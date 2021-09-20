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Пенсионная реформа в России

Закон о постепенном повышении возраста выхода на пенсию, анонсированный российскими властями после президентских выборов и подписанный Путиным осенью 2018 года, вызвал резкий протест среди населения.

О готовящейся пенсионной реформе российские власти заговорили после президентских выборов 18 марта 2018 года. 19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Согласно ему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году. При этом на сегодняшний день средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77. Планы правительства вызвали резкую критику профсоюзов и протесты среди населения, рейтинги "Единой России" упали до рекордного уровня. Это заставило власти поднять вопрос о доработке законопроекта ко второму чтению, которое состоялось в сентябре 2018 года. 2 октября за законопроект проголосовал Совет Федерации. 3 октября текст закона о повышении пенсионного возраста в России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Members of a local election commission count ballots at a polling station inside Kazansky railway terminal after polls closed during a three-day long parliamentary election in Moscow, Russia September 19, 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Немецкие эксперты: Выборы в Госдуму были репетицией президентских 20.09.2021

На думских выборах, считают опрошенные DW берлинские политологи, отрабатывались методы, гарантирующие властям нужный результат, которые будут применяться и на выборах президента в 2024 году.

March 10, 2020, Moscow, Russia: Russian President Vladimir Putin addresses members of the State Duma, the lower house of the Russian parliament, on proposed constitutional changes put forward by Putin March 10, 2020 in Moscow, Russia. Under the proposed changes Putin will remain in power until 2036 instead of being required to leave office in 2024. (Credit Image: Â© Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Wire |

Госдума VII созыва: "обнуление" Путина и граждане-иноагенты 18.06.2021

17 июня состоялось последнее заседание Госдумы VII созыва. Какими законами запомнится этот состав нижней палаты российского парламента?
Karikatur von Sergey Elkin. Thema: Neue Verfassung in Russland. Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Verfassung, Verfassungsänderungen in Russland Bildbeschreibung: Karikatur - ein Buch mit dem Titel Verfassung kotzt Veränderungen aus

Почему депутаты выступили против поправок в Конституцию РФ 04.06.2020

Депутаты из разных регионов России написали открытое письмо, в котором просят избирателей выразить несогласие с будущими поправками в конституцию. DW спросила, зачем они это сделали.
Karikatur - eine Wahlurne, die mit der Werbung für Sonderangebote beklebt ist. Die Überschrift lautet: Geht alle wählen! DW, Sergey Elkin

Комментарий: После "праздника" по изменению Конституции РФ у власти будет похмелье 17.02.2020

Кампания по мобилизации избирателей для голосования за поправки к конституции создаст для власти серьезные проблемы в будущем, считает Федор Крашенинников.
05.11.2019, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, leitet ein Treffen zu Sprachangelegenheiten. Nach Auffassung von Putin soll Russland eine eigene Alternative zum Online-Lexikon Wikipedia bekommen. Foto: Alexei Druzhinin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В России снизилась доля симпатизирующих Путину 18.11.2019

Снижение доли симпатизирующих Путину россиян директор "Левада-центра" Лев Гудков связывает с разочарованием в курсе президента РФ. В первую очередь речь идет о пенсионной реформе.
21.08.2019 Die “Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft” spiegelt den Zeitgeist wider. Nirgends findet heute eine kritische Auseinandersetzung mit dem totalitären Sowjetregime statt.

Четырехдневная рабочая неделя в России: повлияет на зарплату и не только? 19.09.2019

Бурная дискуссия вокруг сокращения рабочей недели в России идет несколько месяцев. DW - о том, хотят ли россияне переходить на четырехдневку, и что стоит за этой инициативой власти?
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

В Пензе благотворительный фонд оштрафовали за "политическую деятельность" 12.07.2019

Из-за постов в Facebook о митинге и встреч с людьми из штаба Навального и "Открытой России" фонд "Гражданский союз" обвинили в нарушении порядка деятельности "иностранных агентов".
3204265 10/02/2017 Leonid Volkov, chief of Alexei Navalny's election campaign team, at the Simonovsky District Court of Moscow that is hearing an administrative case against Navalny. Eugene Odinokov/Sputnik Foto: Eugene Odinokov/Sputnik/dpa |

