Пенсионная реформа по-володински: а ну-ка, получи!

Слова Вячеслава Володина на встрече с жителями Саратова о будущем пенсий в России вызвали резкую критику в стране. Карикатурист Сергей Елкин так понял спикера Госдумы.
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