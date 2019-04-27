 Партнер Интерпола проверяет результаты телешоу ″Голос. Дети″ | Новости из Германии о России | DW | 29.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Партнер Интерпола проверяет результаты телешоу "Голос. Дети"

Итоговый отчет проверки результатов телешоу, в котором победила дочь Алсу и банкира Яна Абрамова, будет опубликован в открытом доступе.

Микрофон на сцене

Международная компания по предотвращению киберпреступлений Group-IB приступила к проверке результатов голосования вокального телешоу "Голос. Дети", в шестом сезоне которого победила дочь российской певицы Алсу и банкира Яна Абрамова - 10-летняя Микелла Абрамова. Об этом сообщил гендиректор и основатель компании Илья Сачков. Его слова в понедельник, 29 апреля, приводит на своем сайте фонд "Сколково", резидентом которого является Group-IB.

"Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта "Голос", - заявил Сачков, пояснив, что следует проверить, может ли компания-партнер, собирающая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования.

Он добавил, что вторая группа задач связана с анализом массива данных по звонкам и СМС "с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов".

Отчет опубликуют в открытом доступе

В компании подчеркивают, что изучат возможность использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками. Кроме того, будут проверены все журналы событий, связанные с выбором победителя, а также вероятность получения неавторизованного доступа к данным.

Контекст

Не хотите стареть? Играйте на музыкальном инструменте. Исследователи из Германии и Швейцарии решили выяснить, как игра на пианино сохраняет молодость. (08.01.2018)

Шлягер, который еще не давно считался в Германии музыкальным жанром пенсионеров, снова обретает широкую популярность. И среди его звезд - родившаяся в Красноярске Елена Фишер. (10.11.2014)

Итоговый отчет будет опубликован в открытом доступе для перепроверки сторонними специалистами.

Официальный партнер Интерпола

Group-IB - официальный партнер Интерпола и Европола. Компания привлекалась киберполициями разных стран к совместным расследованиям и операциям по борьбе с компьютерными, финансовыми и корпоративными преступлениями.

По итогам финального голосования в телешоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова набрала 56,5 процента голосов. В тройку суперфиналистов также вошли Валерий Кузаков (15,6 процента) и Ержан Максим (27,9 процента).

"Голос. Дети" является российской адаптацией нидерландского телевизионного вокального конкурса "The Voice. Kids". Проект выходит на "Первом канале" с февраля 2014 года.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Айзек Хейз

    Известные голоса

    Айзек Хейз

    Его называют предшественником рэпа и хип-хопа. Американский ритм-энд-блюз-музыкант, композитор, продюсер, аранжировщик и актер Айзек Ли Хейз написал музыку к фильму "Шафт", озвучил Шефа в анимационном сериале "Южный парк". Музыкант скончался в 2008 году.

  • Барри Уайт

    Известные голоса

    Барри Уайт

    Бессмертные композиции американского певца Барри Уайта стали настоящей классикой поп-музыки. И хотя исполнитель чарующих песен в жанре ритм-энд-блюз так и не овладел нотной грамотой, это не помешало ему стать одним из самых популярных музыкантов в мире. "Музыка подарила мне все", - написал он в своей биографии. Певец ушел из жизни в 2003 году.

  • Джонни Кэш

    Известные голоса

    Джонни Кэш

    Его считают настоящей "иконой" стиля кантри. Но Джонни Кэш еще и мастер контраста: свои страстные песни певец всегда исполнял проникновенным голосом. Наиболее популярные композиции - "I Walk the Line," "Folsom Prison Blues" и "Ring of Fire". А спустя 11 лет после смерти Джонни Кэша вышел его студийный альбом "Out Among the Stars", в который вошли композиции, написанные им еще в 1980-е годы.

