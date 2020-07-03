СПЧ критикует запрос прокуратуры назначить срок журналистке Прокопьевой

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) возмущена требованием прокуратуры приговорить журналистку Светлану Прокопьеву к 6 годам колонии и запрету на журналистскую деятельность в течение 4 лет. "Прокуратура могла отказаться от обвинения и тем самым закрыть дело, которое на контроле у международного сообщества. Вместо этого - совершенно абсурдные требования огромного уголовного срока при полном отсутствии состава преступления", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ 3 июля.

В эфире радио "Эхо Москвы в Пскове" Прокопьева, говоря о возможных мотивах студента, совершившего в октябре 2018 года самоподрыв у здания архангельского УФСБ, "позволила себе реплику, что государство своей чрезмерной жестокостью само подталкивает молодых людей к противоправным действиям", поясняет глава комиссии и Союза журналистов Москвы Павел Гусев. По его мнению, "попытки разобраться" в мотивах террористов "не делают людей соучастниками преступления".

"Прокопьева никак не высказывалась в поддержку поступка Жлобицкого", поэтому "сам факт возбуждения дела против нее - абсурден", уверен Гусев. Комиссия заранее выражает сочувствие "другим жертвам псковской прокуратуры, показавшей сегодня свою полную некомпетентность", при этом надеясь, что суд "окажется профессиональнее".

Журналистка Светлана Прокопьева (фото из архива)

Дело журналистки Светланы Прокопьевой

Текст выступления журналистки на "Эхе Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года под названием "Репрессии для государства" перепечатала "Псковская лента новостей". На основании этой авторской реплики 5 февраля 2019 года против Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма, за которое в РФ грозит до семи лет лишения свободы. В феврале суд постановил оштрафовать "Эхо Москвы в Пскове" на 100 тысяч рублей, а "Псковскую ленту новостей" на 200 тысяч рублей за "производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм".

16 июня 2020 года в Псковском областном суде началось предварительное выездное заседание Второго западного окружного военного суда Москвы, рассматривающего дело Прокопьевой. Процесс должен был начаться 20 апреля, но был отложен из-за пандемии коронавируса. 3 июля сторона обвинения запросила для подсудимой 6 лет лишения свободы в колонии и запрет на работу журналистом в течение 4 лет.

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