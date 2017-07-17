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Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК)

An armed pro-Russian separatist stands on part of the wreckage of the Malaysia Airlines Boeing 777 plane after it crashed near the settlement of Grabovo in the Donetsk region in this July 17, 2014 file photo. The United Nations' civil aviation body will launch two pilot projects designed to help airlines and states better share information about risks in conflict zones, the organization said on August 26, 2014 nearly six weeks after Malaysian airliner flight MH17 was shot down over Ukraine. REUTERS/Maxim Zmeyev/Files (UKRAINE - Tags: TRANSPORT DISASTER CIVIL UNREST)

ЕС приветствовал решение о рассмотрении дела MH17 в суде Нидерландов 17.07.2017

В заявлении, посвященном трехлетию трагедии рейса MH17, глава европейской дипломатии призвала международное сообщество оказать всяческую поддержку в деле привлечения виновных к ответственности.
Bildunterschrift:WASHINGTON, UNITED STATES: (FILES) This 08 October, 2001 file photo shows the front of the US State Department in Washington, DC. The United States 01 August, 2004 raised its terrorist alert because of 'alarming' indications that al-Qaeda may attack symbols of international finance such as the IMF and World Bank headquarters in Washington and the New York Stock Exchange. The IMF and World Bank's respective headquarters are located in central Washington, just blocks from the White House and close to other US government buildings including the Federal Reserve and the State Department. AFP PHOTO/Mike THEILER (Photo credit should read MIKE THEILER/AFP/Getty Images)

США отвергли обвинения России по поводу поставок ПЗРК сирийским повстанцам 28.12.2016

США утверждают, что они не намерены поставлять зенитно-ракетные комплексы MANPADS сирийским повстанцам. Ранее МИД России назвал "враждебным шагом" американский закон, облегчающий поставку оружия в Сирию.
08.04.2016 *** ALEPPO, SYRIA - APRIL 8 : Syrian oppositions attack regime forces at Handarat region of Aleppo, Syria on April 8, 2016. Beha el Halebi / Anadolu Agency Copyright: picture alliance/abaca

WSJ: У ЦРУ есть "план Б" по поддержке сирийской оппозиции 13.04.2016

ЦРУ разрабатывает альтернативный план на случай нарушения перемирия в Сирии. Он предусматривает военную поддержку умеренной оппозиции, пишет газета The Wall Street Journal.
Das russische Landungsschiff Jamal passiert am 04.03.2014 in Istanbul, Türkei, den Bosporus in Richtung Schwarzes Meer. Im Vordergrund fährt eine türkische Hafenfähre. Foto: Can Merey/dpa (zu dpa Russische Kriegsschiffe auf dem Weg ins Schwarze Meer vom 04.03.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Посла РФ вызвали в турецкий МИД из-за фото моряка с ПЗРК 07.12.2015

Военный был сфотографирован на палубе российского корабля при прохождении через Босфорский пролив. Анкара считает этот случай нарушением международного права.
A view of Istanbul, Turkey, November 25, 2008. Istanbul is the largest city of Turkey and the third largest city in the world. The city covers 27 districts of the Istanbul province. It is located on the Bosphorus Strait and encompasses the natural harbor known as the Golden Horn, in the northwest of the country. It extends both on the European (Thrace) and on the Asian (Anatolia) side of the Bosphorus, and is thereby the only metropolis in the world which is situated on two continents. Foto: MaanImages/Wissam Nassar +++(c) dpa - Report+++

Турция обвинила в провокации российского моряка, вскинувшего на плечо ПЗРК в Стамбуле 06.12.2015

Как сообщают турецкие СМИ, на российском корабле "Цезарь Куников", проходившем через Босфор, моряк вышел на палубу с ПЗРК. Анкара заявила о провокации.
Sept. 30, 2014 - (FILE PHOTO) - The U.S. military and its allies have used airstrikes to hit ISIS targets in Syria. ISIS has become one of the main jihadist groups fighting government forces in Syria and Iraq. During the chaos of the Syrian civil, ISIS was able to grow and flourish. PICTURED: Oct 17, 2013 - Aleppo, Syria - ISIS rebel militant soldiers on the frontline. Islamic State of Iraq and the Levant aka ISIS. The group An-Nusra Front announced its creation January 2012 during the Syrian Civil War. Since then it has been the most aggressive and most effective rebel force in Syria. The group has been designated as a terrorist organization by the United Nations. April 2013, the leader of the ISIS released an audio statement announcing that Jabhat al-Nusra is its branch in Syria. (Credit Image: © Medyan Dairieh/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com)

