает", что освобождение журналиста Ивана Голунова и правозащитника Оюба Титиева дают надежду на свободу и украинскому режиссеру Олегу Сенцову – всех их он назвал поименно. Покритиковал он и то, что организация члена правления "Петербургского диалога" с немецкой стороны Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer), Европейская платформа за демвыборы, признана нежелательной в России.  

За что аплодировали Армину Лашету

Пожалуй, самое яркое впечатление произвела на публику речь Армина Лашета (Armin Laschet), премьер-министра земли Северный Рейн - Вестфалия, который и раньше принимал участие в "Петербургском диалоге". В этот раз на полях форума он встретился с Сергеем Лавровым, а российские СМИ в преддверии встречи называли члена правящей партии ХДС претендентом на пост канцлера Германии после ухода Меркель. О таких амбициях политика ранее были спекуляции в немецких СМИ.    

Эмоциональное выступление Лашета было медом для ушей российских гостей и несколько раз вызывало аплодисменты. Лашет вспомнил и вину немцев перед миллионами русских, погибших во Второй мировой войне; и "восточную политику" канцлера ФРГ Вилли Брандта, направленную на примирение со странами соцлагеря. При этом он отметил, что эта политика была принята в Бонне всего лишь через несколько лет после подавления Пражской весны. Подобное "должно быть возможно" и в нынешней сложной обстановке, сказал Лашет и сорвал оглушительные овации. Он говорил о том, что Германии нужно больше российского газа из-за отказа от атомной энергии и бурого угля, что к мнению России в вопросе терроризма в Сирии стоит прислушаться. При этом об Украине и Крыме политик упомнил вскользь как о темах, по которым "разногласия в сфере международного права" остаются.

Контекст

На данный момент Берлин и Москва имеют в корне отличающиеся позиции по многим темам, указал Хайко Мас перед встречей с Сергеем Лавровым на "Петербургском диалоге". (18.07.2019)

Немецкий сопредседатель "Петербургского диалога" Рональд Пофалла - о неудачной попытке пригласить на форум Путина и Меркель, безвизовом режиме для молодых россиян и политической ситуации в РФ. (16.07.2019)

По мнению главы Северного Рейна - Вестфалии Армина Лашета, в дискуссии об отношениях с РФ необходимо высказывать различные точки зрения. (04.06.2018)

Можно ли по итогам первого дня форума говорить о "потеплении на государственном уровне", на что, по словам Зубкова, надеется российская сторона? "Самое главное, что при всех различиях, позитива значительно больше", - сказал DW Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. По его словам, "идет процесс навстречу друг другу". Но о возвращении к business as usual, то есть прежней практике в германо-российских отношениях, "не может идти речи", считает Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff), депутат бундестага от оппозиционной Свободной демократической партии, СвДП. "Пока на востоке Украины остается напряжение, возвращения к business as usual не будет", - сказал политик в беседе с DW. А бывший глава комитета по международным делам бундестага, член ХДС Рупрехт Поленц (Ruprecht Polenz) полагает, что идет скорее прагматичный "поиск точек соприкосновения" в условиях растущей международной напряженности.   

Полиция изъяла плакаты с критикой Путина

Уже под занавес первого дня форума произошел инцидент, неприятно удививший некоторых присутствующих. После торжественных речей участники отправились на прием. Дорога вела мимо небольшого пикета, где полдюжины людей с флагами Украины и Грузии протестовали против действий России в этих странах. Участники форума спокойно проходили мимо, некоторые делали фото на телефоны. Когда пикетчики развернули плакаты с изображением российского президента и словом "убийца", полиция их изъяла, пригрозив подачей заявления по подозрению в "оскорблении". "Мы не раз выходили на акции с похожими плакатами, но такого еще никогда не было, я в шоке", - сказала одна из участниц.

В пресс-службе полиции Бонна DW сообщили, что делом будет заниматься прокуратура, а по итогам рассмотрения возможен денежный штраф. "Мне показалось очень странным, что в свободном демократическом обществе полицейские реагировали, как в авторитарной стране", - сказал DW Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven), глава московского представительства германского Фонда имени Фридриха Наумана, близкого к либералам. По его словам, "демонстранты никому не мешали", а действия полиции – "неправильный сигнал для диалога гражданских обществ". Этот диалог пройдет в основной день форума, пятницу, в нескольких сотнях метров от места инцидента – в гостинице Maritim на берегу Рейна.

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    Автор: Андрей Гурков


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