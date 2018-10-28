Партия Саакашвили сообщила о сотнях нарушений на выборах в Грузии

На президентских выборах в Грузии к 17 часам мск (16 часов местного времени) проголосовали 38,16 процента избирателей. "На предыдущих президентских выборах в 2013 году активность избирателей на 16 часов составляла 39,1 процента", - сообщила в воскресенье, 28 октября, пресс-секретарь ЦИК Анна Микеладзе. По ее словам, в ведомство поступили несколько жалоб о нарушениях избирательного процесса.

Между тем в предвыборном штабе кандидата Григола Вашадзе, представляющего бывшую партию власти "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили, сообщили, что к 13 часам мск на избирательных участках зафиксированы 620 нарушений. "В основном это касается так называемых "каруселей", прямого подкупа избирателей. На все эти нарушения у нас имеются фото- и видеоматериалы", - сообщил глава избирательного штаба Гиоргий Вашадзе.

В штабе Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", сообщили, что Саакашвили призвал своих соратников направлять в ЦИК как можно больше жалоб о нарушениях.

Между тем МВД Грузии начало расследование в связи с дракой, произошедшей возле одного из избирательных участков в Батуми. По данным грузинских СМИ, между группой граждан и членами ЕНД возникла словесная перепалка, затем переросшая в драку. Члены партии Саакашвили обвинили граждан в попытке подкупа избирателей в пользу Саломе Зурабишвили.

В выборах участвуют 25 кандидатов

В президентских выборах в Грузии участвуют 25 кандидатов. Реальные шансы, по мнению наблюдателей, имеют три кандидата. Депутат парламента и бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили формально является независимым кандидатом, но правящая "Грузинская мечта" заявила о поддержке ее кандидатуры. Зурабишвили - уроженка Франции, работала в системе французского МИДа, а в 2003 году приехала в Тбилиси в качестве посла Франции. В 2004 году по приглашению тогдашнего президента Михаила Саакашвили она возглавила МИД Грузии, но через полтора года была уволена с этого поста и стала противником Саакашвили.

Еще один бывший министр иностранных дел, кандидат от ЕНД Григол Вашадзе является сторонником Саакашвили. В ходе предвыборной кампании он пообещал вернуть грузинское гражданство бывшему президенту, а правящую партию "Грузинская мечта" обвинил в коррупции.

Бывшего спикера парламента Давида Бакрадзе, также возглавлявшего ранее МИД Грузии, выдвинула отколовшаяся менее двух лет назад от ЕНД партия "Европейская Грузия". Среди прочего Бакрадзе обещает освободить из тюрьмы приближенного Саакашвили, экс-премьера Вано Мерабишвили, приговоренного по обвинениям в подкупе избирателей, присвоении и растрате госсредств, превышении полномочий.

Действующий грузинский президент Георгий Маргвелашвили отказался баллотироваться на второй срок.

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