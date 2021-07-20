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Перу

19.07.2021+++Pedro Castillo, Mitte, feiert mit seiner Kandidatin Dina Boluarte, nachdem er von den Wahlbehörden in Lima, Peru, zum Präsidenten von Peru erklärt wurde. Castillo wurde mehr als einen Monat nach den Wahlen zum Präsidenten erklärt, nachdem seine Gegnerin Keiko Fujimori behauptet hatte, die Wahl sei durch Betrug beeinträchtigt worden. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) +++ dpa-Bildfunk +++

Бывший сельский учитель объявлен президентом Перу 20.07.2021

Педро Кастильо обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств Перу завоевал поддержку беднейших слоев населения.
A demonstrator holds a Peruvian flag as other demonstrators clash with police during a protest against the decision of Congress to remove former President Martin Vizcarra, in Lima, Peru November 14, 2020. REUTERS/Sebastian Castaneda

В Перу протесты привели к отставке временного президента 15.11.2020

В Перу продолжаются протесты в связи с отстранением от власти экс-президента страны Мартина Вискарры. Демонстранты выступают против временного главы государства Мануэля Мерино и его правительства.
A traveller returned from the Ukraine receives a voluntary coronavirus disease (COVID-19) test by the German Red Cross at the new Corona test station of the central bus location in Berlin, Germany, August 5, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 млн человек 31.08.2020

По количеству заражений и смертей с большим отрывом лидируют США. В первой пятерке стран находятся также Бразилия, Индия, Россия и Перу.

Wearing a mask against the spread of thew new coronavirus, former Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori waves reporters as she is released from prison in Lima, Peru, Monday, May 4, 2020. Fujimori who is the daughter of jailed former president Alberto Fujimori will be released while she is under investigation for money laundering, after Peru's supreme court accepted an appeal and ruled to revoke Fujimori's 15-month jail sentence. (AP Photo/Martin Mejia) |

Лидера перуанской оппозиции Кейко Фухимори вновь освободили из СИЗО 05.05.2020

Дочь бывшего президента Перу Фухимори, приговоренная к 15 месяцам заключения в СИЗО, отпущена под залог. Ее арестовали в рамках расследования о коррупции в бразильском концерне Odebrecht.
Keiko Fujimori leaves the Chorillos prison in Lima, Peru, Friday, Nov. 29, 2019. The Constitutional Tribunal narrowly approved a habeas corpus request to free Fujimori from detention while she is investigated for alleged accusations she accepted money from Brazilian construction giant Odebrecht.(AP Photo/Martin Mejia) |

Лидер перуанской оппозиции Кейко Фухимори освобождена из СИЗО 30.11.2019

Экс-кандидат в президенты и дочь бывшего президента Перу отпущена из СИЗО. Ее арестовали в рамках масштабного антикоррупционного расследования. Отец Кейко Фухимори отбывает 25-летний срок.
July 30, 2019, Lima, PERU: ENTREVISTA A LA SEGUNDA VICEPRESIDENTA Y CONGRESISTA POR PPK, MERCEDES ARAOZ QUIEN HABLA DESPUES DEL MENSAJE A LA NACION DEL PRESIDENTE MARTIN VIZCARRA (Credit Image: © El Comercio/GDA via ZUMA Wire |

В Перу врио президента Мерседес Араос ушла в отставку 02.10.2019

Парламент только днем ранее назначил Араос временным президентом в борьбе за власть с действующим главой государства Мартином Вискаррой. Араос объяснила отставку желанием открыть путь к всеобщим выборам.
Handout picture released by national news service Andina showing Peruvian President Martin Vizcarra announcing the dissolution of the Congress on a televised message to the nation, in Lima, on September 30, 2019. - Vizcarra constitutionally dissolved the Congress, dominated by the opposition, after it refused to suspend a controversial appointment of new members of the Constitutional Court. (Photo by Juan Pablo AZABACHE / ANDINA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ANDINA / JUAN PABLO AZABACHE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

В Перу нарастает конфликт между президентом и парламентом 01.10.2019

Президент Вискарра распустил парламент и объявил о проведении досрочных выборов. Со своей стороны, парламент временно отстранил президента от должности и назначил главой государства вице-президента.
20.05.2019, Venezuela, Caracas: Nicolas Maduro (M.), Präsident von Venezuela, spricht auf einer Kundgebung zum Jahrestag seiner Wiederwahl. Maduro übernahm die Präsidentschaft von Venezuela 2013 nach dem Tod von Chavez. Am 20. Mai 2018 wurde er wiedergewählt. Da aber seine Wiederwahl nicht den demokratischen Grundsätzen entsprochen haben soll, erkennen viele Länder Maduro nicht mehr an. Foto: Pedro Mattey/dpa | Verwendung weltweit

Россию, КНР и Кубу пригласили обсудить в Лиме ситуацию в Венесуэле 03.07.2019

Лима стремится добиться "самого широкого представительства" на переговорах о Венесуэле. Чтобы избежать раскола, власти Перу не приглашали сторонников Мадуро и оппозицию.