Леонид Волков в интервью DW резко раскритиковал несвободу СМИ в России 22.05.2019

Необходимо продолжать борьбу за свободу прессы и свободу выражения политических взглядов, заявил соратник Навального, арестованный на 20 суток из-за митинга против повышения пенсионного возраста.
NOVOSIBIRSK, RUSSIA. AUGUST 11, 2015. Leonid Volkov, head of the RPR-Parnas Party staff, attends a protest organized by supporters of Russia's Democratic Coalition demanding fair elections in Gorodskoye Nachalo Park on an embankment of the Ob River. Yevgeny Kurskov/TASS

В Москве задержан активист и менеджер ФБК Леонид Волков 21.05.2019

Как сообщил сам Волков, его задержали за митинг против пенсионной реформы, который состоялся в сентябре 2018 года.
Dmitri Medwedew, Ministerpräsident Russlands, Putins Amteinführung, Karikatur, Sergey Elkin.

Комментарий: Кабинет Медведева - правительство вне критики 18.04.2019

Власти России вовсе не собираются менять свой курс и даже обсуждать возможность этого. Такой вывод сделал Федор Крашенинников из отчета Дмитрия Медведева перед российским парламентом.
Gerichtsentscheidung über tschetschenisch-inguschische Grenze, das unser Korrespondent in Moskau Sergei Dik heute gemacht hat.

КС России отказался давать оценку пенсионной реформе 04.04.2019

Повышение пенсионного возраста ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости, считают депутаты Госдумы от КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР.
People walk past a mural showing a map of Crimea in the Russian national colours on a street in Moscow in this March 25, 2014 file photo. Ratings agency S&P cut Russia's sovereign credit rating to junk status on Monday, bringing it below investment grade for the first time in a decade. REUTERS/Artur Bainozarov/Files (RUSSIA - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY) THIS IMAGE IS PART PACKAGE RUSSIA'S CREDIT RATING DOWNGRADED TO JUNK. TO FIND ALL PLEASE SEARCH RUSSIA CREDIT

"Крымский эффект" в России закончился: что дальше? 15.03.2019

Эйфория от аннексии Крыма поддерживала на высоком уровне рейтинги властей России. После повышения пенсионного возраста этот эффект сошел на нет. Эксперты для DW о том, что пришло ему на смену.
November 30, 2018 - Buenos Aires, ARGENTINA - Russian President Vladimir Putin attends the G20 summit in Buenos Aires, Argentina, Friday, November 30, 2018. Leaders from the Group of 20 industrialized nations are meeting in Buenos Aires for two days starting today |

Комментарий: Что угрожает Путину в 2019 году 29.12.2018

Для президента России Владимира Путина 2019 год может стать годом новой конфронтации с НАТО, обвинений в терроризме и новых ошибок, считает журналист Константин Эггерт.

Новогодний фестиваль "Синий филин" с Путиным, Трампом, Меркель и другими! - "Заповедник", выпуск 55 23.12.2018

Ежегодный фестиваль "Синий филин" объявляется открытым! Церемонию награждения проводят звери нашего Заповедника. Гости и победители поют песни о самых громких событиях уходящего года в России и в мире. Путин, Меркель, Трамп, Песков, Медведев, Захарова, Лавров, Матвиенко, Асад, Макрон, Нетаньягу, Сечин, Володин – все они в нашем предновогоднем 55-м выпуске!

Четыре часа с Путиным: зачем это нужно западным журналистам? - DW Новости (20.12.2018) 20.12.2018

В Москве прошла 14-я пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ритуал, от которого Кремль пока не отказывается. Ничего революционного от последних встреч президента с представителями СМИ не ждут. Внимание российских масс-медиа объяснимо. А вот зачем на традиционную беседу ходят западные коллеги?
Russian President Vladimir Putin speaks during annual news conference in Moscow, Russia December 20, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

Иностранные журналисты дали оценку пресс-конференции Путина 20.12.2018

"Было много об экономике", "Все довольно ожидаемо", "Путин был более живым", – некоторые реакции журналистов западных СМИ, которые пришли на ежегодную пресс-конференцию президента России.
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