Первая встреча Путина и Зеленского: газовый вопрос повис в воздухе

Встреча президентов РФ и Украины в рамках саммита в "нормандском формате" не принесла прорыва в переговорах по транзиту газа. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
Смотрите также:
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с Владимиром Путиным в Париже в "нормандском формате" завершилась ничьей. Он ошибается, полагает Бернд Ригерт. (10.12.2019)
Путина все устраивает в минских соглашениях, статусе "ЛНР-ДНР" и непростых отношениях Украины с Западом. Выполнение договоренностей, достигнутых в Париже, под вопросом, считает Константин Эггерт. (10.12.2019)
После трехлетней паузы "нормандский формат" по Восточной Украине на высшем уровне снова заработал. Для его участников это - главный итог, но есть и конкретные результаты. Репортаж DW из Парижа. (10.12.2019)
B интересах России не поднимать шум вокруг убийства чеченца в Берлине, в котором подозревают российские спецслужбы. Но почему Германия так спокойна, задается вопросом обозреватель FAZ. (09.12.2019)