Первая ступень Falcon 9 во время посадки упала в Атлантический океан

Ракета-носитель Falcon 9 незапланированно приводнилась в Атлантическом океане. Грузовой корабль Dragon, который ракета вывела на орбиту, успешно отделился от второй ступени.
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX не смогла успешно приземлиться на площадку на мысе Канаверал в штате Флорида. В среду, 5 декабря, ракета вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Dragon, который должен доставить грузы на Международную космическую станцию (МКС).
Как сообщил глава SpaceX Илон Маск, в ходе посадки на первой ступени отказал один из элементов, вследствие чего она приводнилась в Атлантическом океане. Маск отметил, что в результате приводнения ракета не получила повреждений, к месту падения отправлены спасательные корабли.
В свою очередь, космический корабль Dragon успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя. Его стыковка с МКС запланирована на 8 декабря. Dragon доставит на станцию 2,5 тонны грузов: продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.
SpaceX разработала технологию для возвращения на землю ракеты-носителя Falcon 9, впервые успешная посадка была осуществлена в 2015 году. Первая ступень ракеты возвращается на посадочную площадку на суше или плавучую платформу в океане. Путем оптимизации возвращения и повторного использования летавших ступеней SpaceX намерена снизить себестоимость пусков для коммерческих и государственных заказчиков, в том числе оборонных.
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