  • Леонард Коэн

    Известные голоса

    Леонард Коэн

    Непередаваемый тембр глубокого голоса легендарного и загадочного писателя, поэта, певца и автора песен, канадца Леонарда Коэна, ушедшего из жизни в 2016 году, известен на весь мир. Самые популярные композиции Коэна "Hallelujah" и "Suzanne". Первую уже исполняли Боб Дилан, лидер U2 Боно, группа Bon Jovi…

  • Ли Хезлвуд

    Известные голоса

    Ли Хезлвуд

    Творчество уникального музыканта с "бархатным баритоном" Бартона Ли Хезлвуда любимым жанром - кантри - не ограничивалось. Реформатор современной музыки, как его называют знатоки, любил экспериментировать, занимался настоящей "звукоинженерией". Его песни вошли в репертуар мировых звезд - Демиса Руссоса, Робби Уильямса, Ника Кейва. В 2007 году певца не стало.

  • Вилле Вало

    Известные голоса

    Вилле Вало

    К новому поколению можно отнести Вилле Вало. Финский певец впечатляет не только своим необыкновенно сильным голосом. С ранних лет талантливый музыкант играет на пианино и гитаре, а также непревзойденно владеет игрой на барабанах. В 90-х годов он основал группу HIM.

  • Тилль Линдеман

    Известные голоса

    Тилль Линдеман

    Неподражаемый голос фронтмена культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann) приводит массы поклонников в неистовый восторг. Эксцентричный певец умеет удивлять и увлекать за собой публику снова и снова…

  • Ник Кейв

    Известные голоса

    Ник Кейв

    Австралийский рок-музыкант и лидер групп Grinderman, Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party, Boys Next Door известен как поэт, писатель, композитор, сценарист. Многоликий "князь тьмы" признается, что "мрачность" в его творчестве появилась не случайно: еще в школьные годы сцены убийства в произведениях Достоевского и Набокова оставили у него неизгладимые впечатления…

  • Том Уэйтс

    Известные голоса

    Том Уэйтс

    Уроженец Калифорнии певец и актер Том Уэйтс - обладатель неповторимого тембра, мастер презентации. Его композиции - смесь жанров, которые он исполняет с "прокопченной хрипотцой". Певец с тягой к экспериментам сочетает в своем творчестве элементы аванградного джаза, блюза, фолка и индастриала.

  • Брэд Робертс

    Известные голоса

    Брэд Робертс

    Мировая слава пришла к фронтмену популярной в 90-е годы канадской фолк-рок-группы Crash Test Dummies Брэду Робертсу с хитом "Mmm Mmm Mmm Mmm", заставляющим вибрировать динамики на полную катушку. В 2000 году певец чудом пережил автокатастрофу. Он продолжает писать музыку и выпустил уже несколько новых альбомов. Среди них - "Oooh La La!".

    Автор: Инга Ваннер, Сертан Сандерсон


Смотреть видео 26:10

За кулисами шоу "Голос. Дети", или Как зажигают звезды в России - "Европа в фокусе"

Контекст

Известные голоса

Леонард Коэн, Ник Кейв, Джонни Кэш - их бархатные голоса с неподражаемой хрипотцой навевают грусть, ностальгию о светлой, настоящей любви, заставляют задуматься о главном… (07.06.2017)  

Ссылки в интернете

Фонд "Сколково"

Аудио- и видеофайлы по теме

За кулисами шоу "Голос. Дети", или Как зажигают звезды в России - "Европа в фокусе"  

Поющая пила покоряет публику  

Отказ России от "Евровидения": реакция в Германии  

Также по теме

Mikrophon Mikrofon Symbolbild Pop Musik Bühne Sänger Band

"Первый канал" проверяет итоги голосования шоу "Голос. Дети" 27.04.2019

Дочь российской певицы Алсу выиграла финал телешоу, набрав более 56 процентов голосов. Оператор голосования сообщил об "аномальностях" в распределении голосов.

Реклама

Самые читаемые

В Грузию не пустили колонну российских байкеров  

Как устроиться на работу в Германии без высшего образования  

Двое погибших и десятки пострадавших в серии крупных аварий на автобанах в ФРГ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно