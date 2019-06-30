Партия самовыдвиженцев: единороссы стыдятся своего названия?

Кандидаты от "Единой России" на выборах в Мосгордуму баллотируются как самовыдвиженцы. Карикатурист Сергей Елкин о политтехнологиях партии власти.
Самовыдвиженцы пытаются успеть собрать нужные для регистрации на выборах в Мосгордуму подписи. Что можно успеть за оставшуюся неделю? Подробнее - в репортаже DW. (30.06.2019)
Борющаяся за избрание в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь в интервью Жанне Немцовой рассказала, как ей мешают столичные власти, используя для этого самые разные способы. (19.06.2019)
Соратник Алексея Навального вышел на свободу. В интервью DW он рассказал, почему, по его мнению, его почти на месяц упекли за решетку и как он проводил время в спецприемнике. (18.06.2019)