Первую арабскую миссию на Марс запустила женщина

На протяжении последних пяти лет Объединенные Арабские Эмираты делали все для того, чтобы вырваться в лидеры среди арабских стран в области инновационных технологий. В 2017 году ОАЭ стали единственной в мире страной, в которой появился пост министра по развитию искусственного интеллекта. И вот теперь, всего тремя годами позже, Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу. Утром в понедельник, 20 июля, аппарат под названием "Аль-Амаль" ("Надежда") стартовал к Красной планете с японского космодрома на острове Танэгасима.

Орбитальный аппарат разработали в Космическом центре имени Мухаммеда бин Рашида в Дубае в партнерстве с лабораторией атмосферной и космической физики университета Колорадо. Предполагается, что зонд достигнет Марса в феврале 2021 года после семи месяцев полета.

Старт миссии ОАЭ к Марсу, 20 июля 2020 года

В отличие от американской и китайской космических программ по освоению Марса, цель миссии ОАЭ более скромная: "Надежда" будет наблюдать за атмосферой Марса с орбиты, чтобы создать первую полную картину марсианского климата во всех регионах в течение года. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури. Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Сара аль-Амири - министр и замглавы миссии на Марс

Помимо космических амбиций Абу-Даби всеобщее удивление вызвал и тот факт, что публичным лицом и научным руководителем арабской миссии на Марс стала женщина - 33-летняя Сара аль-Амири. "Мы - молодая страна, которая по глобальным меркам поздно вступила в космическую гонку. Совсем неудивительно, что многие считают это безумием", - заявила она в интервью британскому научному журналу Nature в преддверии запуска зонда.

Сара аль-Амири

Аль-Амири начала свою карьеру в Космическом центре имени Мухаммеда бин Рашида - сначала в качестве компьютерного инженера, а затем - специалиста в области космических технологий. Молодая женщина была в числе тех, кто занимался разработкой первого спутника страны.

Аль-Амири мечтала работать в этой сфере с самого юного возраста. "Когда мне было 12 лет, я увидела снимок галактики Андромеды - ближайшей к нашему Млечному пути", - рассказывала она во время своего выступления на конференции TEDx в 2017 году в Дубае. С тех пор девушка стала интересовалась всем, что связано с освоением космоса.

В 2016 году аль-Амири была назначена председателем Научного совета ОАЭ, а еще через год заняла пост министра по развитию высоких технологий. В данный момент она по совместительству является замглавы миссии ОАЭ на Марс, а также ее научным руководителем.

"Наука - самая международная форма сотрудничества"

Сотрудники Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида в Дубае

Помимо технологического прорыва, космическая программа ОАЭ способствует и изменению социальных норм в стране. Как отмечается в журнале Nature, доля женщин среди сотрудников миссии составляет 34%, а среди ее научных работников - даже 80%. Это гораздо выше, чем средний уровень занятости среди жительниц Эмиратов: на сегодняшний день этот показатель не достигает там и 30%.

Сара аль-Амири надеется, что программа сможет вдохновить молодежь в регионе и повысить ее интерес к науке и научным исследованиям. По ее словам, сотрудники проекта получают огромное количество писем от студентов, в которых те интересуются научными аспектами миссии и спрашивают, могут ли они участвовать в ней. "Для меня наука - самая международная форма сотрудничества. В науке нет границ: в ее основе лежит энтузиазм отдельно взятых людей, работающих на благо всего человечества", - подчеркивает аль-Амири.

"Надежда" должна придать импульс экономике ОАЭ

При этом в Абу-Даби не скрывают, что основная цель миссии состоит не столько в освоении космоса, сколько в придании нового импульса экономике страны. "Правительство ОАЭ с первого дня ясно давало понять, что космос - это инструмент для достижения гораздо более масштабных целей. Речь идет о необходимости коренным образом изменить систему, интегрировав науку и технологии в экономику ОАЭ", - заявил в интервью журналу Forbes руководитель программы Омран Шараф.

Работа Сары аль-Амири также не ограничивается лишь космической миссией. Ее основная задача в роли министра заключается в том, чтобы построить мост между наукой и экономикой страны. В ближайшие три десятилетия инновационные технологии должна стать фундаментом экономического развития ОАЭ, уверена аль-Амири. "Самые устойчивые экономические системы во всем мире работают как раз по такому принципу", - подчеркивает она.

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