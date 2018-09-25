 Первый рабочий день в Германии: что важно знать? | Карьера | DW | 25.09.2018

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Карьера

Первый рабочий день в Германии: что важно знать?

Будь то работа или стажировка в немецкой компании, первый день в новом коллективе - это всегда испытание. Советы консультантов по карьере помогут избежать фатальных ошибок.

  • Немцы ценят пунктуальность

    Первый день в немецком офисе

    Пунктуальность - важное правило для сотрудников немецких компаний. Прибыв на работу с опозданием, новичок может мгновенно подпортить себе репутацию. Время на дорогу в офис надо рассчитывать с запасом. Но и приезжать намного раньше других тоже не стоит. Если же опоздания не избежать, следует об этом непременно предупредить начальника. Что еще следует знать тому, кто устроился на работу в Германии?

  • Дресс-код в немецком офисе

    Первый день в немецком офисе

    Надо быть готовым к тому, что в первый день на вас будут направлены пристальные взоры коллег. Слишком оригинальный или непринужденный наряд, непринятый в новом офисе, поставит вас в неловкое положение. А вот подобрав сдержанную одежду в деловом стиле, вы в любом случае не попадете впросак. Обратить внимание на то, как одеваются коллеги, стоит уже во время собеседования.

  • Рукопожатие в Германии - привычная форма приветствия

    Первый день в немецком офисе

    Рукопожатие - первый жест при встрече с немецкими коллегами. Знакомясь с начальником, следует дождаться, когда он сам протянет вам руку. В остальных случаях действуют правила этикета: приветствовать сначала следует коллег постарше и женщин. Важное значение имеет прямой зрительный контакт. Руку пожимайте коротко и энергично. Прекращает рукопожатие тот, кто первым протянул руку.

  • Как запоминать имена

    Первый день в немецком офисе

    При знакомстве представляться следует по имени и фамилии. О вашей ученой степени в немецком офисе лучше умолчать, а вот в общении с коллегой, чье имя дополняют различные звания, их надо упоминать. Новые имена запоминаются лучше, если вы найдете в человеке характерный признак, к примеру, большой нос. Пригодятся и ментальные образы, созданные по заглавным буквам в имени (Анна - "ананас").

  • Первый рабочий день в Германии

    Первый день в немецком офисе

    Оформление пропуска, заказ визитных карточек, посещение производственного врача... В первый рабочий день в Германии придется решать организационные вопросы. Нередко в немецких фирмах за новичком закрепляют тьютера - сотрудника из того же отдела. Он и на проходной встретит, и с инфраструктурой познакомит. Если же вы предоставлены самим себе, важно не растеряться и обратиться к коллегам за помощью.

  • Первый рабочий день в офисе

    Первый день в немецком офисе

    Чтобы в потоке информации не ушли под воду важные для предстоящей работы детали, немецкие консультанты по карьере советуют не стесняться и записывать. Как зовут руководителя проекта, как работает та или иная компьютерная программа, к кому лучше обращаться при возникновении организационных проблем. Вопросы лучше накапливать, чтобы не докучать ими коллегам каждые пять минут.

  • Первый рабочий день в Германии

    Первый день в немецком офисе

    В каждом офисе действуют свои негласные законы. Чтобы их понять, следует внимательно наблюдать и читать между строк. Есть ли здесь четкая иерархия? Кто в команде "серый кардинал"? Какие отношения между коллегами? Получить ценную информацию поможет и small talk в лифте или за чашкой кофе. При этом в первые дни лучше обращаться к коллегам на "вы", избегая фамильярности.

  • Первый рабочий день в Германии

    Первый день в немецком офисе

    Легче и быстрее в новый коллектив интегрируется тот, кто с первых дней проявляет по отношению к коллегам открытость и внимание. Скромность при этом - самая подходящая тактика. Не нужно выставлять напоказ свои достижения на прежнем месте работы или знания, полученные во время учебы.

  • В немецкой столовой

    Первый день в немецком офисе

    В немецкий компаниях большую роль играет совместный поход на обед. Игнорирование таких акций может быть воспринято коллегами как проявление высокомерия. Отдельного приглашения ждать не стоит. Если вы видите, что собирается группа, спросите разрешения присоединиться. Так вы сможете и подноготную корпоративных будней увидеть, и с сослуживцами поближе познакомиться.

