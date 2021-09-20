Пенсионная реформа в России

Закон о постепенном повышении возраста выхода на пенсию, анонсированный российскими властями после президентских выборов и подписанный Путиным осенью 2018 года, вызвал резкий протест среди населения.

О готовящейся пенсионной реформе российские власти заговорили после президентских выборов 18 марта 2018 года. 19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Согласно ему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году. При этом на сегодняшний день средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77. Планы правительства вызвали резкую критику профсоюзов и протесты среди населения, рейтинги "Единой России" упали до рекордного уровня. Это заставило власти поднять вопрос о доработке законопроекта ко второму чтению, которое состоялось в сентябре 2018 года. 2 октября за законопроект проголосовал Совет Федерации. 3 октября текст закона о повышении пенсионного возраста в России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.