Первое свидание: у кого в Германии больше шансов

Для первого свидания материальные ценности большой роли не играют? Кто так считает - сильно заблуждается, уверены исследователи. Результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov совместно с порталом Statista, показывают, что недвижимость, находящаяся в частной собственности, обладает притягательной силой, причем для представителей обоих полов.
Для первого свидания нужен дом
Каждый второй мужчина, принявший участие в опросе, признался, что скорее согласится пойти на свидание, если у потенциального партнера есть свое жилье. Меньше половины (но 45 процентов!) женщин руководствуются такими же соображениями. Удивительно, что мужчины оказались более меркантильными: из-за отсутствия недвижимости четыре процента опрошенных заявили, что свидание может не состояться. Для женщин этот фактор для первого свидания менее важен: только два процента признались, что партнер без собственного жилья их оттолкнет.
Наличие автомобиля придает привлекательности потенциальному партнеру в глазах мужчин и женщин в равной степени: около 40 процентов участников опроса признались в том, что машина повышает шансы на первое свидание. На третьем и на четвертом местах в рейтинге привлекательности, назовем его так условно, оказались домашние питомцы. "Собачников" пригласят на свидание скорее, чем "кошатников". При этом наличие в доме кошки у партнера скорее отпугнет мужчину, чем женщину: четверть мужчин готовы отказаться от первого свидания именно по этой причине.
Семья и дети
Как показал опрос, женщины в целом более расположены к домашним животным. Можно было бы предположить, что они благосклонны и к партнерам, у которых есть желание обзавестись потомством. А вот и нет. Для каждой третьей женщины (36 процентов), принявшей участие в опросе YouGov, наличие желания иметь детей у партнера является критерием исключения мужчины из списка потенциальных кандидатов.
Среди мужчин таких 27 процентов. Только каждый пятый мужчина желает обрести свою вторую половинку, в которой он видит мать своих будущих детей. И лишь 15 процентов милых дам привлекают мужчины с явным желанием завести ребенка. Их этот явно преждевременный вопрос (ведь речь идет лишь о первом свидании!) о семье и будущих детях скорее отпугивает. Ну а что, если у избранника или избранницы уже есть ребенок? "Это скорее ухудшает шансы": так ответили 43 процента мужчин и 39 процентов женщин.
Что отталкивает больше всего
Наибольшей отталкивающей силой обладает пирсинг. Больше половины мужчин заявили об этом и 47 процентов женщин. Уменьшает шансы как мужчины, так и женщины быть приглашенным на свидание наличие татуировки. Треть опрошенных считают это скорее минусом.
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Автор: Инга Ваннер