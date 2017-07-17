Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК)

Джихадисты из Кувейта закупали ПЗРК на Украине

Гражданин Ливана, стоявший во главе ликвидированной ячейки экстремистов, признался, что вербовал бойцов, собирал деньги для ИГ, а также заключал сделки по приобретению оружия на Украине.