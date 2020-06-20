Петух-проповедник и пастор-чревовещательница (фото)

Мангейм • Проповеди в евангелических и других церквях обычно имеют форму монолога. Пастор протестантского храма Фриденскирхе (Friedenskirche) в баден-вюртембергском городе Мангейме Майбритт Густрау (Maibritt Gustrau) решила немного разнообразить эту форму общения со своими прихожанами, а заодно применить навыки чревовещания, которыми давно хотела овладеть, что и сделала. Теперь несколько раз в году в проповедях-диалогах будет участвовать петух Отто. Свое, так сказать, боевое крещение этот необычный тандем прошел в середине июня.

Отто - не теолог, но очень любознателен и вседа готов задавать разные вопросы на религиозные и жизненные темы, а также комментировать услышанное. "Наши богослужения неплохо чем-то оживить, а беседа с петухом может вполне иметь некоторую развлекательную ценность", - считает евангелический пастор.

Как сообщает агентство dpa, следующие такие необычные службы должны состояться в Мангейме 20 сентября и 6 декабря.

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