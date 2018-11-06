Первая мировая - бойня, на которой щадили вражеских солдат

В книге "Медицина и война: Германия в 1914-1924 гг." ("Medizin und Krieg: Deutschland 1914-1924") Вольфганг Эккарт (Wolfgang U. Eckart), директор Института истории и этики медицины при Гейдельбергском университете, рассказывает о военнопленных Первой мировой в России и Германии. Массовое взятие солдат в плен стало первым подобным опытом для воюющих сторон. За несколько лет до начала Великой войны оба государства подписали ряд документов, регулирующих положение военнопленных, в частности, Конвенцию о законах и обычаях войны. Однако реальное положение дел в период конфликта сильно отличалось от гуманных предписаний, зафиксированных на бумаге. В интервью DW Вольфганг Эккарт рассказал, как русские и немцы изначально относились к военнопленным, что изменилось после 1917 года и чем Первая мировая отличалась в этом отношении от Второй.

DW: Еще до начала Первой мировой войны страны подписали ряд конвенций, касавшихся, кроме прочего, статуса военнопленных. Как это повлияло на положение попавших в плен солдат?

Вольфганг Эккарт: В предыдущих войнах не было военнопленных. Если после сражения на поле битвы оставались раненые вражеские солдаты, то специальные отряды их добивали. Первая мировая была и первой войной, в которой обе воюющие стороны брали в плен миллионы. Тем не менее, ситуация в лагерях для военнопленных была куда ужаснее, чем кто-либо мог себе представить при подписании соглашений. На практике возникли большие проблемы: как кормить этих людей, как с ними обращаться, какую работу им поручать.

Вольфганг Эккарт

- Какое положение дел было, в частности, в лагерях для военнопленных в Германии и России?

- Согласно конвенциям, отношение к военнопленным должно быть справедливым, без проявления жестокости, их должны кормить в соответствии с установленными нормами, кроме того, запрещались работы вблизи линии фронта. Однако едва ли что-либо из этого нашло отражение в жизни. С русскими военнопленными, содержавшимися на востоке Германии, плохо обращались, плохо кормили, условия труда были также ужасными. У некоторых солдат была оспа. В то время не знали, как ее лечить, поэтому это инфекционное заболевание унесло тысячи жизней плененных русских.

В России тоже плохо обращались с немецкими военнопленными. В немецких лагерях был хотя бы один или два доктора. В российских же нередко вообще не было врачей, поскольку в них нуждались на фронте. Мог быть только один фельдшер - врач более низкой квалификации, который мог сделать лишь ампутацию и ничего другого. К тому же лагеря в России располагались далеко на востоке империи, чтобы попавшие туда солдаты не могли сбежать в Европу. Считалось также, что Красный Крест, проверявший лагеря для военнопленных, не сможет добраться до столь отдаленных мест.

- Согласно статистическим данным, приведенным в вашей книге, в лагерях в Германии количество военнопленных из России было гораздо выше, чем из других стран. С чем это связано?

- Это связано с более старыми приемами ведения войны на Восточном фронте, когда на поле боя сходились кавалеристские отряды. После каждого проигранного сражения в плен сдавались большие группы солдат. Гораздо сложней было собрать солидное число военнопленных в условиях траншейной войны, распространенной на Западном фронте. Когда порядка четырех-семи траншей располагались друг за другом, приходилось брать каждую из них в отдельности. А там находилось приблизительно 15 солдат. Но если посмотреть на весь период с 1914 до 1918 год, то общее количество военнопленных с Западного фронта, вероятно, будет больше, чем с Восточного, где война закончилась раньше.

- Чем отличалось отношение к русским военнопленным во время Первой и Второй мировых войн?

- С самого начала Первой мировой войны практиковалась расовая сегрегация, поскольку расовые предубеждения были весьма распространены и в тот период. Так, солдат из азиатской части Российской империи отделяли от солдат из европейской части страны - их помещали вместе с другими европейцами. Однако лагеря для военнопленных в то время не предназначались для их уничтожения.

Русских солдат, в отличие от других военнопленных, трудившихся на фронте, отправляли работать на фермы. В Бранденбурге, Саксонии, Баварии не было ни одного крупного хозяйства, где не трудился бы русский военнопленный. Сами немецкие фермеры служили в армии, и русские солдаты были единственными взрослыми мужчинами в хозяйствах. Ходили слухи, что жены фермеров нередко вступали с ними в любовную связь, и те через некоторое время брали на себя роль хозяев ферм. Такая ситуация во Второй мировой войне могла бы привести к расстрелу пленного.

Русские военнопленные под немецким конвоем, 1915 год

- Вы также пишете о положении немецких военнопленных после революции в России. Как изменилась их ситуация после 1917 года?

- В первые недели после революции ситуация для немецких и австрийских военнопленных улучшилась. Революционеры видели в них заключенных империалистической системы. Затем, когда стало происходить размежевание внутри революционных групп, отношение к пленным сильно ухудшилось. Вскоре их начали использовать для фронтовых работ. Важную роль играли и политические аспекты. Если военнопленный признавался, что был участником рабочего движения в Германии, то это значительно облегчало ему жизнь по сравнению с теми, кого считали буржуазией.

Наконец, после революции все дипломатические каналы были разрушены. Поэтому заниматься переправкой военнопленных обратно в Европу было проблематично. Но вскоре после окончания Первой мировой войны в 1918 году начались переговоры с революционерами, и большинство военнопленных отправили назад. Правда, не напрямую, а на корабле из Владивостока через Японию назад в Европу.

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