Пассажиропоток в аэропортах Германии упал на 98 процентов

За неделю с 30 марта по 5 апреля через немецкие аэропорты прошло 97 693 пассажира, сообщает в воскресенье, 12 апреля, объединение немецких гражданских аэропортов ADV. По сравнению с тем же периодом 2019 года, когда пассажиропоток превысил 4,5 миллиона пассажиров, падение составило рекордные 98 процентов.

В объединении ADV говорят в этой связи об "историческом минимуме", который, впрочем, может быть превзойден. Эксперты не видят пока оснований для оптимизма, тем более, что Германия заканчивает программу по возвращению своих граждан из зарубежных стран. "Большая часть авиакомпаний прекратила полеты", - сообщает в ADV.

В объединении подчеркивают, что немецкие аэропорты находятся на пороге финансовой катастрофы из-за обрушения пассажиропотока и отсутствия доходов. Для того, чтобы аэропорты могли оставаться открытыми и оказывать услуги населению, им необходима будет государственная поддержка, считают в ADV.

Страдают от эпидемии и авиакомпании. Председатель правления немецкой авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) 9 апреля заявил, что Lufthansa теряет во время эпидемии "миллион евро в час". По его словам, это происходит "днем и ночью, неделя за неделей и, нужно исходить из того, что месяц за месяцем".

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