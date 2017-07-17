Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК)

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В заявлении, посвященном трехлетию трагедии рейса MH17, глава европейской дипломатии призвала международное сообщество оказать всяческую поддержку в деле привлечения виновных к ответственности.
США утверждают, что они не намерены поставлять зенитно-ракетные комплексы MANPADS сирийским повстанцам. Ранее МИД России назвал "враждебным шагом" американский закон, облегчающий поставку оружия в Сирию.
ЦРУ разрабатывает альтернативный план на случай нарушения перемирия в Сирии. Он предусматривает военную поддержку умеренной оппозиции, пишет газета The Wall Street Journal.
Военный был сфотографирован на палубе российского корабля при прохождении через Босфорский пролив. Анкара считает этот случай нарушением международного права.
Как сообщают турецкие СМИ, на российском корабле "Цезарь Куников", проходившем через Босфор, моряк вышел на палубу с ПЗРК. Анкара заявила о провокации.
Гражданин Ливана, стоявший во главе ликвидированной ячейки экстремистов, признался, что вербовал бойцов, собирал деньги для ИГ, а также заключал сделки по приобретению оружия на Украине.
О закупке американского вооружения сообщил командующий латвийской армией Реймондс Граубе. Он также добавил, что размещение тяжелого вооружения США в Латвии начнется осенью.
Палата представителей приняла поправки, которые запрещают оказывать военную помощь украинскому добровольческому батальону.
Президент Украины может отменить досрочное прекращение временного перемирия на востоке Украины. Глава государства приказал украинским силовикам без колебаний открывать ответный огонь.
В телефонном разговоре с председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером глава российского МИДа призвал употребить все возможности организации для освобождения журналистов LifeNews.
Журналист и оператор телеканала LifeNews были задержаны украинскими военными, когда вели онлайн-репортаж о подготовке к обстрелу аэродрома в Краматорске, утверждают в Минобороны Украины.
В столице Словакии Братиславе начался саммит с участием президента России Владимира Путина и президента США Джорджа Буша.
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