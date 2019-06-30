Партия самовыдвиженцев: единороссы стыдятся своего названия?

Российская политика в карикатурах

Задержание корреспондента "Медузы": полицейская рулетка в действии

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов задержан в Москве - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. Тот случай, когда не до смеха и карикатуристу Сергею Елкину.