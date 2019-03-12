Партнер "Газпрома" Wintershall против СПГ-терминала в Германии

Немецкая нефтегазовая компания, участвующая в сооружении "Северного потока-2", представила концепцию "мирного сосуществования" сжиженного и трубопроводного газа в Европе.
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall, специализирующаяся на поставках в Европу трубопроводного газа из России, Норвегии и Нидерландов и участвующая, в частности, в сооружении "Северного потока-2", предвидит обострение конкуренции с экспортерами сжиженного природного газа (СПГ).
Поэтому крупнейший немецкий партнер "Газпрома" разработал концепцию "мирного сосуществования" двух видов голубого топлива и намерен убеждать в ее целесообразности политические круги и общественность как Германии, так и всего Евросоюза.
Программа лоббистской кампании в пользу "Северного потока-2"
Именно так следует понимать написание, рассылку журналистам и публикацию на сайте Wintershall (стопроцентная дочка химического гиганта BASF) двухстраничного "документа с изложением позиции" (Positionspapier) на немецком и английском языках под заголовком "Снабжение Европы газом с помощью СПГ". По сути дела, это - программа лоббистской кампании, и интересна она, прежде всего, тем, какие цели и с помощью каких аргументов отстаивают ее авторы.
Следует отметить, что "Северный поток-2" упоминается в документе один единственный раз, хотя совершенно очевидно, что решающим толчком к созданию текста стали обостряющиеся споры о судьбе этого проекта, растущее давление на него из Вашингтона, а также все более конкретные планы правительства ФРГ оказать государственную поддержку строительству в Германии одного или даже нескольких терминалов по приему и регазификации сжиженного газа.
Wintershall начинает изложение своей позиции с того, что "категорически приветствует любую дополнительную возможность импорта природного газа", будь-то новые газопроводы или СПГ-терминалы. Ведь собственная добыча в Европе сокращается, так что "только высокая ликвидность газового рынка и достаточно высокая конкуренция" могут гарантировать выгодные цены на энергию для немецкой и европейской экономики.
"Европа останется для СПГ нишевым рынком"
Однако авторы документа тут же добавляют, что "инвестиции в новые СПГ-проекты с учетом нынешней низкой загруженности существующих импортных терминалов СПГ представляются сомнительными". Этот тезис они подкрепляют данными о том, что уже имеющиеся в Евросоюзе 24 СПГ-терминала, мощность которых позволяет регазифицировать за год 220 миллиардов кубометров, в 2017 году были загружены на 26 процентов и в 2018-м на 29 процентов.
Так что Германия при необходимости вполне могла бы воспользоваться для приема СПГ, к примеру, терминалами в соседних Нидерландах и Бельгии, а оттуда получать регазифицированное голубое топливо по имеющимся газопроводам, указывается в документе.
В компании Wintershall убеждены, что локомотивом для мирового рынка СПГ будет Азия, где и цены на это топливо выше, тогда как Европа "по всеобщему мнению", как сказано в документе, останется на длительную перспективу, до 2040 года, всего лишь нишевым, остаточным рынком для сжиженного газа. В настоящее время доля СПГ в газовом импорте ЕС составляет примерно 16 процентов.
Критика планов Брюсселя, Берлина и Вашингтона
В любом случае, подчеркивает Wintershall, недопустима дискриминация какой бы то ни было новой импортной инфраструктуры: регуляторы должны предъявлять одинаковые требования и к трубопроводам, и к СПГ-терминалам. Этот пассаж явно адресован руководящим органам Евросоюза, которые решили распространить на строящийся "Северный поток-2" требования Третьего энергопакета ЕС.
Неназванным адресатом другого пассажа является правительство ФРГ: "Мы критически относимся к субсидиям из средств налогоплательщиков на строительство СПГ-терминалов на фоне уже имеющихся, недозагруженных терминалов". Конкуренция между трубопроводным и сжиженным газом должна вестись на рыночных принципах.
Затем следует прямой выпад в адрес американского президента Дональда Трампа и его администрации. "Совершенно неприемлемо, - подчеркивает Wintershall, - чтобы США, заинтересованные в сбыте СПГ на европейском рынке, угрожали санкциями предприятиям, которые реализуют финансируемый частным образом бизнес-проект "Северный поток-2". Этот пассаж завершается призывом: "Ответственность за европейскую энергетическую политику может нести только и исключительно сама Европа".
СПГ предлагается роль моторного топлива для судов и грузовиков
Далее документ переходит к изложению той роли, которую, по мнению Wintershall, может и должен играть сжиженный газ на европейском рынке, и перечисляет конкретные предложения и даже требования этой немецкой нефтегазовой компании. Главное звучит так: "Мы требуем усиленного использования СПГ как топлива прежде всего в морском судоходстве и на тяжелом грузовом автотранспорте, поскольку это позволит потеснить мазут и дизельное горючее и в сжатые сроки улучшить региональные экологические показатели".
Чтобы пароходства переводили на сжиженный газ не только круизные лайнеры, но и контейнеровозы, "во всех крупных европейских морских портах должны быть сооружены СПГ-заправки", говорится в документе. Одновременно Wintershall "требует быстрой реализации директивы ЕС 2014/94/EU о создании инфраструктуры для альтернативного топлива".
Она, в частности, предусматривает открытие до 2025 года на территории ЕС станций заправки СПГ для грузовых автомобилей на расстоянии 400 километров друг от друга. Wintershall предлагает синхронизировать создание инфраструктуры для грузовиков и речных судов, чтобы СПГ-заправки могли обслуживать и тех, и других.
К тому же Wintershall приветствует стартовавшую в 2018 году программу министерства транспорта ФРГ по субсидированию покупки грузовиков, работающих на компримированном или сжиженном газе (соответственно 8 и 12 тысяч евро). Однако документ призывает существенно увеличить выделенные на это 10 миллионов евро и перенести завершение программы с конца 2020 года на 2026 год, когда истекают налоговые льготы для автомобилей на газовом топливе.
Поддержки заслуживает также инициатива правительства ФРГ по освобождению работающих на газе грузовиков от дорожных сборов, но эту льготу тоже следует продлить до 2026 года, говорится в заключении "документа с изложением позиции" компании Wintershall.
Концепция раздела рынков сбыта трубопроводного и сжиженного газа
Таким образом, важнейший немецкий партнер "Газпрома" по сути дела предлагает властям Германии и Евросоюза с помощью целенаправленного субсидирования разделить рынки сбыта трубопроводного и сжиженного газа, максимально снизив конкуренцию между ними. И, соответственно, между их поставщиками, в частности, компаниями России и США.
Согласно изложенной концепции, импортируемый по трубам газ будет и дальше использоваться для производства электроэнергии и тепла, а также как сырье для промышленности, тогда как СПГ превратится в моторное топливо для судов и грузовиков.
В том, что у сжиженного газа - большое будущее в области водного и тяжелого грузового транспорта, уверена не только Wintershall, но и один из глобальных лидеров на рынке СПГ, британо-нидерландская компания Shell, о чем свидетельствует ее недавнее исследование.
Однако идея при активном государственном участии фактически развести два типа голубого топлива и тем самым обеспечить их "мирное сосуществование" - это уже нечто совершенно новое.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook| Youtube
Смотрите также: