 ″Петербургский диалог″ не обошел вниманием отравление Скрипалей | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 08.10.2018

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Россия

"Петербургский диалог" не обошел вниманием отравление Скрипалей

Координаторы форума Зубков и Пофалла затмили своими дискуссиями обсуждения в рабочих группах. Репортаж DW со второго и заключительного дня работы форума.

Заседание Петербургского диалога в Москве

Заседание "Петербургского диалога" в Москве

Участники восьми рабочих групп "Петербургского диалога" собрались в понедельник, 8 октября, в московской гостинице "Украина".  Это второй день форума, когда российские и немецкие эксперты успевают за день обменяться новостями и мнениями в разных областях – от экономики до культуры. И хотя форум подчеркнуто неполитический, самый большой зал отдали рабочей группе "Политика".

Предсказуемо бесполезно было ожидать от представителей двух стран именно групповой работы по политическим темам. Разногласия по позициям в отношении  войны в Украине и Сирии, аннексии Крыма и другим вопросам были очевидны. Потому само заседание группы превратилось в "интеллигентное перечисление упреков в адрес друг друга", заметил выступавшей на ней журналист Виталий Третьяков. "Лучше вообще не собираться, чем так собираться", - сказал корреспонденту DW бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Люксембурге Марк Энтин.

Политика на фоне отравлений

Главный спор спровоцировал Виктор Зубков, сопредседатель "Петербургского диалога" с российской стороны. Он вызвался объяснить участникам группы, кому выгодно расшатывать ситуацию в экономике и политике и ссорить две страны. По его словам, от бардака на мировых рынках выигрывает США, а Европа – теряет.

Он призывал посмотреть на вещи реально: "Неслучайно эти Скрипали возникли, кибератаки вот эти". А после извинился за то, что политика президента России и его администрации кого-то раздражает.  "Так уж получилось", - закончил он выступление.

Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), сопредседатель "Петербургского диалога" с немецкой стороны воспользовался тем, что Зубков сам начал разговор о Скрипалях. Он заявил, что Германия не может мириться с тем, что в Европе безнаказанно отравляют людей. Сначала он упомянул доставленного в клинику "Шарите" в Берлине отравленного, очевидно говоря о Петре Верзилове. "Врачи сказали, что его отравили! Как можно это игнорировать?" - возмутился Пофалла.

Затем он перешел к Скрипалям, назвав Петрова и Боширова двумя "болванами", которых нужно привлечь к ответственности. Немецкий политик пообещал, что на каждую искаженную цифру или факт у Европы будет своя проверка.

Контекст

Чего может добиться "Петербургский диалог" в условиях напряженности между РФ и ФРГ, и почему перемирие в Донбассе могло бы стать шагом к отмене санкций, рассказал Рональд Пофалла. (05.10.2018)

В Берлине начал работу форум гражданских обществ Германии и России. Репортаж DW с церемонии открытия, прошедшей в немецкой столице. (23.11.2017)

Немецкий сопредседатель "Петербургского диалога" Рональд Пофалла рассказал DW, в чем видит он задачу этого форума, через несколько дней начинающего свою работу в Берлине. (17.11.2017)

В интервью DW активист экологического движения Андрей Жданов рассказал, как борьба против свалки мусора в подмосковном Волоколамске изменила его жителей и их условия жизни. (22.08.2018)

Зубков ответил на слова Пофаллы не сразу, лишь на закрытии форума. Он отказался признать, что главная политическая тема – это отравление Скрипалей и что Россия ведет войну в Украине: "Я с этим не могу согласиться, а он не может согласиться с тем, что мы говорим. Ну и ради бога. Он остался при своем мнении, я - при своем. Время расставит все по своим местам".

Гражданское общество: без митингов, но с визами

На фоне дебатов между председателями форума дискуссия в главной, казалось бы, группе по гражданскому обществу была спокойной. За пять более чем пять часов заседания делегаты не коснулись ни темы политических заключенных в России, ни свободы собраний и митингов, ни нападения на эко-активистов в Краснодаре. Единственное – высказались о недопустимости признания иностранными агентами НКО. Но об этом на "Петербургском диалоге" говорят уже несколько лет, а изменений – нет.

Тема, которая волновала делегатов – вовлеченность молодежи в гражданские инициативы. Участники сошлись на том, что нужно облегчить выдачу виз студентам для обменных программ России и Германии.

Свалки в Подмосковье и угольная эйфория

Зато про митинги говорили на рабочей группе по экологии. Владимир Чупров из совета по правам человека показал немецким коллегам последние цифры по смертности от низкого качества воздуха. А это - до 140 тысяч дополнительных  смертей в год.

По его словам, половина всех жалоб на качество воздуха в России приходится на Московский регион, где свалки и мусоросжигательные заводы соседствуют с жилыми домами и даже детскими садами. "Люди сами выходили на улицу, и этот процесс шел без общественных организаций", - ответил Чупров.

Немецкие делегаты много обсуждали сокращение потребления угля и переход на экологичные энергоносители. Российские экологические аналитики в ответ с горечью отмечали эйфорию от увеличения экспорта угля в азиатские страны.

"Такое впечатление, что на двух разных планетах мы живем, и действительно это так", - заключил глава "Гринпис" в России Владимир Цыпленков.

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    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

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  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

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  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

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  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


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"Петербургский диалог": удалось ли найти общий язык немцам и россиянам?

 

Контекст

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

О том, как немецкий друг Владимира Путина вот уже второй десяток лет помогает Кремлю, активно работая в структурах "Газпрома", а теперь еще и "Роснефти", - в фотогалерее DW. (20.03.2018)  

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