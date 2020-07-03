 ПЕН-клуб в Петербурге требует прекратить дело Прокопьевой | Новости из Германии о России | DW | 05.07.2020

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Россия

ПЕН-клуб в Петербурге требует прекратить дело Прокопьевой

Дело журналистки Светланы Прокопьевой - это "дело против всех нас, против каждого, кому небезразлично будущее нашей страны", считают члены петербургского ПЕН-клуба.

В Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге (фото из архива)

Санкт-Петербургский ПЕН-клуб назвал сфальсифицированным дело против журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом говорится в заявлении клуба, опубликованном на его сайте 4 июля. Дело Прокопьевой "ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество", указывают члены клуба.

Они отмечают, что одно из главных доказательств в деле - экспертиза публикации Прокопьевой, якобы выполненная Хакасским государственным университетом, - было сфальсифицировано, что подтверждено самим вузом. В результате журналистке "грозит тюрьма только за то, что она выполняла свою работу", и если она будет приговорена к тюремному заключению, то "судебная система в России будет окончательно дискредитирована", говорится далее в заявлении.

ПЕН-клуб требует немедленного прекращения уголовного преследования Прокопьевой и отмечает, что "это дело против всех нас, против каждого, кому небезразлично будущее нашей страны".

Журналистка Светлана Прокопьева (слева) на акции в защиту свободы СМИ (архив)

Светлана Прокопьева (слева) на акции в защиту свободы СМИ в 2019 году

Под заявлением подписались 30 членов петербургского ПЕН-клуба, в том числе депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко, историк Анатолий Разумов и писательница Елена Чижова. К заявлению также присоединились директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова и исследовательница истории репрессий Ирина Флиге.

Дело Светланы Прокопьевой

В ноябре 2018 года Прокопьева в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прочитала свой текст, в котором прокомментировала взрыв, устроенный 17-летним студентом в здании УФСБ России в Архангельске месяцем ранее. "Суровое государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное - наказать преступника, а не защитить права, воспитало соответствующее поколение граждан", - заявила Прокопьева. Затем текст ее выступления под названием "Репрессии для государства" перепечатала "Псковская лента новостей". 

5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В феврале суд вынес решение оштрафовать "Эхо Москвы в Пскове" на 100 тысяч рублей, а "Псковскую ленту новостей" на 200 тысяч рублей за "производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм". 3 июля прокуратура запросила для подсудимой 6 лет лишения свободы в колонии и запрет на журналистскую деятельность в течение 4 лет. 

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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