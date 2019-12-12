 Партия Джонсона получила абсолютное большинство на выборах | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2019

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Европа

Партия Джонсона получила абсолютное большинство на выборах

Надежды на второй референдум по "Брекзиту" провалились. Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила на выборах абсолютное большинство мест в парламенте и теперь может вывести страну из состава ЕС.

Борис Джонсон

В Великобритании Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу в результате внеочередных парламентских выборов и теперь может выполнить обещание о выводе страны из состава Европейского Союза. По результатам официального подсчета результатов голосования в 605 из 650 округов на утро пятницы, 13 декабря, тори получат более 330 из 650 мест в Палате общин, то есть абсолютное большинство, и способны править страной самостоятельно, без партнеров.

Контекст

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Британские СМИ называют Александра Лебедева фигурантом доклада парламентского комитета по разведке о российском вмешательстве. В интервью DW он отвергает предположения, что финансирует Консервативную партию. (22.11.2019)

По подсчетам британской медиакомпании ВВС, партия Джонсона может рассчитывать как минимум на 362 мандата. Находящимся в оппозиции лейбористам достанется лишь 199 мест. Это худший результат Лейбористской партии за всю историю. Лидер оппозиции Джереми Корбин признал поражение и обещал покинуть пост главы партии после переходной фазы.

Борис Джонсон заявил, что его правительство получило "мощный мандат на реализацию "Брекзита". Он обещал "объединить страну и сосредоточить внимание на приоритетах британского народа". Благодаря абсолютному большинству Джонсон теперь может провести через парламент согласованный с Брюсселем договор об условиях и порядке выхода Великобритании из состава ЕС. Великобритания планирует осуществить "Брекзит" 31 января.

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

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    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Великобритания накануне выборов: брекзит неизбежен? (11.12.2019)

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"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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