Первый приговор по делу о нежелательной организации вынес суд Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга во вторник, 11 февраля, приговорил бывшего координатора движения "Открытая Россия" Максима Верникова к 300 часам обязательных работ. Суд счел Верникова виновным в осуществлении деятельности нежелательной в РФ организации.

Судья почти полностью повторил текст обвинительного заключения, отмечает онлайн-издание "МБХ медиа". По словам судьи, "назначение иного вида наказания может повлечь за собой уклонение от исполнения". Экс-координатор движения намерен обжаловать вынесенный ему приговор.

Верников подал заявление о выходе из движения до возбуждения уголовного дела, отмечает организация "Правозащита Открытки". По ее словам, тем самым бывший координатор подпадает под примечание к статье о деятельности в России нежелательной организации, которое освобождает от уголовной ответственности тех, кто добровольно прекратил участие в деятельности нежелательной организации.

Первая обвиняемая по статье о нежелательных организациях - Анастасия Шевченко

Уголовное дело в отношении Верникова стало вторым по статье о деятельности в РФ нежелательной организации. Первой обвиняемой стала активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко. С конца января 2019 года она находится под домашним арестом. Кроме того, обвинения были предъявлены бывшему координатору движения в Краснодаре Яне Антоновой и координатору движения в Тюмени Антону Михальчуку.

Генеральная прокуратура России в апреле 2017 года признала нежелательными несколько неправительственных организаций, связанных с Михаилом Ходорковским. В их числе - НПО Otkrytaya Rossia, "Институт современной России" и общественное сетевое движение "Открытая Россия". В действующем в России движении подчеркивали, что это другие организации, и статус нежелательных распространяется только на них.

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