Первому заводу Ford в России остался один месяц

Компания Ford всего через месяц остановит производство легковых авто в РФ. Как американская компания закрывает завод в Ленобласти, и почему рабочие смирились с "несправедливыми" компенсациями - в материале DW.
В конце июня 2019 года автопроизводитель Ford уйдет из Всеволожска. Из-за реструктуризации совместного предприятия Ford Sollers завод в Ленинградской области закроется после 17 лет работы.
В марте между российским представителем бренда и работниками завода вспыхнул конфликт из-за размера отступных. Сотрудники так и не получили от работодателя сравнимых с европейскими выплат и теперь требуют помощи от государства. В понедельник, 20 мая, чиновники Ленобласти проведут консультацию с администрацией завода о трудоустройстве уволенных.
Ford - первый американский завод в России
Ford открыл производство в Всеволожске 17 лет назад. В 2002 году этот завод был единственным во всей России автопредприятием, капитал в котором на 100% держали американцы. Они вложили в строительство завода 150 миллионов долларов, и тот стал крупнейшим инвестпроектом на российском северо-западе. К моменту запуска там работали 400 специалистов, позднее эта цифра приблизилась к двум тысячам.
Проблемы у российского представительства совпали с экономическим кризисом в России 2014 года. У Ford Sollers - совместного предприятия компаний Ford Motor Company и ПАО "СОЛЛЕРС" - тогда резко сократились продажи. По соглашению сторон уволились 700 человек, но бизнес от этого не наладился. Завод во Всеволожске, который производит модели Foсus и Mondeo, регулярно "вставал" из-за простоев и забастовок. Рабочие требовали индексировать зарплату и полностью оплачивать простой производства.
Сборочный конвейер завода Ford
В январе 2019 года по цехам пошли слухи, что предприятие скоро закроется. Компания их опровергала, и даже губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что как минимум весь 2019 год завод еще поработает. Всего через месяц компания объявила, что из-за реструктуризации уйдет с российского рынка легковых автомобилей и закроет заводы во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге. В последней сохранится производство легкомоторных фургонов Ford Transit.
Рабочие Ford не добились европейских выплат
На закрытие заводов компания потратит 174 млн долларов. Компенсации работникам варьируются в зависимости от их стажа на момент увольнения. Стаж меньше пяти лет оценивается в 5,5 месячного оклада, а от 15 лет - в 12 окладов. В итоге каждый получит от 300 до 660 тысяч рублей. С отказчиками от программы добровольного увольнения (ПДУ) расстанутся по статье 81 ТК - "Расторжение договора по инициативе работодателя".
Такие условия многим показались несправедливыми. Руководству указывали на выходные пособия при закрытии заводов Ford в Германии, где на руки якобы давали два годовых оклада. Митинги за повышение компенсаций не повлияли на решимость менеджеров. Председатель профкома во Всеволожске Михаил Сергеев рассказал, что перед майскими праздниками предложение работодателя не приняли около тридцати из почти тысячи сотрудников. В их числе, например, люди "предпенсионного" возраста: им в случае потери работы положена досрочная пенсия.
Впрочем, есть принципиальные отказчики. "Я не беру ПДУ, потому что это несправедливо", - рассказал DW сварщик Игорь Темченко. Он на заводе с 2003 года. - "Получается, что причастные к развалу менеджеры возьмут по 6 млн рублей, а рабочий, который честно "оттрубился" от 10 до 15 лет - только 600 тысяч". Михаил Сергеев считает, что в отказе от ПДУ есть и преимущества. "Запись о сокращении численности штата в трудовой книжке дает право на бесплатное обучение", - отметил он. - "С такими людьми госорганы будут нянчиться".
Будущее сотрудников Ford в России туманно
Профсоюз "Форд" добился, чтобы их представителя, Виталия Мачикина, включили в специальную комиссию по трудоустройству. В нее входят чиновники из комитета по труду Ленобласти и администрация завода. В письме Мачикину первый зампред комитета Николай Рогачев уверяет, что службы занятости Ленобласти и Петербурга будут "оказывать содействие в поиске подходящей работы высвобождаемым работникам". Правда, пока ни одного заседания комиссии с участием работников не было, а заявленная чиновниками на 20 мая "ярмарка вакансий" отменилась. Вместо нее представители службы занятости собираются провести консультацию с администрацией предприятия.
Сварщик Игорь Темченко считает, что с поиском работы могут возникнуть проблемы."У многих из нас специфические профессии, - рассказал он. - Например, сварщик на машинной контактной сварке нужен только на автомобильном производстве". Он надеется, что служба занятости подберет вакансии с зарплатой от сорока тысяч, которые предусматривают переобучение.
Упростить процесс трудоустройства бывших "фордовцев" могла бы покупка завода другим автопроизводителем. "У нас есть несколько заинтересованных сторон, но нет договоренностей, поэтому пока никакой конкретики", - сказала DW пресс-секретарь Ford Sollers Екатерина Комарова. По слухам, покупателем станет южнокорейский концерн Hyundai. "Пару месяцев назад на завод приходили люди "восточной внешности". Они вели себя по-хозяйски, - вспоминает Михаил Сергеев. - Им показывали схемы подключения, они все фотографировали. Рабочих к ним не подпускали".
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