Первые препараты против коронавируса уже есть?

Около 80 тысяч человек по всему миру, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, уже выздоровели. И это хорошая новость для всех. В сыворотке крови выздоровевшего больного образуется множество различных антител, которые могут эффективно бороться с коронавирусом. Если эти полученные из сыворотки, изолированные и очищенные антитела ввести в виде инъекции другим пациентам, инфицированным коронавирусом, произойдет так называемая "пассивная иммунизация". Это не является прививкой против SARS-CoV-2, поскольку антитела были произведены не в организме самого больного, но помогает бороться с вирусом.

Преимущества и недостатки пассивной иммунизации

Преимущество такой пассивной иммунизации очевидно: инфицированный коронавирусом организм не должен долго и тяжело самостоятельно вырабатывать антитела, а получает уже готовые. И они могут моментально начать бороться с возбудителем инфекционного заболевания.

Так выглядит коронавирус в микроскопе

Недостатки пассивной иммунизации в том, что она действует лишь несколько недель. Стойкого иммунитета против вируса не вырабатывается, поскольку введенные в организм больного антитела разрушаются в течение 30 дней. После этого возникает угроза повторного заражения тем же вирусом, поскольку в организме нет собственных антител и иммунная система недостаточно прочная.

Нобелевская премия за сывороточную терапию

Пассивная иммунизация была впервые применена в 1890 году немецким иммунологом Эмилем фон Берингом (Emil von Behring), когда он разрабатывал способы лечения дифтерии. В 19 веке это была очень опасная инфекционная болезнь, уносившая жизни тысяч детей.

Портрет Эмиля фон Беринга

В 1901 году фон Беринг получил первую Нобелевскую премию в области медицины. За его успехи в разработке лекарства из сыворотки крови против дифтерии и столбняка пресса прозвала Беринга "спасителем детей", а во время Первой мировой войны - "спасителем солдат".

Сывороточная терапия применялась в 2014 году во время эпидемии лихорадки Эбола. Спустя 4 года во время вспышки этого заболевания в Демократической республике Конго медикамент, состоящий из антител, помог предотвратить дальнейший процесс заражения других клеток организма вирусом. Благодаря этому уровень смертности от вируса Эболы уменьшился почти на 30 процентов. Теперь исследователи по всему хотят попробовать применить способ пассивной иммунизации и для борьбы с новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Медикаменты для пассивной иммунизации уже есть?

В Японии производитель лекарственных средств Takeda Pharmaceutical хочет получить из плазмы крови выздоровевших после COVID-19 пациентов препарат из антител TAK-888, который станет основой для лекарства против нового коронавируса.

Ранее специалисты Takeda уже разработали интравенозный иммуноглобулин (IVIG) для лечения пациентов с нарушенным иммунитетом. Медикамент многообещающий и состоит различных очищенных антител. Благодаря ему ученым не нужно будет искать, какие антитела лучше всего борются с коронавирусом - против него будет "работать" целый набор белковых соединений.

Вакцина против коронавируса еще не разработана

Применение препарата эффективно, поскольку для активации иммунной системы необходимо лишь его ограниченное количество. Он надежен, потому что не переносятся никакие другие вирусы, и он помогает выиграть время. Поскольку медикамент уже применяется, не нужно терять времени на его тестирование - а значит, его можно оперативно предоставить в целях профилактики и лечения COVID-19.

Похожую схему предлагает и калифорнийский производитель фармацевтической продукции Vir Pharmaceuticals. Американский фармаконцерн в настоящее время тестирует, могут ли антитела, полученные в 2003 году из сыворотки крови пациентов, инфицированных SARS, нейтрализовать и родственный коронавирус SARS-CoV-2. Для разработки нового препарата Vir Pharmaceuticals тесно сотрудничает с китайской фирмой WuXi Biologics.

Заменит ли сывороточная терапия прививки?

Разработка медикамента и вакцины против коронавируса происходят параллельно. Быстродействующую сывороточную терапию рекомендуют применять в качестве первой помощи для пациентов из группы риска: пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Такой препарат, состоящий из антител, может быть доступен большому числу пациентов, потому что его можно быстро производить, что помогло во время эпидемии Эболы. Эта мера снизит уровень смертности.

Но чтобы замедлить или остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2, нужна вакцина, над разработкой которой сейчас усиленно работают ученые всего мира.

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