  • Юмор и немцы

    Первый день в немецком офисе

    А вот с юмором как инструментом общения надо обращаться осторожно. Особенно в первые дни, когда сотрудник-иностранец плохо знаком с немецким менталитетом и отношениями в коллективе. Консультанты по карьере предупреждают: над шутками начальника, даже самими плоскими, все же стоит смеяться. Собственных шуток в присутствии шефа, как и подсмеивания над коллегами, однако, лучше избегать.

  • Первый день работы в Германии

    Первый день в немецком офисе

    Запланированный объем работы выполнен. На сегодня пора ставить точку, но в какой именно момент? Пять часов, шесть… офис постепенно пустеет, но кто-то еще остается работать. Консультанты по карьере советуют в первый день поинтересоваться у коллег, нет ли для вас еще каких-то заданий, и лишь после этого идти домой. Вежливость станет отличным штрихом в сложившемся о вас первом впечатлении.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Немцы ценят пунктуальность

    Первый день в немецком офисе

    Пунктуальность - важное правило для сотрудников немецких компаний. Прибыв на работу с опозданием, новичок может мгновенно подпортить себе репутацию. Время на дорогу в офис надо рассчитывать с запасом. Но и приезжать намного раньше других тоже не стоит. Если же опоздания не избежать, следует об этом непременно предупредить начальника. Что еще следует знать тому, кто устроился на работу в Германии?

  • Дресс-код в немецком офисе

    Первый день в немецком офисе

    Надо быть готовым к тому, что в первый день на вас будут направлены пристальные взоры коллег. Слишком оригинальный или непринужденный наряд, непринятый в новом офисе, поставит вас в неловкое положение. А вот подобрав сдержанную одежду в деловом стиле, вы в любом случае не попадете впросак. Обратить внимание на то, как одеваются коллеги, стоит уже во время собеседования.

  • Рукопожатие в Германии - привычная форма приветствия

    Первый день в немецком офисе

    Рукопожатие - первый жест при встрече с немецкими коллегами. Знакомясь с начальником, следует дождаться, когда он сам протянет вам руку. В остальных случаях действуют правила этикета: приветствовать сначала следует коллег постарше и женщин. Важное значение имеет прямой зрительный контакт. Руку пожимайте коротко и энергично. Прекращает рукопожатие тот, кто первым протянул руку.

  • Как запоминать имена

    Первый день в немецком офисе

    При знакомстве представляться следует по имени и фамилии. О вашей ученой степени в немецком офисе лучше умолчать, а вот в общении с коллегой, чье имя дополняют различные звания, их надо упоминать. Новые имена запоминаются лучше, если вы найдете в человеке характерный признак, к примеру, большой нос. Пригодятся и ментальные образы, созданные по заглавным буквам в имени (Анна - "ананас").

  • Первый рабочий день в Германии

    Первый день в немецком офисе

    Оформление пропуска, заказ визитных карточек, посещение производственного врача... В первый рабочий день в Германии придется решать организационные вопросы. Нередко в немецких фирмах за новичком закрепляют тьютера - сотрудника из того же отдела. Он и на проходной встретит, и с инфраструктурой познакомит. Если же вы предоставлены самим себе, важно не растеряться и обратиться к коллегам за помощью.

  • Первый рабочий день в офисе

    Первый день в немецком офисе

    Чтобы в потоке информации не ушли под воду важные для предстоящей работы детали, немецкие консультанты по карьере советуют не стесняться и записывать. Как зовут руководителя проекта, как работает та или иная компьютерная программа, к кому лучше обращаться при возникновении организационных проблем. Вопросы лучше накапливать, чтобы не докучать ими коллегам каждые пять минут.

  • Первый рабочий день в Германии

    Первый день в немецком офисе

    В каждом офисе действуют свои негласные законы. Чтобы их понять, следует внимательно наблюдать и читать между строк. Есть ли здесь четкая иерархия? Кто в команде "серый кардинал"? Какие отношения между коллегами? Получить ценную информацию поможет и small talk в лифте или за чашкой кофе. При этом в первые дни лучше обращаться к коллегам на "вы", избегая фамильярности.

  • Первый рабочий день в Германии

    Первый день в немецком офисе

    Легче и быстрее в новый коллектив интегрируется тот, кто с первых дней проявляет по отношению к коллегам открытость и внимание. Скромность при этом - самая подходящая тактика. Не нужно выставлять напоказ свои достижения на прежнем месте работы или знания, полученные во время учебы.