Джихадисты из Кувейта закупали ПЗРК на Украине 20.11.2015

Гражданин Ливана, стоявший во главе ликвидированной ячейки экстремистов, признался, что вербовал бойцов, собирал деньги для ИГ, а также заключал сделки по приобретению оружия на Украине.
26.02.2015 * Bildunterschrift:TO GO WITH AFP STORY BY MIKE COLLIER - Picture taken on February 26, 2015 shows armored fighting vehicles IAV Stryker of the US Cavalry Regiment 2nd subdivision during training with Latvian an Canadian soldiers at the Adazi military training area in Latvia. AFP PHOTO / ILMARS ZNOTINS (Photo credit should read ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images)

Латвия закупит у США ПЗРК Stinger 31.07.2015

О закупке американского вооружения сообщил командующий латвийской армией Реймондс Граубе. Он также добавил, что размещение тяжелого вооружения США в Латвии начнется осенью.
A man walks near the US Capitol building before sunrise on the morning after a bipartisan bill was passed by the House and the Senate to reopen the government and raise the debt limit, on October 17, 2013 in Washington, DC. US President Obama signed the bill into law, that will fund the government until January 15, 2014 and allow the government to pay bills until February 7, 2014. AFP Photo/Jewel Samad (Photo credit should read JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)

Конгресс США запретил помогать батальону "Азов" 12.06.2015

Палата представителей приняла поправки, которые запрещают оказывать военную помощь украинскому добровольческому батальону.
Ukraine's President Petro Poroshenko greets servicemen at the military camp near the town of Svyatogorsk in Eastern Ukraine, June 20, 2014. Poroshenko on Friday announced a week-long ceasefire in the fight against pro-Russian separatists in the east of the country, his website said. REUTERS/Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY) ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Порошенко не исключает отмены временного перемирия с сепаратистами 25.06.2014

Президент Украины может отменить досрочное прекращение временного перемирия на востоке Украины. Глава государства приказал украинским силовикам без колебаний открывать ответный огонь.
Moskau (Russland): Blick auf das Gebäude des russischen Außenministeriums im typischen Zuckerbäckerstil, aufgenommen am 26.05.2003. (BRL464-080803) pixel

Лавров призвал ОБСЕ содействовать особождению российских журналистов 19.05.2014

В телефонном разговоре с председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером глава российского МИДа призвал употребить все возможности организации для освобождения журналистов LifeNews.
Ukrainian soldiers clash with pro-Russia protesters on the field near Kramatorsk, in eastern Ukraine April 16, 2014. Ukrainian forces tightened their grip on the eastern town of Kramatorsk on Wednesday after securing control over an airfield from pro-Russian separatist militiamen, prompting Russian President Vladimir Putin to warn of the risk of civil war. REUTERS/Marko Djurica (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY TPX IMAGES OF THE DAY)

Минобороны Украины признало факт задержания российских журналистов 19.05.2014

Журналист и оператор телеканала LifeNews были задержаны украинскими военными, когда вели онлайн-репортаж о подготовке к обстрелу аэродрома в Краматорске, утверждают в Минобороны Украины.
U.S. President George W. Bush, and first lady Laura Bush arrive at Brussels Zaventem Airport, Sunday Feb. 20, 2005. Bush opens a European Tour beginning Monday involving two days of talks in the Belgian capital with more than two dozen European leaders to sort out differences over the Iraq war, Iran's nuclear ambitions, global warming and other trans-Atlantic frictions. (AP Photo/Pool)

Шрёдер подготовил Буша к саммиту с Путиным 24.02.2005

В столице Словакии Братиславе начался саммит с участием президента России Владимира Путина и президента США Джорджа Буша.

Россия и США готовят соглашения о контроле над ПЗРК 12.01.2005

Страны СНГ усилят контроль за продажей ПЗРК "Игла" и "Стрела" 19.09.2003