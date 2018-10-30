Взрыв в архангельском УФСБ признали терактом

Бомбу в здание УФСБ в Архангельске принес мужчина. Он погиб от взрыва. Ранения получили трое сотрудников спецслужбы.
В Архангельске мужчина погиб от взрыва бомбы, которую он принес в здание местного УФСБ, сообщил в среду, 31 октября, Национальный антитеррористический комитет. "По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ", - говорится в сообщении НАК.
Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что "в Архангельске по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов)".
Бомбу принес местный житель
"По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении ведомства.
На опубликованном в официальном WhatsApp-канале Следственного комитета фото подозреваемого видно, как коротко стриженный молодой человек в темной куртке держит в руках перед собой сумку синего цвета.
Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что молодой человек учился в местном техникуме. "По предварительным данным, совершивший самоподрыв был студентом Архангельского политехнического техникума. Его зачислили на очную форму обучения 1 сентября 2017 года", - сказал собеседник агентства.
По его данным, юноша состоял в интернет-сообществе "анархистов" и оставил в соцсетях сообщение о своем намерении устроить взрыв и о том, что берет ответственность за этот шаг на себя. Предварительно установлено, что взрывное устройство он изготовил самостоятельно, сказал источник.
Место происшествия обследуют специалисты-взрывотехники. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, передает "Интерфакс".
Ранее губернатор Поморья Игорь Орлов сообщил, что в здании УФСБ на входе "сработало неустановленное взрывное устройство". "Трое находятся в больнице. Есть погибший, личность которого устанавливается. Преступление произошло внутри здания", - сказал Орлов.
"Приняты меры безопасности в местах скопления людей. Тип взрывного устройства в данный момент определяется", - отметил губернатор.
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