  • В немецкой столовой

    Первый день в немецком офисе

    В немецкий компаниях большую роль играет совместный поход на обед. Игнорирование таких акций может быть воспринято коллегами как проявление высокомерия. Отдельного приглашения ждать не стоит. Если вы видите, что собирается группа, спросите разрешения присоединиться. Так вы сможете и подноготную корпоративных будней увидеть, и с сослуживцами поближе познакомиться.

  • Юмор и немцы

    Первый день в немецком офисе

    А вот с юмором как инструментом общения надо обращаться осторожно. Особенно в первые дни, когда сотрудник-иностранец плохо знаком с немецким менталитетом и отношениями в коллективе. Консультанты по карьере предупреждают: над шутками начальника, даже самими плоскими, все же стоит смеяться. Собственных шуток в присутствии шефа, как и подсмеивания над коллегами, однако, лучше избегать.

  • Первый день работы в Германии

    Первый день в немецком офисе

    Запланированный объем работы выполнен. На сегодня пора ставить точку, но в какой именно момент? Пять часов, шесть… офис постепенно пустеет, но кто-то еще остается работать. Консультанты по карьере советуют в первый день поинтересоваться у коллег, нет ли для вас еще каких-то заданий, и лишь после этого идти домой. Вежливость станет отличным штрихом в сложившемся о вас первом впечатлении.

    Автор: Татьяна Вайнман


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  • Еда на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    Бутерброд или салат, принесенный с собой, - перекус за компьютером иногда помогает сэкономить время. Чаще всего немецкий работодатель относится к этому спокойно. Проблемы могут возникнуть, если вы заняты в отделе сервиса и общаетесь с клиентами. Еду на рабочем месте могут запретить из-за правил гигиены или техники безопасности. Это касается лабораторий, больниц или производственных цехов.

  • Кофе, разлитое на клавиатуру

    Что можно немцам на рабочем месте

    Работник может получить предупреждение, если регулярно обедает за компьютером и его чавканье и запах еды раздражают коллег. Предупреждение проигнорировано неоднократно - начальник вправе уволить. Неприятности могут возникнуть, и если сотрудник прольет кофе на клавиатуру или повредит служебное оборудование. В этом случае его могут обязать покрыть расходы.

  • Музыка на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Под хиты и дело спорится. А если у шефа другой музыкальный вкус, запретить радио он не вправе. Так решил Федеральный суд по трудовым спорам. Воспрепятствовать этому, однако, могут недовольные коллеги или клиенты. Тогда в лучшем случае придется надеть наушники. Если же музыка мешает сконцентрироваться и приводит к ошибкам в работе - запрет все же возможен , но с согласия производственного совета.

  • Эротический календарь на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    А вот повесить на стену календарь с полуобнаженными моделями в немецком офисе точно не разрешат. Такие снимки по Закону о равном обращении считаются дискриминацией. То же самое касается и журналов с порнографией, лежащих на рабочем столе. Исключение составляют пространства, к которым имеет доступ только сам сотрудник, к примеру, личный шкафчик или ящик спецодежды.

  • Растения в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Треть трудящихся в Германии украшают свои рабочие места личными предметами. Чаще всего это фотографии семьи, футбольная атрибутика и растения. В каждой фирме могут действовать свои предписания. Все, что мешает другим или является источником опасности (например, свечи), может быть запрещено. Но и в этом случае начальник не вправе выкидывать вещи, которые принадлежат сотруднику.

  • Собака в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Можно ли сотруднику брать с собой на работу домашнего питомца, каждая фирма решает самостоятельно. Но даже в случае разрешения сначала необходимо спросить коллег. Собака должна быть социализированной, а рабочее место - подходящим для нее. Если на предприятии действуют особые гигиенические предписания, животные запрещены.

  • Личные звонки на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Допустимы ли личные звонки на работе, прописано в корпоративном кодексе. Если четких правил нет, короткий звонок вопросов не вызовет. Если сотрудник регулярно недорабатывает свое время, он рискует быть уволенным. Особенно если в ход идет служебный телефон. В 2015 году из-за звонков для участия в интерактивной игре на радио бухгалтер из Везеля лишилась работы. И суд посчитал это правомерным.

  • Служебный принтер

    Что можно немцам на рабочем месте

    То же самое касается и использования служебного принтера или ксерокса в личных целях. Если в корпоративных правилах нет четкого разрешения, это может быть истолковано как присвоение имущества работодателя. Такая же проблема может возникнуть, если сотрудник использует служебные конверты или марки для частной почты или заряжает свой смартфон в офисе.

    Автор: Татьяна Вайнман


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