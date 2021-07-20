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Педро Кастильо обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств Перу завоевал поддержку беднейших слоев населения.
В Перу продолжаются протесты в связи с отстранением от власти экс-президента страны Мартина Вискарры. Демонстранты выступают против временного главы государства Мануэля Мерино и его правительства.
По количеству заражений и смертей с большим отрывом лидируют США. В первой пятерке стран находятся также Бразилия, Индия, Россия и Перу.
Дочь бывшего президента Перу Фухимори, приговоренная к 15 месяцам заключения в СИЗО, отпущена под залог. Ее арестовали в рамках расследования о коррупции в бразильском концерне Odebrecht.
Экс-кандидат в президенты и дочь бывшего президента Перу отпущена из СИЗО. Ее арестовали в рамках масштабного антикоррупционного расследования. Отец Кейко Фухимори отбывает 25-летний срок.
Парламент только днем ранее назначил Араос временным президентом в борьбе за власть с действующим главой государства Мартином Вискаррой. Араос объяснила отставку желанием открыть путь к всеобщим выборам.
Президент Вискарра распустил парламент и объявил о проведении досрочных выборов. Со своей стороны, парламент временно отстранил президента от должности и назначил главой государства вице-президента.
Лима стремится добиться "самого широкого представительства" на переговорах о Венесуэле. Чтобы избежать раскола, власти Перу не приглашали сторонников Мадуро и оппозицию.
Тысячи венесуэльцев пытались пересечь границу с Перу до ужесточения правил. Республика уже приняла больше 760 тысяч мигрантов из Венесуэлы.
Подземные толчки ощущались на севере и в центре Перу, в том числе в столице Лиме. Ее жители в страхе бежали из своих домов.
Педро Пабло Кучински, правивший в Перу в 2016- 2018 годах, подозревается в коррупции и отмывании денег. Дело против экс-президента связано с бразильским строительным концерном Odebrecht.
Бывшего президента Перу Алана Гарсию подозревают в получении взятки от бразильского строительного концерна. Перед задержанием он выстрелил себе в голову и умер через несколько часов.
Два экстрим-туриста из Кельна наткнулись в непроходимых джунглях Перу на поселение доколумбовой культуры. О ценности находки можно будет судить после проведения раскопок.
Венесуэле необходимы новые выборы, которые позволят разрешить кризис, считает Организация американских государств. Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой, а Перу отозвала своего временного поверенного.
С полуночи гражданам Венесуэлы для въезда в Перу необходим заграничный паспорт. На территорию Перу будут пропускать также венесуэльцев без паспортов, подавших ходатайство об убежище.
Колонны автобусов с венесуэльскими беженцами в сопровождении полиции проследуют по территории Эквадора до границы с Перу. По данным ООН, спасаясь от голода, Венесуэлу уже покинули 2,3 млн жителей.
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