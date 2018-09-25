Первый рабочий день в Германии: что важно знать?

Первый день в немецком офисе

Пунктуальность - важное правило для сотрудников немецких компаний. Прибыв на работу с опозданием, новичок может мгновенно подпортить себе репутацию. Время на дорогу в офис надо рассчитывать с запасом. Но и приезжать намного раньше других тоже не стоит. Если же опоздания не избежать, следует об этом непременно предупредить начальника. Что еще следует знать тому, кто устроился на работу в Германии?