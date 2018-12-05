 Первая ступень Falcon 9 во время посадки упала в Атлантический океан | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2018

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Мир

Первая ступень Falcon 9 во время посадки упала в Атлантический океан

Ракета-носитель Falcon 9 незапланированно приводнилась в Атлантическом океане. Грузовой корабль Dragon, который ракета вывела на орбиту, успешно отделился от второй ступени.

Ракета-носитель Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX не смогла успешно приземлиться на площадку на мысе Канаверал в штате Флорида. В среду, 5 декабря, ракета вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Dragon, который должен доставить грузы на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщил глава SpaceX Илон Маск, в ходе посадки на первой ступени отказал один из элементов, вследствие чего она приводнилась в Атлантическом океане. Маск отметил, что в результате приводнения ракета не получила повреждений, к месту падения отправлены спасательные корабли.

В свою очередь, космический корабль Dragon успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя. Его стыковка с МКС запланирована на 8 декабря. Dragon доставит на станцию 2,5 тонны грузов: продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.

Контекст

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Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту крупный геостационарный спутник связи Hispasat 30W-6 стартовой массой шесть тонн. (06.03.2018)

SpaceX разработала технологию для возвращения на землю ракеты-носителя Falcon 9, впервые успешная посадка была осуществлена в 2015 году. Первая ступень ракеты возвращается на посадочную площадку на суше или плавучую платформу в океане. Путем оптимизации возвращения и повторного использования летавших ступеней SpaceX намерена снизить себестоимость пусков для коммерческих и государственных заказчиков, в том числе оборонных.

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