Venezuelans stand in line outside the immigration office, ahead of a June 15 deadline for all Venezuelan migrants to have valid visas and passports, in Tumbes, Peru June 14, 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo

Перу ужесточила правила приема беженцев из Венесуэлы 15.06.2019

Тысячи венесуэльцев пытались пересечь границу с Перу до ужесточения правил. Республика уже приняла больше 760 тысяч мигрантов из Венесуэлы.
14.01.2018+++ A man and a child stand at debris of a building after a strong magnitude 7.1 earthquake struck the coast of southern Peru, in Acari, Arequipa , Peru, January 14, 2018. REUTERS/Diego Ramos NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

В Перу произошло сильное землетрясение 26.05.2019

Подземные толчки ощущались на севере и в центре Перу, в том числе в столице Лиме. Ее жители в страхе бежали из своих домов.
Peru's former President Pedro Pablo Kuczynski arrives for a court hearing to determine his release, in Lima, Peru, Monday, April 15, 2019. A judge in Peru ordered last week the detention for 10 days of the former leader as part of a money laundering probe into his consulting work for the company at the heart of Latin America's biggest graft scandal. (AP Photo/Martin Mejia) |

Экс-президент Перу Кучински отправлен в СИЗО на три года 20.04.2019

Педро Пабло Кучински, правивший в Перу в 2016- 2018 годах, подозревается в коррупции и отмывании денег. Дело против экс-президента связано с бразильским строительным концерном Odebrecht.
FILE - In this Oct. 19, 2010 file photo, Peru's then President Alan Garcia, attends a meeting in the Port of Ilo, southern Peru. Garcia said Monday, Dec. 3, 2018, he would cooperate with prosecutors investigating him for corruption after Uruguay turned down his asylum request and forced him to leave the residence of its ambassador to the Andean nation. (AP Photo/Karel Navarro, File) |

Экс-президент Перу застрелился перед арестом по обвинению в коррупции 17.04.2019

Бывшего президента Перу Алана Гарсию подозревают в получении взятки от бразильского строительного концерна. Перед задержанием он выстрелил себе в голову и умер через несколько часов.
Skurriles Pflanzenwachstum im peruanischen Regenwald, Puerto Maldonado, Madre de Dios, Peru, Südamerika | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкие экстремалы нашли в джунглях Перу затерянную деревню 13.03.2019

Два экстрим-туриста из Кельна наткнулись в непроходимых джунглях Перу на поселение доколумбовой культуры. О ценности находки можно будет судить после проведения раскопок.
Venezuela's President Nicolas Maduro holds up a small copy of the constitution as he speaks during his swearing-in ceremony at the Supreme Court in Caracas, Venezuela, Thursday, Jan. 10, 2019. Maduro was sworn in to a second term amid international calls for him to step down and a devastating economic crisis. (AP Photo/Ariana Cubillos) |

ОАГ не признает второй срок венесуэльского президента Мадуро 11.01.2019

Венесуэле необходимы новые выборы, которые позволят разрешить кризис, считает Организация американских государств. Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой, а Перу отозвала своего временного поверенного.
25.08.2018, Peru, Tumbes: Ein Flüchtling aus Venezuela mit einem Hund auf dem Arm hält seinen Pass. Kurz vor Inkrafttreten verschärfter Grenzkontrollen sind Tausende Migranten aus dem Krisenstaat Venezuela nach Peru ausgereist. In der Nacht zum Samstag (Ortszeit) kam es zu langen Schlangen am Grenzübergang zwischen Ecuador und der nordperuanischen Stadt Tumbes. Foto: Luis Iparraguirre/Agentur Andina/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Перу ужесточило порядок въезда для беженцев из Венесуэлы 26.08.2018

С полуночи гражданам Венесуэлы для въезда в Перу необходим заграничный паспорт. На территорию Перу будут пропускать также венесуэльцев без паспортов, подавших ходатайство об убежище.
Venezuelan migrants on their way to Peru sleep along the Pan-American Highway between Tulcan and Ibarra in Ecuador, after entering the country from Colombia, on August 22, 2018. - Ecuador announced on August 16 that Venezuelans entering the country would need to show passports from August 18 onwards, a document many are not carrying. And Peru followed suit on August 17, announcing an identical measure due to begin on August 25. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) (Photo credit should read LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

Эквадор открыл гуманитарный коридор для беженцев из Венесуэлы 24.08.2018

Колонны автобусов с венесуэльскими беженцами в сопровождении полиции проследуют по территории Эквадора до границы с Перу. По данным ООН, спасаясь от голода, Венесуэлу уже покинули 2,3 млн жителей.

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