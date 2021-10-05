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До 3200 служителей католической церкви оказались причастны к сексуальному насилию за последние 70 лет, сообщила специальная комиссия по итогам расследования.
В Венгрии принят новый закон, вызвавший бурные дискуссии. Изначально он должен был защитить детей от педофилов, но в итоге оказался направленным против представителей ЛГБТ. Почему так произошло?
В суде Мюнстера вынесен приговор по делу сети педофилов. Кто оказался на скамье подсудимых и что узнал суд? DW о громком судебном процессе.
С 2018 по 2020 годы в Польше зарегистрированы 368 случаев, когда речь могла идти о в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей.
В Германии и Парагвае задержаны четверо участников даркнет-платформы Boystown, их обвиняют в распространении детской порнографии. Проведены обыски в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге.
Насилие над несовершеннолетними в ФРГ будет всегда считаться преступлением и наказываться лишением свободы на срок не менее 1 года. Значительно ужесточаются и наказания за детскую порнографию.
Отчет адвокатов о сокрытии случаев сексуального насилия со стороны священников в архиепископии Кельна вновь привлек внимание к этой проблеме. Как отреагируют в остальных католических епархиях Германии?
С начала пандемии злоумышленники стали чаще искать в интернете материалы, связанные с сексуальным надругательством над детьми. Они также активнее пытаются вступить в контакт с жертвой, сообщили в Европоле.
Пикет солидарности с Юрием Дмитриевым, осужденным в Петрозаводске по статье о педофилии, был организован в Берлине единомышленниками председателя карельского отделения "Мемориала".
Очередной судебный процесс по делу крупнейшей в ФРГ сети педофилов прошел в Висбадене.
Находящиеся в розыске лица уже осуждены заочно или находятся под подозрением. Европол обнародовал их список на своем сайте в надежде получить информацию, которая приведет к их задержанию.
Дело о сети педофилов, начатое после задержания одного из подозреваемых в городе Бергиш-Гладбах в октябре 2019 года, стало крупнейшим в истории страны. 1 сентября обыски прошли в квартирах 50 подозреваемых.
Главного фигуранта обвиняют в многократном изнасиловании своей малолетней дочери. Видеозаписи преступлений он выкладывал в интернете.
Обыск дома Йорга Л. из Бергиш-Гладбаха стал первым звеном в деле о крупнейшей в ФРГ сети педофилов. Она насчитывает не менее 30 тыс человек. Суд над Йоргом Л. начинается 17 августа.
По данным следствия, онлайн-сеть педофилов насчитывала порядка 30 000 анонимных пользователей. Они обменивались детской порнографией и обсуждали свои преступные действия. Подробности - у DW.
В 60-х годах многих беспризорных немецких мальчиков отдавали на воспитание опекунам-педофилам. Это был "эксперимент" на фоне сексуальной революции. Сейчас его жертвы добиваются справедливости.
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