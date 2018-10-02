Пентагон может лишить Илона Маска секретного допуска

Министерство обороны США рассматривает вопрос о целесообразности лишения главы компании SpaceX Илона Маска допуска к секретной информации в связи с тем, что тот в прямом эфире курил марихуану. Основанием для этого может стать незаконное употребление наркотического средства, сообщило в четверг, 7 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника Белого дома.

Маск известен, в первую очередь, как глава компании по производству электромобилей Tesla, но вопрос о его допуске к секретным сведениям связан с тем, что он возглавляет компанию по производству космической техники SpaceX, которая выполняет заказы администрации США и, в частности, запускает в космос военные спутники, пояснил собеседник агентства. Для самой SpaceX проверка Маска на предмет благонадежности не имеет последствий, поскольку рутинным управлением этой компании занимаются другие люди, добавил он.

В сентябре 2018 года Илон Маск наделал много шуму, поскольку в ходе видеоподкаста в прямом эфире курил марихуану и в конце позволил себе еще и глоток виски. Незадолго до этого 47-летний миллиардер в эмоциональном интервью газете The New York Times признал наличие у него проблем со здоровьем и сказал, что иногда принимает снотворное.

Похвала в адрес российских ракет

В своем микроблоге в Twitter Илон Маск 7 марта исключительно высоко отозвался о российской ракетной технике. "Россия располагает отличной ракетной техникой и наилучшими из имеющихся сейчас двигателей. Версия их новой ракеты-носителя "Ангара" многоразового использования была бы великолепна", - написал он.

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